Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezekkel az egyszerűen elkészíthető karácsonyi italokkal a legzsémbesebb vendéget is elkápráztatod

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 17:15
karácsonyitalkülönlegességpuncskávé
Ünnepekkor minden a család körül forog, olykor azonban nem árt egy kis egyedüllét és nyugalom. Cikkünkben ezért olyan egyszerűen elkészíthető karácsonyi italok receptjeit gyűjtöttük össze, amelyek közül bármelyik tökéletes választás lehet egy bekuckózós téli délutánra vagy estére, sőt akár még vendégváróként is megállják a helyüket.
Bors
A szerző cikkei

Az adventi időszak nem múlhat el meleg tea, forró csoki és forralt bor nélkül, ugyanakkor léteznek más karácsonyi italok is, amik nem csak a testünket, hanem a szívünket is megmelengetik. Bár a fagyos telek és a hosszan tartó hótakaró már nem igazán jellemző hazánkban, ennek ellenére a téli időszakban különösen jól esik elkortyolni egy bögre forró finomságot. Íme tehát azok az egyszerű karácsonyi italreceptek, amelyek illatukkal és ízükkel is fokozzák az ünnepi hangulatot.

Narancsos kávé és karácsonyi italok
Különleges karácsonyi italok, amikkel gyorsan kész leszel, mégis óriási sikert aratsz / Fotó: Buntovskikh Olga /  Shutterstock 
  • A narancsos latte kiváló karácsonyi ital lehet a kávérajongók számára.
  • A karácsonyi puncs egyszerű változata percek alatt elkészíthető.
  • A forró banánpuncs egy igazi ünnepi italkülönlegesség.

Pár perc alatt elkészíthető, isteni karácsonyi italok

Narancsos latte

Amennyiben te is a kávérajongók közé tartozol, mindenképpen érdemes kipróbálnod ezt a különleges ízvilágú lattét.

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 2 csésze tej
  • 1,5 csésze kávé
  • 1 darab narancs reszelt héja
  • 4 teáskanál barna cukor
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • 0,25 teáskanál kardamom
  • ízlés szerint fahéj
  • kandírozott narancshéj

Elkészítés:

  1. Forrald fel a tejet egy kisebb fazékban, majd vedd le a tűztől és keverd bele a kávét a narancs lereszelt héját, a cukrot, a fahéjat és a kardamomot.
  2. Ezt követően jól keverd össze, hagyd 15 percig összeérni az ízeket, majd szűrd le.
  3. Töltsd a lattét egy bögrébe és szórd meg fahéjjal, valamint kandírozott narancshéjjal.

Részeges kávé

Egy újabb különlegesség a kávé szerelmeseinek, ami egy bekuckózós, délutáni sziesztához tökéletes választás lehet, ami még az idegeket is megnyugtatja.

Hozzávalók 6-12 adaghoz:

  • 1,5 deciliter erős feketekávé (ízlés szerint barna cukorral édesítve)
  • 3 deciliter brandy
  • 2,5 deciliter fehér rum
  • 2 rúd fahéj
  • 0,5 deciliter frissen felvert tejszínhab
  • 1 narancs héja csíkokra vágva

Elkészítés:

  1. A kávét, a brandyt, a fahéjat és a narancshéjat keverd össze, majd lassú tűzön melegítsd fel és hagyd még néhány percig összeérni az ízeket. (Fontos, hogy ne forrald!)
  2. Célszerű az italt előmelegített poharakba önteni, ezt követően pedig jöhet rá a tejszínhab és a narancshéjcsíkok.

Karácsonyi puncs

Ha szereted a puncsot, akkor ez a változat biztosan elnyeri a tetszésedet.

Narancsos puncs karácsonyi ital
Különleges ízek és ünnepi díszítés: idén dobd fel a karácsonyi puncsot! / Fotó: Caterina Trimarchi /  Shutterstock 

Hozzávalók 8 adaghoz:

  • 1,2 liter almabor vagy almalé
  • 1 darab fahéjrúd (plusz a díszítéshez)
  • 1 negyed teáskanál őrölt szerecsendió
  • 0,5 deciliter méz
  • 3 evőkanál frissen facsart citromlé
  • 1 evőkanál reszelt citromhéj
  • 5 deciliter, cukrozatlan ananászlé

Elkészítés:

  1. Forrald fel az almabort a fahéjrúddal egy nagy fazékban, majd tegyél rá egy fedőt és főzd tovább alacsony lángon. még 5 percig.
  2. Ezt követően vedd le róla a fedőt és keverd hozzá a szerecsendiót, a mézet, a citromlevet és héjat, végül pedig az ananászlevet.
  3. Főzd még további 5 percig az italt, majd tálald fahéjrúddal.

Forró banánpuncs

A puncs kedvelőinek hoztunk még egy italkülönlegességet, ami rabul ejtheti az egyedi ízek szerelmeseinek ízlelőbimbóit.

Hozzávalók 8 adaghoz:

  • 2 érett banán
  • 5 deciliter kókusztej
  • 2,5 deciliter tejszín
  • 1,2 deciliter Créme de Bananes
  • 6 centiliter rum

Elkészítés:

  1. Darabold fel a banánt, majd dobj minden hozzávalót rövid időre egy turmixgépbe.
  2. A keveréket öntsd egy fazékba és alacsony lángon melegítsd fel. (Ne forrald fel!)

Bár alapvetően ez egy meleg ital, hidegen is nagyon finom.

Így készítsd házi csokilikőrt az ünnepekre:

Még több karácsonyi recept a Borson:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu