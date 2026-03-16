Szem nem marad szárazon: vak édesanyának segített Jákob Zoli - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 17:24
Egyedül neveli ikreit a vak édesanya, Jákob Zoli nem akármivel lepte meg őket.

Az ország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli rendszeresen támogat rászoruló családokat, ugyanis azt vallja, hogy aki teheti, az segítsen másoknak, hogy jobb legyen a világ. Az üzletember videói mindig meghatják az embereket, most pedig egy olyan felvételt osztott meg a közösségi oldalán, hogy a visszajelzések alapján többen is megkönnyezték.

Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoltán kapott egy megkeresést, amiben egy vak édesanyáról írnak, aki egyedül neveli ikerlányait, akik örökölték a betegségét. A híresség rögtön a segítségükre sietett.

Hihetetlenül szerény, vak édesanyának segíthettünk, aki egyedül neveli a két kislányát. ❤️Néha a legnagyobb segítség egy egészen egyszerű dolog. 🙏

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Jákob Zoli.

Az üzletember elvitte a családot egy élményvezetésre, sőt, egy sütőt is ajándékozott nekik, ugyanis elromlott az övék. Jákob Zoli nagy csodálattal nézte, hogy a nehéz sorsú édesanya milyen vidáman, mosolyogva él, és neveli két gyermekét. Igazán megható volt látni őket, a kommentelők pedig ismét azt hangoztatták a könnyeikkel küszködve, hogy a hírességnek aranyból van a szíve.

Íme Jákob Zoltán videója:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
