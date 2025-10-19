5 ínycsiklandó őszi leves, amely felmelegít a hűvös napokon

Az őszi idő beköszöntével előtérbe kerülnek a különféle levesek, amelyek nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is melengetik. Alább összesen 5 ínycsiklandó őszi leves receptet szedtünk össze, amelyekkel garantáltan nem lőhetsz mellé.
A leveshez:
A krutonhoz:
Elkészítési idő: 45 perc
Energiatartalom: 1 adag 390 kcal
Elkészítési idő: 50 perc
Energiatartalom: 1 adag 360 kcal
Elkészítési idő: 45 perc
Energiatartalom: 1 adag 340 kcal
Elkészítési idő: 40 perc
Energiatartalom: 1 adag 230 kcal
Előkészítési idő: 150 perc
Energiatartalom: 1 adag 460 kcal
Ezeket a recepteket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.