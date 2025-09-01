Így működik az új Otthon Start Program

Az Otthon Start Program iránt hatalmas az érdeklődés, ezért a Fanny magazin összegyűjtötte a tudnivalókat, hogy senkit ne érjen meglepetés.

Az Otthon Start Program sokak számára nyújt megoldást a lakásvásárlás terén.

Fotó: Garun Studios / Shutterstock

Mennyi hitelt vehetünk fel az Otthon Start Programban?

A kedvezményes, 3%-os hitel az ország egész területén igénybe vehető, akár új építésű vagy használt lakást vásárolnánk, akár újat építenénk. Az ingatlannak Magyarországon, belterületen kell lennie, és nemcsak lakásra, de családi házra, tanyára és birtokközpontra is felvehető a kedvező hitel. Nem mindegy az ingatlan ára: többlakásos házban vásárolt/épített ingatlan ára 100 millió forint lehet, míg az egylakásos 150 millió Ft. A hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet, és a futamidő nem haladhatja meg a 25 évet.

Figyelni kell az ingatlan alapterületére

Az is kikötés, hogy nem igényelhető a kölcsön, ha az ingatlan négyzetméterenkénti vételára meghaladja a bruttó 1,5 millió forintot. Ez azt is jelenti, hogy ha drágább helyen szeretnénk ingatlant vásárolni, akkor kisebb lakásmérettel kell beérjük, hiszen a négyzetméterárak között nagy a szórás az országban. Számolásnál a bruttó, nettó vagy hasznos alapterület közül azzal kell számolni, amelyik kedvezőbb.

Mennyi önerő kell a hitelfelvételhez?

Számítások szerint a maximum hitelösszegre vetítve a 237 ezer forintos törlesztőrészlet legalább 500 ezres havi igazolt nettó jövedelmet követel meg. További feltétel a legalább két éves, folyamatos tb-jogviszony igazolása, a legalább 10% önerő megléte. Házastársak és 18-25 éves gyermek mellé a bevont adóstárs szülő esetén elegendő, ha a feltételeknek az egyik házastárs, illetve a gyermek maradéktalanul megfelel.

Ki számít első lakásvásárlónak?

A kedvezményes hitelt csak az veheti fel, aki sem most, sem az elmúlt 10 évben nem rendelkezett saját tulajdonú, belterületi ingatlannal. Nem számít meglevő ingatlantulajdonnak, ha a tulajdonrész olyan ingatlanban van vagy volt, aminek az aktuális piaci értéke vagy eladási ára nem haladja meg a 15 millió forintot, vagy ami haszonélvezettel terhelten került az igénylő tulajdonába és a haszonélvező most is benne akik. Az is felveheti az Otthon Start Program kölcsönt, aki az elmúlt tíz évben egyetlenegy belterületi ingatlanban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett/rendelkezik.