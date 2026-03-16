BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Párnatisztítás a sárga foltok ellen

Olyan lesz, mint újkorában: így tüntesd el egyszerűen a sárga foltokat a párnádról

mosás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 17:15
tollpárnatisztításpárnatipp
A te ágyneműdön is megjelentek a makacs, sárgás foltok és az undok elszíneződések? Az egészséged bánhatja, ha nem foglalkozol velük! Ebben a cikkben megmutatjuk a párnatisztítás leghatékonyabb és egyben legegyszerűbb módszereit. Mindenki kíváncsi lesz a titkodra!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Gondolj csak bele: minden egyes este használjuk, mégis nagyon ritkán kerül sor párnatisztításra. A párnánk éjszakáról éjszakára megtelik nedvességgel és különböző szennyeződésekkel, amik lassan átszivárognak a huzaton. Nem csoda, hogy egy idő után bekoszolódik, tele lesz nagy, sárga foltokkal. Belenyugodnunk azonban nem érdemes: az elszíneződések az alvásminőségünkre és az egészségünkre is negatív hatással lehetnek!

Párnatisztítás mosógépben.
Párnatisztítás: így szabadulj meg a sárga foltoktól!
Fotó: Bowonpat Sakaew /  Shutterstock 
  • A sárga foltokat általában a különböző termékek, az izzadtság és a bőrzsír okozzák.
  • A szennyeződéseknek egészségkárosító hatásuk lehet.
  • A foltokat helyileg is kezelheted.
  • A párnákat bizonyos feltételek betartása mellett a mosógépben is tisztíthatod.

Párnatisztítás egyszerűen: hogy kerülnek a sárga foltok az ágyneműre? 

A sárga foltok fő forrása az izzadság és a bőrzsír, amelyek a huzaton keresztül a párnára jutnak. Ehhez társulnak a hajápolószerek, arckrémek, sminkmaradványok, valamint a hajunk nedvessége. Ezek együtt ideális környezetet teremtenek a penészgombák és baktériumok számára is. Sőt, a sárga folt gyakran már nem csak ennek a jele!

Ne hagyd figyelmen kívül a sárga foltokat!

A tartósan elszíneződött párnák belsejében gyakran penész, atkák és baktériumok telepednek meg. Ezek allergiás tüneteket, légzési panaszokat és bőrproblémákat is okozhatnak.

Hogyan kerülheted el:

Hogyan történik a foltok helyi tisztítása?

Frissebb foltoknál érdemes azonnal helyi tisztítással kezdeni. A leghatékonyabb megoldás, ha szódabikarbónából és egy kevés vízből készült sűrű pasztát közvetlenül a foltra dörzsölsz, majd körülbelül 30 percig hagyod hatni. Ezután langyos vízzel alaposan öblítsd ki, és addig ne használd újra, amíg nem száradt meg 100%-osan!

Ha a sárga foltok már régebb óta „díszítik” a párnádat, hatásosabb lehet a hidrogén-peroxid és a víz keveréke, amelyet szintén öblítés előtt kell felvinni az anyagra.

A besárgult párna mosása

A párnatisztítás módját mindig a párna anyaga határozza meg. Mindenekelőtt ellenőrizd a címkén látható utasításokat – ha találsz –, mivel a töltet és az anyag befolyásolhatja a mosás módját.

A műszálas és a tollpárna mosása

A műszálas és tollpárnák többsége mosógépben is tisztítható, 60 fok körüli hőmérsékleten, adalékanyag-mentes mosószerrel.

Memóriahabos és szivacspárna mosása

A memóriahabos és szivacspárnákat általában nem szabad gépbe tenni, mivel a gépi mosás és a centrifuga kárt tehet a párna töltetében. Ezeknél jobb, ha helyi tisztítást és szagtalanítást alkalmazol.

A szárítás legalább olyan fontos, mint a párnatisztítás

Párnatisztítás után napon száradó párna.
Ha van rá lehetőséged, a párnákat napon szárítsd, mert az UV-fény segít csökkenteni a baktériumok számát, és tovább halványítja a foltokat is!
Fotó: PPT14TH /  Shutterstock 

Miután megszabadultál a sárga foltoktól, mindenképp várd meg, míg a párna megszárad, mivel a töltet belsejében maradó nedvesség könnyen dohosodáshoz vezet!

Ha a párna már erősen sárga, szagos, és egy alapos tisztítás sem hoz eredményt, cseréld le!

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan előzd meg az újabb sárga foltok kialakulását:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
