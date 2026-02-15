Büszke nagymama: Gáspár Bea megmutatta unokáit

Gáspár Bea szokatlanul lepte meg követőit: unokáiról tett közzé egy videót.

Gáspár Bea megmutatta unokáit Fotó: MW

Az unokák alatt Bea még csak házikedvencekre, Lunára és Luira gondolt. Evelin és Virág kutyusainak külön Instagram-fiókjuk is van, de most nagymamájuk mutatta meg büszkén a házikedvenceket.

Lui és Luna felöltözve mulatoztak otthon: az egyikük egy Los Angeles Lakers kosárlabda-pólót viselt, míg a másik egy nyárias ingben látható.

Bár Virág és Evelin most karrierjükre fókuszálnak, már innen is látszik, hogy Bea készen áll nagymamának lenni, és szeretettel kényeztetné el őket, pontosan úgy, mint a kiskutyusokat.

Gáspár Bea unokáit posztolta