Itt vannak a jegyárak a budapesti BL-döntőre

Az európai szövetség (UEFA) hétfő közleménye szerint a Puskás Arénában május 30-án sorra kerülő Bajnokok Ligája fináléra összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből értékesítés útján 39 ezer talál gazdára. A két BL-finalista 17 200 jegyet kap csapatonként, azaz összesen 4600 jegy kerülhet semleges szurkolókhoz.

A Bajnokok Ligája döntőjére 950 euró a legdrágább jegy

A legolcsóbb jegy 70 euró a BL-döntőre. A második kategóriába 180 eurós (70 400 forint), a harmadikba 650 eurós (254 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (371 300 forint). Ezek az árak az UEFA hivatalos értékesítési oldalán találhatóak. A belépőkre csütörtökön 11 óráig lehet pályázni, egy szurkoló legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt. A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjén akár két magyar játékos is pályára léphet: ehhez az kell, hogy a Liverpool sikerrel vegye az addigi akadályokat, és akkor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hazai környezetben szerepelhet.

A május 20-i isztambuli Európa-liga döntőre 40, a május 23-i oslói női BL-fináléra 20, míg a május 27-i lipcsei Konferencia Liga döntőre 25 eurótól kaphatók jegyek.