„Anyukám folyton ismételte magát, kétmondatos levél megsemmisített minket”

Egy szerető fiú, Chris, megosztotta édesanyja, Shirley megrázó történetét, aki egy szívszorító, mindössze kétmondatos levélből értesült élete legtragikusabb híréről: Alzheimer-kórral diagnosztizálták.

Mindössze egy levelet kapott a beteg nő.

Fotó: Unsplash.com

Chris, aki nem szerette volna családja teljes nevét nyilvánosságra hozni, a World Alzheimer’s Month kapcsán mesélte el, hogyan változott meg gyökeresen édesanyja élete. Shirley korábban nyitott, barátságos, gyönyörű és gondoskodó nő volt, akit egyszerűen felemésztett a betegség. A család eleinte csak annyit vett észre, hogy Shirley gyakran ismételgeti önmagát. Férje, Charles jelezte először, hogy valami nincs rendben. Azonban egy teljes évbe telt, mire rá tudták venni, hogy orvoshoz menjen. Végül csak úgy sikerült, hogy a cukorbetegségére hivatkozva vitték el a háziorvoshoz.

Anyukám folyton ismételte magát, aztán megkaptuk a kétmondatos levélet, ami megsemmisített minket

Egy egyszerű papíralapú kognitív tesztet végeztek el rajta, és nem sokkal később egy mindössze két mondatból álló levélben közölték vele a lesújtó hírt: Alzheimer-kóros. Sem szakorvosi vizsgálat, sem agyi képalkotás, sem részletes felmérés nem történt, és a levél semmilyen információt nem tartalmazott arról, milyen lehetőségeik lennének a továbbiakban.

Chris teljesen összetört:

Fel vagyok háborodva azon a kétmondatos levélen, amit anyám kapott. Legalább azt leírhatták volna, milyen vizsgálatokon esett át, vagy milyen irányba fordulhatunk segítségért. Nem volt semmilyen útmutatás, sem támogatás, egyszerűen magunkra maradtunk.

Az Alzheimer-kór az Egyesült Királyságban a demencia leggyakoribb oka. Lassan, évek alatt fejlődik ki, eleinte kisebb memóriaproblémákkal, majd súlyos zavartsággal, beszéd- és mozgásnehézségekkel, viselkedésváltozásokkal és akár hallucinációkkal jár. Gyógymód jelenleg nincs, de léteznek készítmények, amelyek lassíthatják a tünetek előrehaladását. Az időben és pontosan felállított diagnózis kulcsfontosságú, hogy a betegek és családjaik felkészülhessenek.

Shirley állapotának romlása odáig fajult, hogy ma már teljesen másokra van utalva. Chris ezért döntött úgy, hogy az Alzheimer’s Research UK szervezettel közösen kampányol, mert szerinte az egyetlen pozitív dolog, amit tehet, ha történetükkel segít másoknak. Úgy véli, minden betegnek joga lenne egy részletes, érzékenyen közölt diagnózishoz, amelyet szakorvos állít fel, és amelyhez kapcsolódik támogatás és iránymutatás is, derül ki a Mirror .