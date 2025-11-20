Forralt bor menthet meg a téli náthától? Ezek a vitaminok találhatók meg a népszerű italban

Még csak november van, de a kórházak máris megteltek a H3N2-influenza betegeivel. Te azonban megvédheted magad a fertőzéstől, akár forralt borral is.

Forralt bor menthet meg a téli megfázástól (fotó: Pexels)

A forralt bor több vitamint és hasznos tápanyagot tartalmaz, mint azt elsőre gondolnánk, így ha legközelebb karácsonyi vásárban jársz, ne felejts el inni egyet.

Ezek a vitaminok találhatóak a forralt borban

D-vitamin

D-vitamin egy esszenciális tápanyag, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, és segít szabályozni a kalcium és a foszfát mennyiségét a szervezetben, ezáltal támogatva az egészséges csontok, izmok és fogak fenntartását

- magyarázza Vicky Pennington, a Boots táplálkozási szakértője.

Télen a szervezet kevesebb D-vitaminhoz jut, és március és október között sok ember nem kap belőle elegendőt a borús idő miatt. Ha nem is forralt borral, de érdemes napi 10 mikrogrammal pótolni vitamin formájában, amelyet a nap bármely szakában bevehetsz.

C-vitamin

A betegségszezon egyik legfontosabb vitaminja, amely erősíti az immunrendszert, és véd a munkahelyen vagy tömegközlekedésen terjedő nátha ellen.

A szervezet nem tudja tárolni, ezért minden nap szükséged van rá az étrendedben. A napi szükséges mennyiséget az étkezésekből is be kell tudnod vinni

- mondja Pennington.

Megtalálható a citrusfélékben és számos zöldségben, például a paprikában, burgonyában és brokkoliban.

A-vitamin

Az A-vitamin, más néven retinol, támogatja a szervezet természetes védekezőképességét a fertőzésekkel szemben.

Megtalálható sajtban, tojásban, tejben, joghurtokban és olajos halakban, például lazacban, szardíniában vagy makrélában

- teszi hozzá Pennington.

Barátságos baktériumok

A bélrendszerben élő több milliárd baktérium szerepet játszik az immunrendszer működésében, a szív egészségében, és a kognitív funkciókban is - írja az Independent.

Élő mikroorganizmusokhoz juthatunk erjesztett élelmiszerekből, például joghurtból, kefirből, kimchiből és kombuchából, vagy táplálékkiegészítőkből

- magyarázza Pennington.

Magnézium

A magnézium egy esszenciális ásványi anyag, amelyet a test nem képes magától előállítani, ezért külső forrásból kell bevinnünk.