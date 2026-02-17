Gáspár Evelin elárulta, miért nem ismerkedik: „Anyagias vagyok, legalább kajálni vigyen már el!"

Gáspár Evelin állandó vendége a Nőfilter podcastnek, ahol a legújabb epizódban azt elemezték ki nőtársaival, hogy mi az, amire a mai nőknek valójában szükségük van. Megcsalásról, udvarlásról és apaképről beszélgettek.

Gáspár Evelin szerint a megcsalás mindig visszaüt (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Evelin: „Hiszek a karmában”

Gáspár Evelin Instagram oldalán sokszor tesz közzé tartalmakat, a férfiakkal kapcsolatban azonban nem mindig egyértelmű az álláspontja. Az influenszer most kifejtette, szerinte egy kapcsolathoz illik tisztelettel hozzáállni, például abban az esetben kifejezetten, ha képbe kerül egy harmadik fél.

Ha valaki képbe kerül, akkor azt gondolom, hogy nem jó az, amiből kimozgattak. Akkor az nem egy sziklaszilárd dolog, amire bármikor tudsz támaszkodni, hanem már olvad. És ez az a pillanat, ami már egy kiugrási lehetőség. Szerintem ez nagyon nem szép dolog, hiszek a karmában és az energiákban olyan szempontból, hogy ha te ezt megcsinálod egy ártatlan személlyel, aki mindvégig becsületes, tisztelettudó és szeretetteljes volt az irányodba, akkor azt előbb utóbb vissza fogod kapni. Ez egy olyan bumeráng, amit ha eldobsz, bármikor visszakaphatod. Ha van egy ilyen kitekintésed, akkor azt rendezned kell. Legfőképp magadban, aztán pedig a másikkal. Hogy kell-e ez neked? Biztosat a bizonytalanért?

- tette fel a végén a költői kérdést, amellyel egyébként Gáspár Bea is csak egyetérteni tudott. Szerinte ugyanis, ha valaki olyan családban nőtt fel, hogy jó példát látott, ahol a szülők együtt vannak, akkor az már jó eséllyel pályázik hasonló életre.

Mindenhol van egy kis szélfújás, ami jobbra-balra döntögeti a családon belüli viszonyokat, de azt gondolom, hogy ez a normális. Hogy mindig van valami, amin dolgozni kell. Családként kell működni. Mi a barátokkal is együtt szoktunk ebédelni, szívesen jönnek és nem csak azért, hogy együnk, hanem azért is, hogy beszélgessünk egy jót. Hozzánk szeretnek jönni az emberek, Ennek az a kulcsa, hogy tudják, hogy olyan helyre jönnek, ahol jól érzik magukat. Ha ezt a fiatalabb generáció látja, az inspiráló lehet, hogy ő is ilyet akar majd

- vallotta Bea.