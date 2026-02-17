Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Súlyos figyelmeztetést kapott a Liverpool Szoboszlai Dominik miatt

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 07:15
szerződéshosszabbításShay GivenLiverpool
A korábbi kapus sürgeti a Liverpoolt. Meg kell hosszabbítani Szoboszlai Dominik szerződését, mielőtt elviszi őt a Real Madrid.

Figyelmeztetést kapott a Liverpool, hogy gyorsan kössön új szerződést Szoboszlai Dominikkal, miután újra felmerült a Real Madridhoz igazolásának lehetősége. A korábbi kapus Shay Given különleges tehetségnek nevezte a magyar válogatott középpályást.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott középpályása
Az egykori kapus szerint meg kell hosszabbítani Szoboszlai Dominik szerződését Liverpoolban, mielőtt elviszi őt a Real Madrid Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítását sürgetik

Szoboszlai 2023 nyarán igazolt a Liverpoolba, és bár még több mint két év van hátra a szerződéséből, már megkezdődtek a tárgyalások a hosszabbításról. A hétvégén azonban a spanyol Marca felkavarta az állóvizet azzal, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit idézve azt írták, a 25 éves középpályás álma egyszer a Real Madridban játszani. A hír hallatán Shay Given, a korábbi ír válogatott kapus arra figyelmezette a Liverpoolt, minél előbb hosszabbítsa meg Szoboszlai szerződését.

Ő a Liverpool kiemelkedő játékosa az egész szezonban. Csapatként visszaestek, de ez a srác mintha egy szinttel feljebb lépett volna. Sztárteljesítményt nyújt

– idézi a Liverpool Echo az egykori hálóőr szavait, akinek a liverpooli klublegenda, Steven Gerrard jut eszébe, amikor játszani látja Szoboszlait.

Különleges tehetség ez a srác. Azt hiszem, aggasztja a Liverpool szurkolóit, amit a magyar válogatott szövetségi kapitánya mondott, hogy az az álma, hogy a Real Madridban játszhasson. Ha én lennék a Liverpool, és ezt látnám, kicsit elkeseredett lennék, de megpróbálnám magamhoz kötni

– tette hozzá Shay Given.

@borsonline

Szoboszlai új frizurákat villantott idén A Liverpool magyar sztárja a külsejével is magára vonta a figyelmet. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #frizura #liverpool #stílus #borsonline

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu