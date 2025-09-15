Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Paprikás ételek: töltött paprika pulykával és barna rizzsel

Felpaprikázva: klasszikus paprikás ételek újratöltve

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 12:15
magyar konyhagasztronómiapaprika
A nyár végi, ősz eleji szezon nagy kedvence a paprika, mely ragunak, levesnek, töltve vagy bármilyen más módon ínycsiklandó! Cikkünkben megosztjuk a számunkra legkedvesebb paprikás ételeket, apróbb trükkökkel megbolondítva azokat.

A hazai ízek egyik legnélkülözhetetlenebb eleme a paprika, legyen szó magáról a nyers zöldségről vagy az őrölt fűszerről, a paprikából készült ételek nemcsak laktatóak, hanem könnyen variálhatóak is. Elképzelhetetlenek lennének nélküle a főzelékek, jó néhány csirkeétel, a pörköltek és rengeteg más hagyományos fogás. Az ízesítésen túl a paprika önmagában is megállja a helyét, mi sem jobb bizonyíték erre az alábbi paprikás ételeknél, amelyeken némileg csavartak egyet a Fanny magazin szerkesztői. Íme!

Paprikás ételek: sült karaj paprikával és zöldségekkel
Paprikás ételek: sült karaj paprikával
Fotó: zhekoss /  Shutterstock 

Paprikás ételek: Tradicionális receptek egy kis csavarral

Sült karaj paprikával

Hozzávalók (4 személyre):

  • 100 g fehérbab
  • 2 babérlevél
  • 100 g pritaminpaprika
  • 4 szelet csontos karaj
  • frissen őrölt bors
  • 2 ek. napraforgóolaj
  • 1 csokor petrezselyemzöld
  • 100 g koktélparadicsom
  • 4 ek. kukoricaolaj
  • 150 g kukoricadara

Elkészítés:

  1. A babot mossuk meg, sós vízben főzzük puhára a babérlevéllel, majd szűrjük le. Mossuk meg, csumázzuk ki, csíkozzuk fel a paprikákat.
  2. A karajt sózzuk, borsozzuk. Forrósítsuk fel a napraforgóolajat, és oldalanként süssük meg rajta a hússzeleteket 2-3 percig. Rakjuk melléjük a kettévágott koktélparadicsomokat, öntsünk alájuk 30 ml vizet. Toljuk be az egészet a 160 fokra előmelegített sütőbe 25 percre.
  3. Serpenyőben forrósítsuk fel a kukoricaolajat. Dobjuk rá a felcsíkozott paprikát. Hagyjuk, hogy megpiruljon, és egy kevés pörzsanyag keletkezzen rajta. Ekkor keverjük meg, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a főtt babot és a felaprított petrezselymet is. Néhány percig pirítsuk, majd húzzuk le a tűzről.
  4. A kukoricadarát négyszeres mennyiségű forró, sós vízbe szórjuk, és kevergetve főzzük körülbelül 15 percig vagy addig, amíg be nem sűrűsödik. A sült karajt kínáljuk a paprikás babbal és a kukoricakásával.

Elkészítési idő: 60 perc

Energiatartalom 1 adagban: 275 kcal

paprikás ételek: töltött paprika ízlésesen tálalva zöldfűszerekkel
Töltött paprika sütve
Fotó: Esin Deniz /  Shutterstock 

Töltött paprika sütve

Hozzávalók (4 személyre):

  • 600 g pritaminpaprika
  • 100 g rizs
  • 4 ek. olaj
  • 1 vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 300 g darált sertéshús
  • bors
  • 1 ek. paradicsompüré
  • 150 g sajt
  • 1/2 csokor petrezselyemzöld

Elkészítés:

  1. A paprikákat mossuk meg, a tetejüket vágjuk le, a magokat távolítsuk el. A rizst főzzük meg kétszeres mennyiségű sós vízben, majd szűrjük le.
  2. Tisztítsuk meg a vöröshagymát, ezután szeljük finomra. Pirítsuk üvegesre a felforrósított olajon. Adjuk hozzá az átnyomott fokhagymát, majd fél perc múlva a darált húst is. Sózzuk, borsozzuk meg, pirítsuk további 2 percig. Ezután öntsük rá a paradicsompürét és 50 ml vizet. Gyakori kevergetés mellett pároljuk készre körülbelül 15 perc alatt.
  3. Forgassuk bele a főtt rizst, a megmosott és a felaprított petrezselymet, valamint 100 g lereszelt sajtot. A keveréket kanalazzuk az előkészített paprikákba, és jól nyomkodjuk le, hogy tömörebb legyen.
  4. Süssük 180 fokos sütőben 20 percig, majd szórjuk meg a tetejüket a maradék reszelt sajttal. Toljuk vissza a sütőbe 5-8 percre. Miután elkészült, vegyük ki, és azonnal tálaljuk.

Fanny-tipp: Ha sült, vagy töltött paprikát készítenénk, akkor nagyobb és húsosabb darabot vegyünk.

Elkészítési idő: 60 perc

Energiatartalom 1 adagban: 326 kcal

paprikás ételek: töltött paprika fehér tányéron zöldfűszerekkel
Töltött paprika pulykával és barna rizzsel
Fotó: Africa Studio /  Shutterstock 

Töltött paprika pulykával és barna rizzsel 

Hozzávalók (4 személyre):

  • 100 g barna rizs
  • 2 ek. olaj
  • 1 nagy fej vöröshagyma
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 500 g darált pulykahús
  • 1 tk. morzsolt oregánó
  • őrölt fekete bors
  • 8 nagyobb lecsópaprika
  • 1 l passzírozott paradicsom

Elkészítés:

  1. A barna rizst öblítsük le, és főzzük meg háromszoros mennyiségű vízben.
  2. Egy nagy lábasban hevítsük fel az olajat. Pároljuk üvegesre rajta a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát és 2 gerezd meghámozott, átnyomott fokhagymát. Húzzuk félre, majd hagyjuk langyosra hűlni.
  3. Keverjük a darált húshoz a főtt rizst, a párolt hagymát, az oregánót, ízlés szerint sót és borsot. A paprikákat mossuk meg, csumázzuk ki, töltsük meg ezzel a húsos-rizses masszával. A megmaradó töltelékből kézzel formázzunk kisebb méretű gombócokat.
  4. A passzírozott paradicsomot öntsük egy nagyobb lábasba, reszeljük bele a maradék 2 gerezd fokhagymát, majd helyezzük bele a paprikákat és a kisebb gombócokat. Öntsük fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje. Sózzuk és borsozzuk meg. Végül lefedve, takaréklángon főzzük puhára.
  5. A paprikákat és a gombócokat vegyük ki, a mártást pedig botmixerrel törjük krémesre, és kanalazzuk a paprikákra és a gombócokra. Még melegen, főtt burgonyát vagy kenyeret kínálhatunk hozzá.

Elkészítési idő: 70 perc

Energiatartalom 1 adagban: 335 kcal

paprikából készült ételek: lecsós csirke nokedlivel tálalva
Lecsós csirke nokedlivel
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Lecsós csirke nokedlivel

Hozzávalók a lecsóhoz (4 személyre):

  • 2 ek. olaj
  • 1 vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 250 g szárazkolbász
  • 400 g csirkemell- vagy csirkecombfilé
  • 4 nagy lecsópaprika
  • 4 nagy paradicsom
  • őrölt bors

Hozzávalók a nokedlihez:

  • 2 tojás
  • 400 g liszt
  • 1 nagy csokor bazsalikom

Elkészítés:

  1. A lecsóhoz egy nagyobb lábasban hevítsük fel az olajat. Pároljuk üvegesre rajta a finomra szelt vörös- és a fokhagymát. Adjuk hozzá a felkarikázott kolbászt, majd süssük zsírjára.
  2. Az előkészített csirkehúst kockázzuk fel, tegyük a kolbászos alapra, és nagyobb lángon, kevergetve süssük egészen fehéredésig.
  3. A paprikákat csumázzuk ki, majd karikázzuk fel. A paradicsomokat tegyük 1 percre forró, aztán jeges vízbe. Hámozzuk meg, vágjuk kockákra. Rakjuk a zöldségeket a húsra. Sózzuk, borsozzuk, és kevergetve főzzük az egészet puhára.
  4. A nokedlihez a tojást villával verjük fel. Keverjünk hozzá körülbelül 300 ml vizet, a lisztet, a sót és a fel aprított bazsalikom háromnegyedét. Nokedliszaggatóval szaggassuk a tésztát lobogó forró, sós vízbe. Miután feljöttek a tetejére, szűrjük le.

Fanny-tipp: A lecsót gazdagíthatjuk más szezonális zöldséggel, így akár tehetünk bele padlizsánt vagy cukkinit is.

Elkészítési idő: 60 perc

Energiatartalom 1 adagban: 740 kcal

sültpaprika krémleves fehér tálkában
Sültpaprika-krémleves
Fotó: asmiphotoshop /  Shutterstock 

Sültpaprika-krémleves

Hozzávalók (4 személyre):

  • 1 fej fokhagyma
  • 5 ek. olívaolaj
  • 3 kaliforniai paprika
  • 1 csokor újhagyma
  • 400 g hámozott-darabolt paradicsom (konzerv)
  • 500 ml zöldségleves-alaplé
  • 1 marék bazsalikom
  • vörösborecet

Elkészítés:

  1. A fokhagymát csomagoljuk alufóliába fél evőkanál olívaolajjal és 1 nagy csipet sóval.
  2. A paprikákat mossuk meg, tegyük tepsibe, locsoljuk meg 1 evőkanál olívaolajjal. Rakjuk mellé az előkészített fokhagymát. Süssük 230 fokos sütőben 35-40 percig.
  3. Hámozzuk meg a sült zöldségeket, majd a paprikákat magozzuk ki. Forrósítsuk fel a többi olívaolajat, fonnyasszuk meg rajta a felkarikázott újhagymát. Mehet rá a konzervparadicsom a levével együtt, az alaplé, a paprika, a fokhagyma. Sózzuk meg, és főzzük körülbelül 20 percig.
  4. Tegyünk félre egy kevés bazsalikomot a díszítéshez, a többit adjuk a leveshez, majd pürésítsük botmixerrel. Ízesítsük borecettel, és tálaljuk a maradék bazsalikommal.

Elkészítési idő: 60 perc

Energiatartalom 1 adagban: 295 kcal

Vitaminban erős

Azt mindenki tudja, hogy a paprikában rengeteg a C-vitamin, de azt már kevesebben, hogy ez az egészséges zöldség A- és B-vitaminban is gazdag. Az erős és a csípős fajták a kapszaicin nevű hatóanyagnak köszönhetően fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek. A magnézium-, vas- és káliumtartalma révén rendszeresen fogyasztva a vérkeringést, illetve az anyagcserét is pozitív van befolyásolja, szabályozza a vérnyomást, serkenti az emésztést. Emellett jó fertőtlenítő és izzasztó, tehát gyorsabban lábal ki a megfázásból az, aki sokat eszik ebből a zöldségből. 

Ezek a receptek is érdekelhetnek:

 

