Otthon Start: egy fontos könnyítést bejelentett a jegybank

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 17:05 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 02. 17:26
önerőjegybank
Egy fontos kérdésről hozott döntést a Magyar Nemzeti Bank. Most már biztos, hogy minden igénylő 10%-os önerő mellett veheti fel az Otthon Start hitelt! Emellett egy szigorításról is határoztak.
Az Otthon Start hitel indulása napján módosított néhány hitelfelvételi szabályon a jegybank. Ezek egy része már hatályba is lépett, míg bizonyos szigorítások csak 2026. január elsejével vállnak kötelező érvényűvé. Íme a részletek!

Otthon Start Program, fiatal pár, dobozok, lakásvásárlás, költözés
Mostatnól mindenki 10%-os önerővel veheti fel az Otthon Start hitelt. Fotó: Inside Creative House /  Shutterstock 

Mostantól minden Otthon Start igénylő 10%-os önerővel vásárolhatja meg az első lakását

A korábban érvényben lévő jegybanki szabályok értelmében a 41. életévüket be nem töltőknek 10%-önerő, efölött 20%-os önerő volt engedélyezve. Egészen pontosan 41 év alatt az ingatlan forgalmi értékének 90%-a lehetett a kitettség mértéke, efölött csak 80%. Ezt a szabályt most eltörölte a jegybank,

  • de csak az első lakás vásárlók tekintetében,
  • és csak abban az esetben, ha az igénylő a hitelkérelem benyújtásáig nem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal,
  • vagy csak olyan lakástulajdonnal rendelkezett, ami haszonélvezeti joggal terhelt.

Az erről szól rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben és hatályba is lépett. Azaz mostantól életkori megkötés nélkül minden első otthonát vásárló számára elegendő 10% önerőt előteremteni.

Szigorított is a jegybank néhány szabályon

Az MNB döntése értelmében az elmúlt évek béralakulását lekövetve 800.000 forintra emelkedik a magasabb jövedelemarányos eladósodottságra lehetőséget adó küszöbérték. A szigorítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy

  • havi nettó 800.000 forintos fizetés alatt a hiteltörlesztésre költhető havi összeg maximum 400.000 forint lehet,
  • 800.000 forintos fizetés felett pedig a kereset 60%-a is költhető hiteltörlesztésre, de csak hosszú kamatperiódusú hitelek esetében.

Jelenleg a küszöbérték nettó 600.000 Ft, amiből maximum 300.000 forint költhető törlesztésre, és ez így is marad egészen 2026. január elsejéig. Ekkor lép ugyanis életbe a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó új szabályozás. Addig tehát nettó 600.000 Ft-os jövedelem alatt, rövid kamatperiódusú hiteleknél (jelzáloghitel 5 évnél rövidebb kamatperiódussal): maximum a jövedelem 25-35%-a költhető hiteltörlesztésre, hosszú kamatperiódusú hiteleknél maximum 50%. Nettó 600.000 Ft-os jövedelem felett ezek az arányok 30-40% és 60%.
 

Erről is döntött az MNB

  • A jövőben a munkáltatói igazolás és egyéb dokumentumok a hitelkérelem elbírálásakor 12 hónapnál nem lehetnek régebbiek.
  • A JTM szabályokat eddig 450.000 forintos hitelösszeg felett kellett csak alkalmazni, a jövőben ez az összeg 550.000 forintra emelkedik.
  • 2025. december 1-jétől hatályon kívül helyezik azt a rendelkezést, ami szerint az ügyfeleknek írásbeli nyilatkozatot kellett tennie bizonyos esetekben.

 

