Ilyet még álmodban sem kóstoltál – Mézeskalács krémleves, pont úgy, ahogy a profik készítik

A mézeskalács krémlevesben az a zseniális, hogy már az illatával megbabonáz és azonnal ünnepi hangulatba kerülsz tőle, pedig még bele sem kóstoltál. Ráadásul úgy készíthetsz különleges karácsonyi levest vagy desszertet, hogy nem kell vagyonokért bevásárolnod hozzá. Az alapja ugyanis a mézeskalács, így ha amúgy is sütöttél, de nem mindegyik darabbal nevezhetnél be a világ legszebb süteménye versenyre, akkor a kevésbé dekoratív példányok új esélyt kaphatnak, hogy egy mennyei desszertként hódítsák meg a rokonaid vagy a barátaid ízlelőbimbóit. Ez a krémleves igazi aduász, amit ha idén kipróbálsz, biztos, hogy felkerül a következő évek karácsonyi menüjének listájára.

Mézeskalács krémleves, amit akár pohárdesszertként is kínálhatsz.

Fotó: CAREY JAMAN COPR / 123RF

Mézeskalács krémleves, az ünnepi finomság, amely mostantól a kedvenced lesz

A mézeskalács krémleves kellőképpen édes, de mégsem túl tömény. Pont annyira kényeztető, amennyire egy hatalmas ünnepi lakomázás után vagy egy meghitt téli estén szükséged van. És ami a legjobb: akár a maradék csúnya, de finom mézeskalácsból is elkészítheted.

Hozzávalók 4 személyre:

25 dkg mézeskalács

7 dl zsíros tej

1,5 dl habtejszín

3 evőkanál méz

1 csipet só

1 csipet kardamom

1 teáskanál őrölt fahéj

egy csipet őrölt gyömbér

egy csipet őrölt szegfűszeg

1 teáskanál vaníliakivonat vagy egy csomag vaníliás cukor

1 evőkanál vaj

Tálaláshoz: tejszínhab, pirított mandula, mézcsorgatás vagy mézeskalács morzsa

A kevésbé jól sikerült mézeskalácsokat is felhasználhatod a leves elkészítéséhez.

Fotó: 123RF

Elkészítés:

A mézeskalácsot törd kisebb darabokra, és tedd egy közepes lábosba.

Öntsd rá a tejet és a tejszínt, majd add hozzá a mézet, a sót és az összes fűszert.

Kezdd el lassan melegíteni, és időnként kevergesd, hogy a mézeskalács szépen felpuhuljon és elkezdjen szétesni.

Ha már kellőképpen megpuhult, botmixerrel turmixold krémesre.

Add hozzá a vajat, majd kis lángon főzd még 2–3 percig, amíg kissé besűrűsödik.

Végül ízesítsd a vaníliával, és ha kell, még egy kevés mézzel fokozhatod az édes ízt.