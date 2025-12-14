Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ilyet még álmodban sem kóstoltál – Mézeskalács krémleves, pont úgy, ahogy a profik készítik

Ilyet még álmodban sem kóstoltál – Mézeskalács krémleves, pont úgy, ahogy a profik készítik

desszert
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 12:45
karácsonyreceptünnep
Egy fűszeres, ünnepi finomság, amely illatával és krémességével mindenkit levesz a lábáról. A mézeskalács krémleves desszertként is megállja a helyét, ha a karácsonyi lakoma után már nem csúszik a sütemény, de mégis ennél valami édeset.
Bata Kata
A szerző cikkei

A mézeskalács krémlevesben az a zseniális, hogy már az illatával megbabonáz és azonnal ünnepi hangulatba kerülsz tőle, pedig még bele sem kóstoltál. Ráadásul úgy készíthetsz különleges karácsonyi levest vagy desszertet, hogy nem kell vagyonokért bevásárolnod hozzá. Az alapja ugyanis a mézeskalács, így ha amúgy is sütöttél, de nem mindegyik darabbal nevezhetnél be a világ legszebb süteménye versenyre, akkor a kevésbé dekoratív példányok új esélyt kaphatnak, hogy egy mennyei desszertként hódítsák meg a rokonaid vagy a barátaid ízlelőbimbóit. Ez a krémleves igazi aduász, amit ha idén kipróbálsz, biztos, hogy felkerül a következő évek karácsonyi menüjének listájára.

Mézeskalács krémleves desszert az asztalon.
Mézeskalács krémleves, amit akár pohárdesszertként is kínálhatsz.
Fotó: CAREY JAMAN COPR / 123RF

Mézeskalács krémleves, az ünnepi finomság, amely mostantól a kedvenced lesz

A mézeskalács krémleves kellőképpen édes, de mégsem túl tömény. Pont annyira kényeztető, amennyire egy hatalmas ünnepi lakomázás után vagy egy meghitt téli estén szükséged van. És ami a legjobb: akár a maradék csúnya, de finom mézeskalácsból is elkészítheted.

Hozzávalók 4 személyre:

  • 25 dkg mézeskalács 
  • 7 dl zsíros tej
  • 1,5 dl habtejszín
  • 3 evőkanál méz
  • 1 csipet só
  • 1 csipet kardamom
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • egy csipet őrölt gyömbér
  • egy csipet őrölt szegfűszeg
  • 1 teáskanál vaníliakivonat vagy egy csomag vaníliás cukor
  • 1 evőkanál vaj
  • Tálaláshoz: tejszínhab, pirított mandula, mézcsorgatás vagy mézeskalács morzsa
Mézeskalács krémleves alapanyaga.
A kevésbé jól sikerült mézeskalácsokat is felhasználhatod a leves elkészítéséhez.
Fotó: 123RF

Elkészítés:

  • A mézeskalácsot törd kisebb darabokra, és tedd egy közepes lábosba.
  • Öntsd rá a tejet és a tejszínt, majd add hozzá a mézet, a sót és az összes fűszert.
  • Kezdd el lassan melegíteni, és időnként kevergesd, hogy a mézeskalács szépen felpuhuljon és elkezdjen szétesni.
  • Ha már kellőképpen megpuhult, botmixerrel turmixold krémesre.
  • Add hozzá a vajat, majd kis lángon főzd még 2–3 percig, amíg kissé besűrűsödik.
  • Végül ízesítsd a vaníliával, és ha kell, még egy kevés mézzel fokozhatod az édes ízt.

Bors tipp:

Ha esti desszertként kanalazod, akkor eheted forrón, így felmelegíti a tested és a lelked. Ha viszont az ünnepi fogások lezárásaként kényeztetnéd magad egy kis édességgel, akkor inkább hidegen tálald.
Szórd meg durvára tört mandulával vagy mézeskalács morzsával, csorgass rá mézet, vagy akár hintsd meg egy kis fahájjal. Így nem csak isteni finom, de látványos desszertet is készíthetsz.  

Mézeskalács krémleves forró italként tálalva.
A mézeskalács krémlevest forrón is ihatod a hideg téli estéken.
Fotó:  Shutterstock 

Mit tegyél, ha nincs maradék mézeskalácsod?

Ha a gyerekeid – vagy te magad – eltüntették az összes mézeskalácsot, esetleg nem is sütöttél, akkor se csüggedj, nem kell lemondanod a mézeskalács krémlevesről. 

Hozzávalók:

  • 8 dl zsíros tej 
  • 2 dl habtejszín
  • 1 csomag főzős vanília pudingpor
  • 1 teáskanál őrölt szegfűszeg
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • 1 mokkáskanál őrölt gyömbér
  • 1 csipet szerecsendió
  • 1 csipet kardamom
  • 3-4 evőkanál méz (vagy több, ha igazán édesen szereted)

Bors tipp: 

A fűszerek helyett használhatsz mézeskalács fűszerkeveréket is, de a kardamom akkor is belekerülhet pluszba, mert ettől lesz igazán különleges az íze.

Elkészítés:

  • A tejbe keverd el a fűszereket és tedd fel a tűzhelyre főni.
  • A tejszínben keverd el csomómentesre a pudingport, majd lassan csurgasd bele a forró fűszeres tejbe. 
  • Főzd még 2-3 percig, majd vedd le a tűzről és tedd bele a mézet, végül keverd el alaposan.

Összegzés:

  • A mézeskalács krémleves lehet desszert is.
  • A pontos recept segítségével könnyen elkészítheted.
  • Felhasználhatod a maradék mézeskalácsot, de elkészítheted anélkül is. 

 

Mézeskalács krémleves
Mézeskalács krémleves
Fotó: 123RF

Ha kedvet kaptál a mézeskalács sütéshez, nézd meg a videót!

Ezeket a cikkeket olvastad már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu