6 dolog, amire érdemes figyelni postai csomagfeladás során + 10 tudnivaló a nyomkövetéssel kapcsolatban

Közelegnek az ünnepek, ilyenkor az üzletekben való vásárlás mellett az online megrendelések és csomagküldések is nagy hangsúlyt kapnak. Nem mindegy azonban, hogyan csomagolunk, és milyen szolgáltatásokat választunk postai csomagfeladáskor. Ezekhez nyújtanak segítséget a következő információk.

Postai csomagfeladás során érdemes gondot fordítani sok egyéb mellett a megfelelő minőségű csomagolásra.

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Fontos szempontok, postai csomagfeladás esetén:

1. A külalak a lényeg

Érdemes a legfontosabb információval kezdeni: a Magyar Posta adatai szerint onnantól minősül csomagnak valami, ha a kiterjedése meghaladja a 324 x 229 x 24 mm-ert. Innentől fogva már nem lehet levélként feladni semmit. Emellett lényeges, hogy a küldemény fizikailag alkalmas legyen a feladásra, azaz alakja és jellege is lehetővé tegye, hogy más árukkal összerakható, szállítható legyen. Ettől eltérhetünk, ha terjedelmes csomagot adunk fel.

2. Melyiket válasszuk?

A legnépszerűbb lehetőség az MPL Postacsomag, ami egy hagyományos csomagküldési mód, itt a maximumok a 10 kg-os súly, a 240 cm-es hosszúság és a 300 cm összméret, ami a magasság, szélesség és hosszúság együttesét jelöli. Egy másik opció az MPL Üzleti Csomag, amit lakossági ügyfelek is igénybe vehetnek, és ahol azonosak a kritériumok, a súlyhatár viszont 40 kg. Feladhatunk pontos lakcímen kívül postán maradóra, automatába és PostaPontba is.

3. Odafigyelést igényelnek

Ha speciális, sérülékeny tárgyat szeretnénk postán feladni, válasszuk a törékeny küldemény kategóriát, ami biztosítja, hogy az érzékeny holmi épségét megóvják. Mindezt azzal biztosítja a szolgáltató, hogy megkülönböztetett módon kezeli a nem törékeny tartalmú tételektől. Ezeket tanácsos még körültekintőbben bepakolni, például hullámkarton dobozba, amit valamilyen térkitöltő anyaggal, mondjuk hungarocellel béleljünk. Ne hagyjuk le a „törékeny” jelzőt se.

4. Sok múlik az előkészületen

Nemcsak az érzékeny holmik esetén kell odafigyelni az alaposságra. Bármit is adjunk fel, célszerű olyan strapabíró dobozt, borítékot vagy egyéb alkalmatosságot választani, ami bírni fogja az utazást. A lezárásnál spárga és folyékony ragasztó helyett vastag ragasztószalaggal dolgozzunk, és akár többször is tekerjük körbe a külső felületet. A címzettet és a feladót mindig jól olvasható módon tüntessük fel, a legjobb, ha nyomtatva.