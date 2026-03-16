Szem nem marad szárazon: vak édesanyának segített Jákob Zoli - Videó

Az ország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli rendszeresen támogat rászoruló családokat, ugyanis azt vallja, hogy aki teheti, az segítsen másoknak, hogy jobb legyen a világ. Az üzletember videói mindig meghatják az embereket, most pedig egy olyan felvételt osztott meg a közösségi oldalán, hogy a visszajelzések alapján többen is megkönnyezték.

Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoltán kapott egy megkeresést, amiben egy vak édesanyáról írnak, aki egyedül neveli ikerlányait, akik örökölték a betegségét. A híresség rögtön a segítségükre sietett.

Hihetetlenül szerény, vak édesanyának segíthettünk, aki egyedül neveli a két kislányát. ❤️Néha a legnagyobb segítség egy egészen egyszerű dolog. 🙏

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Jákob Zoli.

Az üzletember elvitte a családot egy élményvezetésre, sőt, egy sütőt is ajándékozott nekik, ugyanis elromlott az övék. Jákob Zoli nagy csodálattal nézte, hogy a nehéz sorsú édesanya milyen vidáman, mosolyogva él, és neveli két gyermekét. Igazán megható volt látni őket, a kommentelők pedig ismét azt hangoztatták a könnyeikkel küszködve, hogy a hírességnek aranyból van a szíve.

