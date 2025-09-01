Így működik az új Otthon Start Program

Az Otthon Start Program iránt hatalmas az érdeklődés, ezért a Fanny magazin összegyűjtötte a tudnivalókat, hogy senkit ne érjen meglepetés.
A kedvezményes, 3%-os hitel az ország egész területén igénybe vehető, akár új építésű vagy használt lakást vásárolnánk, akár újat építenénk. Az ingatlannak Magyarországon, belterületen kell lennie, és nemcsak lakásra, de családi házra, tanyára és birtokközpontra is felvehető a kedvező hitel. Nem mindegy az ingatlan ára: többlakásos házban vásárolt/épített ingatlan ára 100 millió forint lehet, míg az egylakásos 150 millió Ft. A hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet, és a futamidő nem haladhatja meg a 25 évet.
Az is kikötés, hogy nem igényelhető a kölcsön, ha az ingatlan négyzetméterenkénti vételára meghaladja a bruttó 1,5 millió forintot. Ez azt is jelenti, hogy ha drágább helyen szeretnénk ingatlant vásárolni, akkor kisebb lakásmérettel kell beérjük, hiszen a négyzetméterárak között nagy a szórás az országban. Számolásnál a bruttó, nettó vagy hasznos alapterület közül azzal kell számolni, amelyik kedvezőbb.
Számítások szerint a maximum hitelösszegre vetítve a 237 ezer forintos törlesztőrészlet legalább 500 ezres havi igazolt nettó jövedelmet követel meg. További feltétel a legalább két éves, folyamatos tb-jogviszony igazolása, a legalább 10% önerő megléte. Házastársak és 18-25 éves gyermek mellé a bevont adóstárs szülő esetén elegendő, ha a feltételeknek az egyik házastárs, illetve a gyermek maradéktalanul megfelel.
A kedvezményes hitelt csak az veheti fel, aki sem most, sem az elmúlt 10 évben nem rendelkezett saját tulajdonú, belterületi ingatlannal. Nem számít meglevő ingatlantulajdonnak, ha a tulajdonrész olyan ingatlanban van vagy volt, aminek az aktuális piaci értéke vagy eladási ára nem haladja meg a 15 millió forintot, vagy ami haszonélvezettel terhelten került az igénylő tulajdonába és a haszonélvező most is benne akik. Az is felveheti az Otthon Start Program kölcsönt, aki az elmúlt tíz évben egyetlenegy belterületi ingatlanban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett/rendelkezik.
A rendeletben az szerepel, hogy sem használati, sem haszonélvezeti jog nem alapítható az ingatlanra 5 évig, azonban a Kormányinfón elhangzott értelmezés szerint a bérbeadás nem használati jog, így akár azonnal bérbeadható. Ugyanakkor eladni, lebontani nem lehet az első 5 évben.
Sokan azt hitték, osztatlan közös tulajdoni ingatlanra nem lehet felvenni kölcsönt. A rendelet szövegében azonban szerepel, hogy az igényléskor az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a több otthonból álló, osztatlan közös tulajdon esetében a kölcsönnel érintett otthonra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn.
Az elmúlt években folyamatosan növekedtek a kiadó lakások bérleti díjai: idén kerülettől függően Budapesten egy átlagos 1,5-2 szobás lakás havi bérleti díja 250-270 ezer forint körül, a vidéki nagyobb városokban pedig 160-225 ezer forint között mozog. Így felmerülhet a kérdés, az albérlet vagy a lakás éri meg jobban?
Elsőként érdemes kiszámolni, mekkora lesz a kedvezményes hitel havi törlesztőrészlete, hiszen akár jóval alacsonyabb is lehet, mint egy albérlet bérleti díja.
A kedvezményes hitel esetében az önerőt 10%-ra levitték a megszokott 20%-ról, de tartsuk szem előtt, hogy a bank az értékbecslés alapján fogja megállapítani, hogy az adott ingatlan megvásárlását mennyi önerővel finanszírozza. Ne centizzük ki, a legbiztosabb, ha legalább 30% önerő a zsebünkben van.
Lakásvásárláskor nem elég csak az önerővel rendelkezni, hiszen az ingatlanvásárlás extra kiadásokkal is jár. A közjegyzői díj, az ügyvédi költség, és a vagyonszerzési illeték kifizetésére is gondoljunk. Albérlet esetén számolnunk kell a két-három havi kaucióval is.
Ne csak a lakáshitel törlesztőrészleteivel számoljunk, hanem azzal, hogy a rezsi, a közös költség mellett teljes felújításra vagy eseti javításokra is szükség lehet.
A saját lakás vásárlása és a törlesztés mellett szól az is, hogy az elmúlt évtizedekben nem nagyon csökkentek az ingatlanárak, sőt, inkább növekedtek, így szinte biztosak lehetünk benne, hogy a ház vagy lakás értéke végig fedezni fogja a hiteltartozást.
Felmerülhet a kérdés, kell-e választani a Csok Plusz és az Otthon Start Program között – a jó hír, hogy nem, sőt, a kettő együttes igénybevétele hatalmas pénzügyi előnyt jelenthet a családalapítás előtt álló fiatal pároknak.
Egy albérletből fizetésképtelenség esetén egy-két hónapon belül ki kell költözzünk, de banki hitel esetében lehet átütemezést, módosítást kérni, és vannak biztosítások is a hitelekhez, melyek például munkanélküliség esetén fedezik a törlesztőrészleteket.
A saját lakás előnye még az is, hogy a nevünkön van banki jogokkal terhelten, de rendesen fizetve a hitelt addig élünk ott, ameddig szeretnénk, míg egy bérleményt bármikor felmondhat a tulajdonos, ha például eladja.
Vitathatatlanul az albérlet előnyére írható, hogy bárhol vállalhatunk munkahelyet, akármikor elköltözhetünk.
