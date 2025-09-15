Felpaprikázva: klasszikus paprikás ételek újratöltve

A hazai ízek egyik legnélkülözhetetlenebb eleme a paprika, legyen szó magáról a nyers zöldségről vagy az őrölt fűszerről, a paprikából készült ételek nemcsak laktatóak, hanem könnyen variálhatóak is. Elképzelhetetlenek lennének nélküle a főzelékek, jó néhány csirkeétel, a pörköltek és rengeteg más hagyományos fogás. Az ízesítésen túl a paprika önmagában is megállja a helyét, mi sem jobb bizonyíték erre az alábbi paprikás ételeknél, amelyeken némileg csavartak egyet a Fanny magazin szerkesztői. Íme!
Elkészítési idő: 60 perc
Energiatartalom 1 adagban: 275 kcal
Fanny-tipp: Ha sült, vagy töltött paprikát készítenénk, akkor nagyobb és húsosabb darabot vegyünk.
Elkészítési idő: 60 perc
Energiatartalom 1 adagban: 326 kcal
Elkészítési idő: 70 perc
Energiatartalom 1 adagban: 335 kcal
Elkészítés:
Fanny-tipp: A lecsót gazdagíthatjuk más szezonális zöldséggel, így akár tehetünk bele padlizsánt vagy cukkinit is.
Elkészítési idő: 60 perc
Energiatartalom 1 adagban: 740 kcal
Elkészítési idő: 60 perc
Energiatartalom 1 adagban: 295 kcal
Azt mindenki tudja, hogy a paprikában rengeteg a C-vitamin, de azt már kevesebben, hogy ez az egészséges zöldség A- és B-vitaminban is gazdag. Az erős és a csípős fajták a kapszaicin nevű hatóanyagnak köszönhetően fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek. A magnézium-, vas- és káliumtartalma révén rendszeresen fogyasztva a vérkeringést, illetve az anyagcserét is pozitív van befolyásolja, szabályozza a vérnyomást, serkenti az emésztést. Emellett jó fertőtlenítő és izzasztó, tehát gyorsabban lábal ki a megfázásból az, aki sokat eszik ebből a zöldségből.
Ezek a receptek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.