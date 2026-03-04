„Egyszerűen nem akarjuk elhinni” - Bódi Guszti nem temetheti el úgy a testvérét, mint szeretné?

Óriási veszteség érte a roma zene kultikus alakját, Bódi Gusztit, ugyanis testvére, Szifa egy betegség után vasárnap elhunyt. A családot és a barátokat sokkolta a tragédia, hiszen egy energikus, aktív, a közösségért élő ember távozott, akit nemcsak a szűkebb környezete, hanem a rajongók ezrei is szívükbe zártak. A gyász szinte felfoghatatlan, a részvétnyilvánító telefonok pedig azóta is szünet nélkül csörögnek a családnál.

Bódi Guszti testvére igazi példakép volt sokak számára (Fotó: Facebook: Bódi Guszti és a Fekete Szemek)

Bódi Guszti gyászol

Bódi Guszti megrendülten beszélt arról, hogy Szifa valóban a család központja volt. Ha bármi történt – jó vagy rossz –, mindenki őt hívta először:

Ő volt az első ember, akit kerestek a családtagok és a barátok is. Tudták, hogy mindenben tud segíteni. Ha megakadt valamiben, akkor hívott minket, de az esetek 99 százalékában megoldotta a dolgokat

– mondta megtörten. Hozzátette: testvére nem élt káros szenvedélyekkel, nem ivott, nem drogozott, nem járt el éjszakázni. A családjának élt, a gyermekeinek, a szeretteinek.

Sokat zenéltek együtt

A két testvér 20–22 éven át zenélt együtt, a folklór világában mozogtak, és amikor megjelent a „Szeretlek” című lemezük, Szifa akkor is végig ott volt mellettük. Később ugyan vállalkozni kezdett, de gyakorlatilag az együttes tagja maradt. Gitározott és énekelt is, és Guszti szerint a közönség is szerette: „Tényleg mindenki imádta. Rengeteg tisztelője volt a társadalom minden egyes rétegében” – fogalmazott őszintén.

Bódi Guszti családja nehezen viseli Szifa elveszítését (Fotó: Hot magazin!/ Archív)

Mindössze 63 éves volt

A tragédia hirtelensége teszi talán a legfájdalmasabbá a veszteséget. Szifa mindössze 63 éves volt, makkegészséges, 187 centiméter magas, erős testalkatú férfi: „Szerintem még simán benne volt 15–20 év. Vagy amennyit az Isten adott volna” – mondta Guszti, aki szerint senki nem akarja elhinni, hogy ilyen váratlanul kellett búcsút venniük tőle.

A családtagok, különösen a nők, teljesen maguk alatt vannak. A gyász feldolgozhatatlannak tűnik. A rajongók és barátok azonban példátlan összefogással álltak a család mellé: több ezer komment, több száz telefonhívás és SMS érkezett az elmúlt napokban.

Ennyi még talán soha az életben nem volt. Olyan emberek hívtak fel, akikkel évente egyszer találkozunk egy fesztiválon vagy egy nagy műsoron, és annyira jól esik, hogy gondolnak ránk, hogy együtt éreznek velünk

– mesélte Bódi Guszti.