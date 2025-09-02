Otthon Start: egy fontos könnyítést bejelentett a jegybank

Az Otthon Start hitel indulása napján módosított néhány hitelfelvételi szabályon a jegybank. Ezek egy része már hatályba is lépett, míg bizonyos szigorítások csak 2026. január elsejével vállnak kötelező érvényűvé. Íme a részletek!
A korábban érvényben lévő jegybanki szabályok értelmében a 41. életévüket be nem töltőknek 10%-önerő, efölött 20%-os önerő volt engedélyezve. Egészen pontosan 41 év alatt az ingatlan forgalmi értékének 90%-a lehetett a kitettség mértéke, efölött csak 80%. Ezt a szabályt most eltörölte a jegybank,
Az erről szól rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben és hatályba is lépett. Azaz mostantól életkori megkötés nélkül minden első otthonát vásárló számára elegendő 10% önerőt előteremteni.
Az MNB döntése értelmében az elmúlt évek béralakulását lekövetve 800.000 forintra emelkedik a magasabb jövedelemarányos eladósodottságra lehetőséget adó küszöbérték. A szigorítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy
Jelenleg a küszöbérték nettó 600.000 Ft, amiből maximum 300.000 forint költhető törlesztésre, és ez így is marad egészen 2026. január elsejéig. Ekkor lép ugyanis életbe a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó új szabályozás. Addig tehát nettó 600.000 Ft-os jövedelem alatt, rövid kamatperiódusú hiteleknél (jelzáloghitel 5 évnél rövidebb kamatperiódussal): maximum a jövedelem 25-35%-a költhető hiteltörlesztésre, hosszú kamatperiódusú hiteleknél maximum 50%. Nettó 600.000 Ft-os jövedelem felett ezek az arányok 30-40% és 60%.
