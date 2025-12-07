6 dolog, amire érdemes figyelni postai csomagfeladás során + 10 tudnivaló a nyomkövetéssel kapcsolatban

Közelegnek az ünnepek, ilyenkor az üzletekben való vásárlás mellett az online megrendelések és csomagküldések is nagy hangsúlyt kapnak. Nem mindegy azonban, hogyan csomagolunk, és milyen szolgáltatásokat választunk postai csomagfeladáskor. Ezekhez nyújtanak segítséget a következő információk.
1. A külalak a lényeg
Érdemes a legfontosabb információval kezdeni: a Magyar Posta adatai szerint onnantól minősül csomagnak valami, ha a kiterjedése meghaladja a 324 x 229 x 24 mm-ert. Innentől fogva már nem lehet levélként feladni semmit. Emellett lényeges, hogy a küldemény fizikailag alkalmas legyen a feladásra, azaz alakja és jellege is lehetővé tegye, hogy más árukkal összerakható, szállítható legyen. Ettől eltérhetünk, ha terjedelmes csomagot adunk fel.
2. Melyiket válasszuk?
A legnépszerűbb lehetőség az MPL Postacsomag, ami egy hagyományos csomagküldési mód, itt a maximumok a 10 kg-os súly, a 240 cm-es hosszúság és a 300 cm összméret, ami a magasság, szélesség és hosszúság együttesét jelöli. Egy másik opció az MPL Üzleti Csomag, amit lakossági ügyfelek is igénybe vehetnek, és ahol azonosak a kritériumok, a súlyhatár viszont 40 kg. Feladhatunk pontos lakcímen kívül postán maradóra, automatába és PostaPontba is.
3. Odafigyelést igényelnek
Ha speciális, sérülékeny tárgyat szeretnénk postán feladni, válasszuk a törékeny küldemény kategóriát, ami biztosítja, hogy az érzékeny holmi épségét megóvják. Mindezt azzal biztosítja a szolgáltató, hogy megkülönböztetett módon kezeli a nem törékeny tartalmú tételektől. Ezeket tanácsos még körültekintőbben bepakolni, például hullámkarton dobozba, amit valamilyen térkitöltő anyaggal, mondjuk hungarocellel béleljünk. Ne hagyjuk le a „törékeny” jelzőt se.
4. Sok múlik az előkészületen
Nemcsak az érzékeny holmik esetén kell odafigyelni az alaposságra. Bármit is adjunk fel, célszerű olyan strapabíró dobozt, borítékot vagy egyéb alkalmatosságot választani, ami bírni fogja az utazást. A lezárásnál spárga és folyékony ragasztó helyett vastag ragasztószalaggal dolgozzunk, és akár többször is tekerjük körbe a külső felületet. A címzettet és a feladót mindig jól olvasható módon tüntessük fel, a legjobb, ha nyomtatva.
5. Érhetnek még meglepetések a csomagfeladás során
Az elkészült pakkot akár mi magunk is lemérhetjük otthon, legyen szó a súlyról vagy a centiméterekről, ám a pontos adatok a szakszerű postai mérés során kerülnek meghatározásra. Emiatt az előzetesen számított postai költségek eltérhetnek, a végső árat helyben tudjuk majd meg. Azt is érdemes tudni, hogy más ára lehet egy postán maradóra vagy automatába küldött csomagnak, melyeknél a szabályok is változhatnak. Értékes tárgyak esetében javasolt az értéknyilvántartott felárat megfizetni.
6. Ha biztosra mennénk
Plusz díj ellenében tértivevényes igazolást is kérhetünk, így biztosak lehetünk abban, hogy megérkezett-e a csomag, illetve tudhatjuk azt, hogy az átvételre mikor került sor. A kézbesítéskor a címzett aláírja az átvételt igazoló lapot, amit visszakapunk. Az itt feltüntetett azonosítón keresztül ráadásul ellenőrizhetjük a szállítás útját is. Ehhez ki kell tölteni a feladást megelőzően a vonatkozó nyomtatványt.
Ismerd meg a nyomkövetés részleteit:
Az ünnepi időszakban és az azt megelőző hetekben nagy terhelés alatt áll a Magyar Posta, ilyenkor pedig megnövekedhet a szállítási idő, sőt, az is előfordulhat, hogy elkallódik, máshol köt ki egy-egy csomagunk. Mindezek miatt ajánlott figyelemmel kísérni, hogy merre tart éppen, amit feladtunk vagy várunk.
A postán feladások egy része nyomkövetéssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy tájékozódhatunk a küldeményünk útjáról és aktuális helyzetéről. Ehhez a lehetőséghez az MPL Üzleti csomag szolgáltatást válasszuk, amivel gyorsabban célba érhetünk, így időben megérkeznek majd a csomagok, legyen szó konkrét címről, automatáról, más postáról vagy PostaPontról.
A nyomkövetés három további típusnál is él, illetve biztosított. Ezek az MPL Üzleti csomagon túl a következők: Európa+ csomag; MPL Europe Standard; Nemzetközi EMS gyorsposta. A szállítmányok nyomon követése a posta.hu weboldalon a „Küldemény érkezése” menüpontban a „Nyomkövetés” fül alatt lehetséges.
A keresett csomagot a küldeményazonosító segítségével ellenőrizhetjük, ehhez belföldi szállítás esetén a szám és betűsor első 13 karakterét kell beírnunk a felületre. Itt akár 10 db azonosítót is felsorolhatunk és azonosíthatunk. Ezeket a vessző, pontosvessző vagy sortörés karakterekkel választhatjuk el egymástól. Figyeljünk, mert ha nem megfelelően írjuk be, nem hoz majd találatot.
Fontos, hogy csak számokat írhatunk be, illetve ékezet nélküli betűket. A keresés gombra kattintva megláthatjuk az aktuális helyzetet és státuszt, ha pedig a részletezésre kattintunk, még több információk kaphatunk: a feldolgozástól kezdve a szállítási eseményeken át a várható kézbesítés időpontjáig és helyéig mindent. Regisztrált ügyfelekként még részletesebb lesz a tájékoztatás.
Ha a nyomkövetési információk láttán pánikba esnénk, például mert másik várost látunk, mint ahova eredetileg küldtük a csomagot, az azért fordulhat elő, mert a rendszer minden olyan köztes szállítási vagy átrakási pontot jelöl, ami a feldolgozási folyamatba beletartozik.
Ha nem szeretnénk vagy nem tudunk eligazodni a nyomkövetési felületen, illetve valamiért nincs meg a küldeményazonosító, kérhetünk segítséget és információkat a központi ügyfélszolgálaton, ahol utána tudnak nézni a számítógépes nyilvántartásban a csomagnak.
Ha nemzetközileg postázunk, csakis akkor válik elérhetővé a nyomkövetés, ha az adott országba megérkezik a csomag. Külföldi rendelés esetén viszont a hozzá tartozó azonosítót nem tudjuk a Magyar Posta rendszerében megtalálni, a feladó saját rendszeréből tájékozódhatunk. Kérhetünk információt a központi ügyfélszolgálaton is.
Ha mi várunk postán feladott és azonosítóval ellátott, esetleg különösen fontos vagy sürgős csomagot, például az egyik ismerősünktől, rokonunktól, akkor jó ötlet lehet elkérni tőle a számsort, amivel folyamatosan nyomon követhetjük, éppen merre jár a feladvány.
A nyomkövetést magyarul és angolul okostelefonon keresztül is egyszerűen eszközölhetjük, méghozzá a Magyar Posta mobil applikáción keresztül. Ha letöltjük az alkalmazást ráadásul más hasznos szolgáltatásokat és funkciókat is elérhetünk, használhatunk.
Kíváncsi vagy, hogyan működik a csomagfeladás automatán keresztül? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.