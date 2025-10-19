Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
5 ínycsiklandó őszi leves, amely felmelegít a hűvös napokon

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 12:00
Ahogy beköszönt az ősz, egyre jobban vágyunk a melengető ízekre. Egy gőzölgő tál leves nemcsak a testet, hanem a lelket is felmelegíti. Mutatjuk a legjobb őszi leves recepteket, amiket te is kipróbálhatsz!
Bors
A szerző cikkei

Az őszi idő beköszöntével előtérbe kerülnek a különféle levesek, amelyek nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is melengetik. Alább összesen 5 ínycsiklandó őszi leves receptet szedtünk össze, amelyekkel garantáltan nem lőhetsz mellé.

Barna sörös sajtkrémleves - őszi leves
Barna sörös sajtkrémleves
Fotó: Irina Burakova /  Shutterstock 

5 ínycsiklandó őszi leves

Barna sörös sajtkrémleves fűszeres krutonnal

Hozzávalók

A leveshez:

  • 2 dl barna sör
  • 10 dkg füstölt sajt
  • 10 dkg cheddar sajt
  • 10 dkg trappista sajt
  • 2 dl tejszín
  • 5 dkg vaj
  • 1 vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 5 dl zöldségalaplé
  • 1 csipet őrölt szerecsendió
  • 1 csipet őrölt babérlevél 
  • 2 ek. keményítő
  • őrölt fehér bors

A krutonhoz:

  • 4 szelet kenyér
  • 1 csipet őrölt pirospaprika
  • 1 csipet őrölt gyömbér
  • 1 csipet fokhagyma-granulátum
  • 2 csipet só

Elkészítés

  1. Egy fazékban a vajon megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát. Rátesszük az áttört fokhagymát, egy-két percig kevergetve pároljuk. Felöntjük az alaplével és a sörrel, sózzuk, borsozzuk, negyedórán át forraljuk kis lángon.
  2. A keményítőt kis hideg vízben csomómentesre keverjük, hozzáadjuk a tejszínt, s az egészet a leveshez öntjük.
  3. Kis lángon tovább főzzük a levest, ha felforrt, belekeverjük a lereszelt sajtokat, és már le is vesszük a tűzről. Addig keverjük, míg az összes sajt el nem olvad benne.
  4. A krutonhoz a kenyeret kockákra vágjuk, beleszórjuk egy tepsibe. Megszórjuk a fűszerekkel, jól átkeverjük, és 160 fokon ropogósra sütjük.

Elkészítési idő: 45 perc

Energiatartalom: 1 adag 390 kcal

Frankfurti leves kelbimbóval, mint remek őszi leves
Frankfurti leves kelbimbóval
Fotó: NoirChocolate /  Shutterstock 

Frankfurti leves kelbimbóval

Hozzávalók

  • 50 dkg kelbimbó 
  • 40 dkg jó minőségű virsli
  • 2 sárgarépa 
  • 1 petrezselyemgyökér 
  • 1 cikk karalábé
  • 1 cikk zeller
  • 2 burgonya 
  • 1 vöröshagyma 
  • 3 gerezd fokhagyma 
  • 1 liter zöldségalaplé 
  • 1 csokor petrezselyem zöldje
  • 1 kk. őrölt kömény 
  • 3-4 ág friss vagy 1 kávéskanál szárított majoránna 
  • 4 ek. zsiradék 
  • 3 dl tejföl
  • 1 púpos ek. liszt 
  • bors

Elkészítés

  1. Finomra vágjuk a vöröshagymát, megdinszteljük a zsiradékon. Hozzáadjuk a meghámozott, feldarabolt sárgarépát, petrezselyemgyökeret, karalábét, zellert. Legalább tíz percig pároljuk. Közben sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a köményt és a majoránnát. Ráöntjük az alaplevet, beletesszük a zúzott fokhagymát, és közepes lángon addig főzzük, míg a zöldségek félig meg nem puhulnak.
  2. Ekkor jöhet bele a meghámozott, kockákra vágott krumpli és a megtisztított, mérettől függően egészben hagyott vagy cikkekre vágott kelbimbó. Öntünk rá még egy kevés vizet, és addig főzzük, míg minden meg nem puhul.
  3. Beletesszük a felkarikázott virslit. A lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük. Hozzávegyítjük a tejfölt. Beleöntjük a fövő levesbe, elkeverjük és jól kiforraljuk. Ha kész, megszórjuk a finomra vágott petrezselyem zöldjével.

Elkészítési idő: 50 perc

Energiatartalom: 1 adag 360 kcal

, mint őszi leves
Kolbászgombócos burgonyaleves
Fotó: Irina Burakova /  Shutterstock 

Kolbászgombócos burgonyaleves

Hozzávalók

  • 50 dkg sárga burgonya 
  • 40 dkg sütni való kolbász
  • 8 dkg füstölt szalonna 
  • 2 vöröshagyma
  • 3 gerezd fokhagyma 
  • 2 sárgarépa 
  • 1 petrezselyemgyökér
  • 1 cikk zeller
  • 2,5 dl tejföl
  • 1 ek. liszt
  • 1 kk. őrölt kömény
  • 1 kk. őrölt babérlevél

1 kk. őrölt majoránna

  • 1 kis ág friss vagy 1 nagy csipet őrölt kakukkfű
  • 6 dl zöldségalaplé
  • bors

Elkészítés

  1. Kicsi kockákra vágjuk a füstölt szalonnát. Egy fazékban zsírjára pirítjuk. Hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, kicsit később az áttört fokhagymát. Ha ezek már üvegesek, akkor mehetnek hozzá a meghámozott, feldarabolt zöldségek, a sárgarépa, a petrezselyemgyökér és a zeller. Sóval, borssal, őrölt köménnyel, babérral, majoránnával ízesítjük.
  2. Miután megpuhultak a gyökérzöldségek, beletesszük a meghámozott, felkockázott krumplit is. Felöntjük az alaplével.
  3. A sütnivaló kolbászt kiszedjük a bélből, a töltelékből kis gombócokat gyúrunk, és beledobjuk a levesbe. Jól összeforraljuk.
  4. A lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük. Összeforgatjuk a tejföllel, majd belecsurgatjuk a habarást a csendesen fövő levesbe, és pár percig főzzük, közben gyakran megkeverjük. Ízesíthetjük még egy-két csöpp tárkonyecettel is. Friss kenyeret adunk mellé.

Elkészítési idő: 45 perc

Energiatartalom: 1 adag 340 kcal

Chanterelle,Mushroom,Soup,With,Thyme,And,Fresh,Mushrooms,On,White
A tejfölös gombaleves receptje is a legjobb őszi leves receptek között van.
Fotó: Oksana Mizina /  Shutterstock 

Tejfölös gombaleves

Hozzávalók

  • 50 dkg csiperke
  • 1 közepes édesburgonya
  • 1 sárgarépa
  • 1 petrezselyemgyökér
  • 1 cikk zeller
  • 2 vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1-2 ág friss vagy 1 kávéskanál szárított kakukkfű
  • 1 kis csokor petrezselyem zöldje
  • 1 l zöldségalaplé (vagy víz)
  • 1 kis pohár tejföl
  • 1 evőkanál liszt
  • zsiradék
  • bors

Elkészítés

  1. Kevés zsiradékon megpároljuk az apróra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a megtisztított, apró kockákra vágott leveszöldségeket, és elkezdjük párolni. Beletesszük 5 perc múlva a szintén apróra metélt édesburgonyát is.
  2. Miután a zöldségek roppanósra dinsztelődtek, rászórjuk a zúzott fokhagymát, a kakukkfüvet, az összevágott petrezselyem zöldjét és a megtisztított, felszeletelt gombát. Ha mindez jól átforrósodott, és a gomba elkezdi ereszteni a levét, felöntjük a zöldségalaplével, és összefőzzük.
  3. Közben az egy evőkanálnyi lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük, hozzávegyítjük a tejfölt, és behabarjuk vele a levest. Megkóstoljuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk.

Elkészítési idő: 40 perc

Energiatartalom: 1 adag 230 kcal

Homemade,Meat,And,Vegetable,Stew,Or,Soup,With,Mushrooms
Savanyú káposztás babgulyás
Fotó: Ingrid Balabanova /  Shutterstock 

Savanyú káposztás babgulyás

Hozzávalók

  • 60 dkg marhalábszár 
  • 15 dkg tarkabab 
  • 25 dkg savanyú káposzta 
  • 1 sárgarépa 
  • 1 petrezselyemgyökér
  • negyed cikk karalábé 
  • negyed cikk zeller 
  • 2 vöröshagyma 
  • 3 gerezd fokhagyma 
  • 1 paprika 
  • 1 paradicsom 
  • 1 kis csokor zeller zöldje
  • 1 ek. őrölt pirospaprika 
  • 1 tk. őrölt kömény 
  • 1 kk. őrölt babérlevél 
  • 1 l zöldségalaplé 
  • 5 dkg csipetke 
  • 3 ek. zsír 
  • bors

Elkészítés

  1. Egy éjszakára beáztatjuk a babot. Másnap leöntjük róla a vizet, átöblítjük, alaposan lecsepegtetjük.
  2. A zsíron megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát és az áttört fokhagymát. Rátesszük a kicsire vágott paradicsomot és paprikát, jó sűrűre főzzük. Hozzáadjuk a felkockázott marhahúst, fehéredésig pirítjuk. Hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát, felöntjük az alaplével, és elkezdjük főzni. Közben sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük köménnyel, babérral.
  3. Ha már félig puha a hús, hozzátesszük a maghámozott, feldarabolt leveszöldségeket, a zeller zöldjét, a leszűrt babot és a káposztát. Együtt készre főzzük, ha szükséges, pótoljuk az elfőtt levét. Csipetkével tálaljuk.

Előkészítési idő: 150 perc

Energiatartalom: 1 adag 460 kcal

