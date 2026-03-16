Olyan lesz, mint újkorában: így tüntesd el egyszerűen a sárga foltokat a párnádról

Gondolj csak bele: minden egyes este használjuk, mégis nagyon ritkán kerül sor párnatisztításra. A párnánk éjszakáról éjszakára megtelik nedvességgel és különböző szennyeződésekkel, amik lassan átszivárognak a huzaton. Nem csoda, hogy egy idő után bekoszolódik, tele lesz nagy, sárga foltokkal. Belenyugodnunk azonban nem érdemes: az elszíneződések az alvásminőségünkre és az egészségünkre is negatív hatással lehetnek!
A sárga foltok fő forrása az izzadság és a bőrzsír, amelyek a huzaton keresztül a párnára jutnak. Ehhez társulnak a hajápolószerek, arckrémek, sminkmaradványok, valamint a hajunk nedvessége. Ezek együtt ideális környezetet teremtenek a penészgombák és baktériumok számára is. Sőt, a sárga folt gyakran már nem csak ennek a jele!
A tartósan elszíneződött párnák belsejében gyakran penész, atkák és baktériumok telepednek meg. Ezek allergiás tüneteket, légzési panaszokat és bőrproblémákat is okozhatnak.
Hogyan kerülheted el:
Frissebb foltoknál érdemes azonnal helyi tisztítással kezdeni. A leghatékonyabb megoldás, ha szódabikarbónából és egy kevés vízből készült sűrű pasztát közvetlenül a foltra dörzsölsz, majd körülbelül 30 percig hagyod hatni. Ezután langyos vízzel alaposan öblítsd ki, és addig ne használd újra, amíg nem száradt meg 100%-osan!
Ha a sárga foltok már régebb óta „díszítik” a párnádat, hatásosabb lehet a hidrogén-peroxid és a víz keveréke, amelyet szintén öblítés előtt kell felvinni az anyagra.
A párnatisztítás módját mindig a párna anyaga határozza meg. Mindenekelőtt ellenőrizd a címkén látható utasításokat – ha találsz –, mivel a töltet és az anyag befolyásolhatja a mosás módját.
A műszálas és tollpárnák többsége mosógépben is tisztítható, 60 fok körüli hőmérsékleten, adalékanyag-mentes mosószerrel.
A memóriahabos és szivacspárnákat általában nem szabad gépbe tenni, mivel a gépi mosás és a centrifuga kárt tehet a párna töltetében. Ezeknél jobb, ha helyi tisztítást és szagtalanítást alkalmazol.
Miután megszabadultál a sárga foltoktól, mindenképp várd meg, míg a párna megszárad, mivel a töltet belsejében maradó nedvesség könnyen dohosodáshoz vezet!
Ha a párna már erősen sárga, szagos, és egy alapos tisztítás sem hoz eredményt, cseréld le!
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan előzd meg az újabb sárga foltok kialakulását:
