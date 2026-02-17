Súlyos figyelmeztetést kapott a Liverpool Szoboszlai Dominik miatt

Figyelmeztetést kapott a Liverpool, hogy gyorsan kössön új szerződést Szoboszlai Dominikkal, miután újra felmerült a Real Madridhoz igazolásának lehetősége. A korábbi kapus Shay Given különleges tehetségnek nevezte a magyar válogatott középpályást.
Szoboszlai 2023 nyarán igazolt a Liverpoolba, és bár még több mint két év van hátra a szerződéséből, már megkezdődtek a tárgyalások a hosszabbításról. A hétvégén azonban a spanyol Marca felkavarta az állóvizet azzal, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit idézve azt írták, a 25 éves középpályás álma egyszer a Real Madridban játszani. A hír hallatán Shay Given, a korábbi ír válogatott kapus arra figyelmezette a Liverpoolt, minél előbb hosszabbítsa meg Szoboszlai szerződését.
Ő a Liverpool kiemelkedő játékosa az egész szezonban. Csapatként visszaestek, de ez a srác mintha egy szinttel feljebb lépett volna. Sztárteljesítményt nyújt
– idézi a Liverpool Echo az egykori hálóőr szavait, akinek a liverpooli klublegenda, Steven Gerrard jut eszébe, amikor játszani látja Szoboszlait.
Különleges tehetség ez a srác. Azt hiszem, aggasztja a Liverpool szurkolóit, amit a magyar válogatott szövetségi kapitánya mondott, hogy az az álma, hogy a Real Madridban játszhasson. Ha én lennék a Liverpool, és ezt látnám, kicsit elkeseredett lennék, de megpróbálnám magamhoz kötni
– tette hozzá Shay Given.
