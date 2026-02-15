Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Büszke nagymama: Gáspár Bea megmutatta unokáit

Gáspár Bea
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 08:30
unokakiskedvenc
A videóból árad a cukiság. Gáspár Bea büszkén mutogatta a csöppségeket.
Bors
A szerző cikkei

Gáspár Bea szokatlanul lepte meg követőit: unokáiról tett közzé egy videót. 

Gáspár Bea megmutatta unokáit
Gáspár Bea megmutatta unokáit Fotó: MW

Az unokák alatt Bea még csak házikedvencekre, Lunára és Luira gondolt. Evelin és Virág kutyusainak külön Instagram-fiókjuk is van, de most nagymamájuk mutatta meg büszkén a házikedvenceket.

Lui és Luna felöltözve mulatoztak otthon: az egyikük egy Los Angeles Lakers kosárlabda-pólót viselt, míg a másik egy nyárias ingben látható.

Bár Virág és Evelin most karrierjükre fókuszálnak, már innen is látszik, hogy Bea készen áll nagymamának lenni, és szeretettel kényeztetné el őket, pontosan úgy, mint a kiskutyusokat.

Gáspár Bea unokáit posztolta

 

