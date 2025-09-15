Felpaprikázva: klasszikus paprikás ételek újratöltve

A hazai ízek egyik legnélkülözhetetlenebb eleme a paprika, legyen szó magáról a nyers zöldségről vagy az őrölt fűszerről, a paprikából készült ételek nemcsak laktatóak, hanem könnyen variálhatóak is. Elképzelhetetlenek lennének nélküle a főzelékek, jó néhány csirkeétel, a pörköltek és rengeteg más hagyományos fogás. Az ízesítésen túl a paprika önmagában is megállja a helyét, mi sem jobb bizonyíték erre az alábbi paprikás ételeknél, amelyeken némileg csavartak egyet a Fanny magazin szerkesztői. Íme!

Paprikás ételek: sült karaj paprikával

Fotó: zhekoss / Shutterstock

Paprikás ételek: Tradicionális receptek egy kis csavarral

Sült karaj paprikával

Hozzávalók (4 személyre):

100 g fehérbab

só

2 babérlevél

100 g pritaminpaprika

4 szelet csontos karaj

frissen őrölt bors

2 ek. napraforgóolaj

1 csokor petrezselyemzöld

100 g koktélparadicsom

4 ek. kukoricaolaj

150 g kukoricadara

Elkészítés:

A babot mossuk meg, sós vízben főzzük puhára a babérlevéllel, majd szűrjük le. Mossuk meg, csumázzuk ki, csíkozzuk fel a paprikákat. A karajt sózzuk, borsozzuk. Forrósítsuk fel a napraforgóolajat, és oldalanként süssük meg rajta a hússzeleteket 2-3 percig. Rakjuk melléjük a kettévágott koktélparadicsomokat, öntsünk alájuk 30 ml vizet. Toljuk be az egészet a 160 fokra előmelegített sütőbe 25 percre. Serpenyőben forrósítsuk fel a kukoricaolajat. Dobjuk rá a felcsíkozott paprikát. Hagyjuk, hogy megpiruljon, és egy kevés pörzsanyag keletkezzen rajta. Ekkor keverjük meg, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a főtt babot és a felaprított petrezselymet is. Néhány percig pirítsuk, majd húzzuk le a tűzről. A kukoricadarát négyszeres mennyiségű forró, sós vízbe szórjuk, és kevergetve főzzük körülbelül 15 percig vagy addig, amíg be nem sűrűsödik. A sült karajt kínáljuk a paprikás babbal és a kukoricakásával.

Elkészítési idő: 60 perc

Energiatartalom 1 adagban: 275 kcal

Töltött paprika sütve

Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

Töltött paprika sütve

Hozzávalók (4 személyre):

600 g pritaminpaprika

100 g rizs

4 ek. olaj

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

300 g darált sertéshús

só

bors

1 ek. paradicsompüré

150 g sajt

1/2 csokor petrezselyemzöld

Elkészítés:

A paprikákat mossuk meg, a tetejüket vágjuk le, a magokat távolítsuk el. A rizst főzzük meg kétszeres mennyiségű sós vízben, majd szűrjük le. Tisztítsuk meg a vöröshagymát, ezután szeljük finomra. Pirítsuk üvegesre a felforrósított olajon. Adjuk hozzá az átnyomott fokhagymát, majd fél perc múlva a darált húst is. Sózzuk, borsozzuk meg, pirítsuk további 2 percig. Ezután öntsük rá a paradicsompürét és 50 ml vizet. Gyakori kevergetés mellett pároljuk készre körülbelül 15 perc alatt. Forgassuk bele a főtt rizst, a megmosott és a felaprított petrezselymet, valamint 100 g lereszelt sajtot. A keveréket kanalazzuk az előkészített paprikákba, és jól nyomkodjuk le, hogy tömörebb legyen. Süssük 180 fokos sütőben 20 percig, majd szórjuk meg a tetejüket a maradék reszelt sajttal. Toljuk vissza a sütőbe 5-8 percre. Miután elkészült, vegyük ki, és azonnal tálaljuk.

Fanny-tipp: Ha sült, vagy töltött paprikát készítenénk, akkor nagyobb és húsosabb darabot vegyünk.