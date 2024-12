Túlkészültél az ünnepre, egy vagonnyi kaja áll hűtődben? Ezt tedd a karácsonyi maradékokkal!

Hiába készültél hetekig a karácsonyra, be kell lásd, idén is egy szempillantás alatt múlt el. A gondosan becsomagolt ajándékok csomagolópapírja 3 másodperc alatt hullott le, a nagy gonddal kiválasztott karácsonyi terítő pedig legalább 1 percet bírt ki, mielőtt az egyik vendég ráöntötte a vörösbort, vagy ráfolyt a kellő odafigyeléssel kiválasztott adventi koszorúról a viasz. És akkor még nem beszéltünk a karácsonyi menüről, amit hetekig terveztél és mikor december 27-én reggel kinyitottad a hűtőszekrényt, még mindig ott figyelt a nagy része, de neked már a hócipőd is tele van a vele, hiszen már 3 napja ezt eszed. Nos, ha a te fejedben is megfordult, hogy kidobd a sok-sok ételt, inkább olvasd el a karácsonyi maradékmentésről szóló cikkünket.

Így mentsd meg az ünnepi maradékot Fotó: pexels.com

Fagyasztás

Vannak ételek, melyek nagyon jól működnek fagyasztás után is. Ilyen a húsleves is, amely sok magyar család asztalán volt ott karácsonykor is. Ha húslevest fagyasztasz le, időt spórolsz, ugyanis ez a leves órákig fő, és a hétköznapokban sokaknak nem mindig jut rá idő. Ha kis adagokba porciózva fagyasztod le, nem csak levesként, de ételek alapanyagaként is elő tudod venni, amiért áldani fogod az eszed, hiszen sok étel ettől lesz csak igazán ízes. Persze nem csak a húsleves fagyasztható le. Jól működik kiolvasztás után a töltött káposzta, a töltött paprika, de még a karácsonyi sütemények is.

Íme néhány maradék mentő ötlet, ha túl sokat főztél az ünnepek idején Fotó: pexels.com

Maradékmentés újragondolással

Mielőtt a lefolyóba és a szemetesbe landolna a méregdrága alapanyagokból elkészített karácsonyi menü jelentős része, érdemes lehet átgondolni, mit lehetne egy egyszerű újragondolással megmenteni belőle. Bár most még nehezen tudsz az evésre gondolni, azért éhen sem maradhatsz a következő napokban, így nagy eséllyel újra főzni fogsz. Ha előre kitalálod, melyik maradékot tudod esetleg felhasználni egy új fogáshoz, máris megmentetted a karácsonyi maradékod. Például a megmaradt hússzeleteket is újragondolhatod, hiszen egy kis olíva olajjal, sajttal, új fűszerezéssel, vele sült körettel igazi ínycsiklandó lakoma készülhet belőle.