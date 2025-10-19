5 ínycsiklandó őszi leves, amely felmelegít a hűvös napokon

Ahogy beköszönt az ősz, egyre jobban vágyunk a melengető ízekre. Egy gőzölgő tál leves nemcsak a testet, hanem a lelket is felmelegíti. Mutatjuk a legjobb őszi leves recepteket, amiket te is kipróbálhatsz!

Az őszi idő beköszöntével előtérbe kerülnek a különféle levesek, amelyek nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is melengetik. Alább összesen 5 ínycsiklandó őszi leves receptet szedtünk össze, amelyekkel garantáltan nem lőhetsz mellé. Barna sörös sajtkrémleves

Fotó: Irina Burakova / Shutterstock 5 ínycsiklandó őszi leves Barna sörös sajtkrémleves fűszeres krutonnal Hozzávalók A leveshez: 2 dl barna sör

10 dkg füstölt sajt

10 dkg cheddar sajt

10 dkg trappista sajt

2 dl tejszín

5 dkg vaj

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

5 dl zöldségalaplé

1 csipet őrölt szerecsendió

1 csipet őrölt babérlevél

2 ek. keményítő

só

őrölt fehér bors A krutonhoz: 4 szelet kenyér

1 csipet őrölt pirospaprika

1 csipet őrölt gyömbér

1 csipet fokhagyma-granulátum

2 csipet só Elkészítés Egy fazékban a vajon megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát. Rátesszük az áttört fokhagymát, egy-két percig kevergetve pároljuk. Felöntjük az alaplével és a sörrel, sózzuk, borsozzuk, negyedórán át forraljuk kis lángon. A keményítőt kis hideg vízben csomómentesre keverjük, hozzáadjuk a tejszínt, s az egészet a leveshez öntjük. Kis lángon tovább főzzük a levest, ha felforrt, belekeverjük a lereszelt sajtokat, és már le is vesszük a tűzről. Addig keverjük, míg az összes sajt el nem olvad benne. A krutonhoz a kenyeret kockákra vágjuk, beleszórjuk egy tepsibe. Megszórjuk a fűszerekkel, jól átkeverjük, és 160 fokon ropogósra sütjük. Elkészítési idő: 45 perc Energiatartalom: 1 adag 390 kcal Frankfurti leves kelbimbóval

Fotó: NoirChocolate / Shutterstock Frankfurti leves kelbimbóval Hozzávalók 50 dkg kelbimbó

40 dkg jó minőségű virsli

2 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

1 cikk karalábé

1 cikk zeller

2 burgonya

1 vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 liter zöldségalaplé

1 csokor petrezselyem zöldje

1 kk. őrölt kömény

3-4 ág friss vagy 1 kávéskanál szárított majoránna

4 ek. zsiradék

3 dl tejföl

1 púpos ek. liszt

só

bors Elkészítés Finomra vágjuk a vöröshagymát, megdinszteljük a zsiradékon. Hozzáadjuk a meghámozott, feldarabolt sárgarépát, petrezselyemgyökeret, karalábét, zellert. Legalább tíz percig pároljuk. Közben sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a köményt és a majoránnát. Ráöntjük az alaplevet, beletesszük a zúzott fokhagymát, és közepes lángon addig főzzük, míg a zöldségek félig meg nem puhulnak. Ekkor jöhet bele a meghámozott, kockákra vágott krumpli és a megtisztított, mérettől függően egészben hagyott vagy cikkekre vágott kelbimbó. Öntünk rá még egy kevés vizet, és addig főzzük, míg minden meg nem puhul. Beletesszük a felkarikázott virslit. A lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük. Hozzávegyítjük a tejfölt. Beleöntjük a fövő levesbe, elkeverjük és jól kiforraljuk. Ha kész, megszórjuk a finomra vágott petrezselyem zöldjével. Elkészítési idő: 50 perc

Energiatartalom: 1 adag 360 kcal Kolbászgombócos burgonyaleves

Fotó: Irina Burakova / Shutterstock Kolbászgombócos burgonyaleves Hozzávalók 50 dkg sárga burgonya

40 dkg sütni való kolbász

8 dkg füstölt szalonna

2 vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

2 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

1 cikk zeller

2,5 dl tejföl

1 ek. liszt

1 kk. őrölt kömény

1 kk. őrölt babérlevél 1 kk. őrölt majoránna 1 kis ág friss vagy 1 nagy csipet őrölt kakukkfű

6 dl zöldségalaplé

só

bors Elkészítés Kicsi kockákra vágjuk a füstölt szalonnát. Egy fazékban zsírjára pirítjuk. Hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, kicsit később az áttört fokhagymát. Ha ezek már üvegesek, akkor mehetnek hozzá a meghámozott, feldarabolt zöldségek, a sárgarépa, a petrezselyemgyökér és a zeller. Sóval, borssal, őrölt köménnyel, babérral, majoránnával ízesítjük. Miután megpuhultak a gyökérzöldségek, beletesszük a meghámozott, felkockázott krumplit is. Felöntjük az alaplével. A sütnivaló kolbászt kiszedjük a bélből, a töltelékből kis gombócokat gyúrunk, és beledobjuk a levesbe. Jól összeforraljuk. A lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük. Összeforgatjuk a tejföllel, majd belecsurgatjuk a habarást a csendesen fövő levesbe, és pár percig főzzük, közben gyakran megkeverjük. Ízesíthetjük még egy-két csöpp tárkonyecettel is. Friss kenyeret adunk mellé. Elkészítési idő: 45 perc Energiatartalom: 1 adag 340 kcal A tejfölös gombaleves receptje is a legjobb őszi leves receptek között van.

Fotó: Oksana Mizina / Shutterstock Tejfölös gombaleves Hozzávalók 50 dkg csiperke

1 közepes édesburgonya

1 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

1 cikk zeller

2 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1-2 ág friss vagy 1 kávéskanál szárított kakukkfű

1 kis csokor petrezselyem zöldje

1 l zöldségalaplé (vagy víz)

1 kis pohár tejföl

1 evőkanál liszt

zsiradék

só

bors Elkészítés Kevés zsiradékon megpároljuk az apróra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a megtisztított, apró kockákra vágott leveszöldségeket, és elkezdjük párolni. Beletesszük 5 perc múlva a szintén apróra metélt édesburgonyát is. Miután a zöldségek roppanósra dinsztelődtek, rászórjuk a zúzott fokhagymát, a kakukkfüvet, az összevágott petrezselyem zöldjét és a megtisztított, felszeletelt gombát. Ha mindez jól átforrósodott, és a gomba elkezdi ereszteni a levét, felöntjük a zöldségalaplével, és összefőzzük. Közben az egy evőkanálnyi lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük, hozzávegyítjük a tejfölt, és behabarjuk vele a levest. Megkóstoljuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Elkészítési idő: 40 perc

Energiatartalom: 1 adag 230 kcal Savanyú káposztás babgulyás

Fotó: Ingrid Balabanova / Shutterstock Savanyú káposztás babgulyás Hozzávalók 60 dkg marhalábszár

15 dkg tarkabab

25 dkg savanyú káposzta

1 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

negyed cikk karalábé

negyed cikk zeller

2 vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 paprika

1 paradicsom

1 kis csokor zeller zöldje

1 ek. őrölt pirospaprika

1 tk. őrölt kömény

1 kk. őrölt babérlevél

1 l zöldségalaplé

5 dkg csipetke

3 ek. zsír

só

bors Elkészítés Egy éjszakára beáztatjuk a babot. Másnap leöntjük róla a vizet, átöblítjük, alaposan lecsepegtetjük. A zsíron megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát és az áttört fokhagymát. Rátesszük a kicsire vágott paradicsomot és paprikát, jó sűrűre főzzük. Hozzáadjuk a felkockázott marhahúst, fehéredésig pirítjuk. Hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát, felöntjük az alaplével, és elkezdjük főzni. Közben sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük köménnyel, babérral. Ha már félig puha a hús, hozzátesszük a maghámozott, feldarabolt leveszöldségeket, a zeller zöldjét, a leszűrt babot és a káposztát. Együtt készre főzzük, ha szükséges, pótoljuk az elfőtt levét. Csipetkével tálaljuk. Előkészítési idő: 150 perc Energiatartalom: 1 adag 460 kcal Ezeket a recepteket se hagyd ki: