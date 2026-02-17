Gáspár Evelin elárulta, miért nem ismerkedik: „Anyagias vagyok, legalább kajálni vigyen már el!"

Gáspár Evelin állandó vendége a Nőfilter podcastnek, ahol a legújabb epizódban azt elemezték ki nőtársaival, hogy mi az, amire a mai nőknek valójában szükségük van. Megcsalásról, udvarlásról és apaképről beszélgettek.
Gáspár Evelin Instagram oldalán sokszor tesz közzé tartalmakat, a férfiakkal kapcsolatban azonban nem mindig egyértelmű az álláspontja. Az influenszer most kifejtette, szerinte egy kapcsolathoz illik tisztelettel hozzáállni, például abban az esetben kifejezetten, ha képbe kerül egy harmadik fél.
Ha valaki képbe kerül, akkor azt gondolom, hogy nem jó az, amiből kimozgattak. Akkor az nem egy sziklaszilárd dolog, amire bármikor tudsz támaszkodni, hanem már olvad. És ez az a pillanat, ami már egy kiugrási lehetőség. Szerintem ez nagyon nem szép dolog, hiszek a karmában és az energiákban olyan szempontból, hogy ha te ezt megcsinálod egy ártatlan személlyel, aki mindvégig becsületes, tisztelettudó és szeretetteljes volt az irányodba, akkor azt előbb utóbb vissza fogod kapni. Ez egy olyan bumeráng, amit ha eldobsz, bármikor visszakaphatod. Ha van egy ilyen kitekintésed, akkor azt rendezned kell. Legfőképp magadban, aztán pedig a másikkal. Hogy kell-e ez neked? Biztosat a bizonytalanért?
- tette fel a végén a költői kérdést, amellyel egyébként Gáspár Bea is csak egyetérteni tudott. Szerinte ugyanis, ha valaki olyan családban nőtt fel, hogy jó példát látott, ahol a szülők együtt vannak, akkor az már jó eséllyel pályázik hasonló életre.
Mindenhol van egy kis szélfújás, ami jobbra-balra döntögeti a családon belüli viszonyokat, de azt gondolom, hogy ez a normális. Hogy mindig van valami, amin dolgozni kell. Családként kell működni. Mi a barátokkal is együtt szoktunk ebédelni, szívesen jönnek és nem csak azért, hogy együnk, hanem azért is, hogy beszélgessünk egy jót. Hozzánk szeretnek jönni az emberek, Ennek az a kulcsa, hogy tudják, hogy olyan helyre jönnek, ahol jól érzik magukat. Ha ezt a fiatalabb generáció látja, az inspiráló lehet, hogy ő is ilyet akar majd
- vallotta Bea.
A megcsalással kapcsolatban Evelin kategorikusan kijelentette, hogy semmilyen kilengés nem fér bele egy viszonyba, sőt, szerinte az sem helyénvaló, hogy a párok tudják egymás telefonjának feloldó kódját:
Nekem ne nézzen bele senki a privát dolgaimba. Bizalmatlan vagyok az emberekkel, mert mindig magamból indulok ki. Ha volt párom, sosem csaltam meg. Soha nem voltak kilengéseim és nem irkáltam másoknak, ha más irkált nekem, azokat mindig ignoráltam. Csak azt tudom tanácsolni, hogy nem kell saját magadat bántani azzal, hogy folyamatosan a másik telefonját nézed, mert ez egyfajta negatív visszajelzés saját magaddal szemben is. Hogy ennyire nem hiszel magadban, a karizmádban, a személyiségedben, az értékeidben, hogy nem vagy elég megfelelő ennek az embernek.
Mint kiderült, Gáspár Győzőnél és Bea asszonynál hasonlóak a szabályok, ugyanakkor nem húzzák feleslegesen rövidre sem a pórázt. „Győzőnek 32 éve vagyok a felesége, de azért vannak jó pasik. Nálunk még olyan is elő szokott fordulni, hogy a telefonomon megmutatom neki, hogy nézd már milyen jó pasi, ilyenkor ő leokézza, aztán ennyi.”- mesélte mosolyogva Bea.
„Például elvittem nyaralni külföldre. Pénzben mérem ezeket a dolgokat, mert tőlem csak elvettek a pasik. Általában azt mondják, a csajoknak udvarolnak, viszik a csokrot, elviszik nyaralni, vesznek szép táskát, vagy bármi, engem még egy kajára sem mernek már meghívni, mert elvárják, hogy felesben fizessünk. Ezért nem is ismerkedek, mert anyagiasnak mondanak. Igen, anyagias vagyok, mert ha nincs hasznom belőle, legalább kajálni vigyen már el. Nekem férfi még nem nagyon tudott újat mutatni apukámon kívül.”
Gáspár Evelin végül hozzátette, bár édesapjára elképesztően felnéz, de nem apa mintára keres jelölteket.
Nem keresek jelöltet. Ezt a témát elengedtem, nem központi kérdés. Van, aki magányos farkasnak születik, én jól érzem így magam.
