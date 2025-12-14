Ilyet még álmodban sem kóstoltál – Mézeskalács krémleves, pont úgy, ahogy a profik készítik

A mézeskalács krémlevesben az a zseniális, hogy már az illatával megbabonáz és azonnal ünnepi hangulatba kerülsz tőle, pedig még bele sem kóstoltál. Ráadásul úgy készíthetsz különleges karácsonyi levest vagy desszertet, hogy nem kell vagyonokért bevásárolnod hozzá. Az alapja ugyanis a mézeskalács, így ha amúgy is sütöttél, de nem mindegyik darabbal nevezhetnél be a világ legszebb süteménye versenyre, akkor a kevésbé dekoratív példányok új esélyt kaphatnak, hogy egy mennyei desszertként hódítsák meg a rokonaid vagy a barátaid ízlelőbimbóit. Ez a krémleves igazi aduász, amit ha idén kipróbálsz, biztos, hogy felkerül a következő évek karácsonyi menüjének listájára.
A mézeskalács krémleves kellőképpen édes, de mégsem túl tömény. Pont annyira kényeztető, amennyire egy hatalmas ünnepi lakomázás után vagy egy meghitt téli estén szükséged van. És ami a legjobb: akár a maradék csúnya, de finom mézeskalácsból is elkészítheted.
Ha esti desszertként kanalazod, akkor eheted forrón, így felmelegíti a tested és a lelked. Ha viszont az ünnepi fogások lezárásaként kényeztetnéd magad egy kis édességgel, akkor inkább hidegen tálald.
Szórd meg durvára tört mandulával vagy mézeskalács morzsával, csorgass rá mézet, vagy akár hintsd meg egy kis fahájjal. Így nem csak isteni finom, de látványos desszertet is készíthetsz.
Ha a gyerekeid – vagy te magad – eltüntették az összes mézeskalácsot, esetleg nem is sütöttél, akkor se csüggedj, nem kell lemondanod a mézeskalács krémlevesről.
Bors tipp:
A fűszerek helyett használhatsz mézeskalács fűszerkeveréket is, de a kardamom akkor is belekerülhet pluszba, mert ettől lesz igazán különleges az íze.
Összegzés:
Ha kedvet kaptál a mézeskalács sütéshez, nézd meg a videót!
