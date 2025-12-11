Ezekkel az egyszerűen elkészíthető karácsonyi italokkal a legzsémbesebb vendéget is elkápráztatod

Az adventi időszak nem múlhat el meleg tea, forró csoki és forralt bor nélkül, ugyanakkor léteznek más karácsonyi italok is, amik nem csak a testünket, hanem a szívünket is megmelengetik. Bár a fagyos telek és a hosszan tartó hótakaró már nem igazán jellemző hazánkban, ennek ellenére a téli időszakban különösen jól esik elkortyolni egy bögre forró finomságot. Íme tehát azok az egyszerű karácsonyi italreceptek, amelyek illatukkal és ízükkel is fokozzák az ünnepi hangulatot.

Különleges karácsonyi italok, amikkel gyorsan kész leszel, mégis óriási sikert aratsz / Fotó: Buntovskikh Olga / Shutterstock

A narancsos latte kiváló karácsonyi ital lehet a kávérajongók számára.

A karácsonyi puncs egyszerű változata percek alatt elkészíthető.

A forró banánpuncs egy igazi ünnepi italkülönlegesség.

Pár perc alatt elkészíthető, isteni karácsonyi italok

Narancsos latte

Amennyiben te is a kávérajongók közé tartozol, mindenképpen érdemes kipróbálnod ezt a különleges ízvilágú lattét.

Hozzávalók 4 adaghoz:

2 csésze tej

1,5 csésze kávé

1 darab narancs reszelt héja

4 teáskanál barna cukor

1 teáskanál őrölt fahéj

0,25 teáskanál kardamom

ízlés szerint fahéj

kandírozott narancshéj

Elkészítés:

Forrald fel a tejet egy kisebb fazékban, majd vedd le a tűztől és keverd bele a kávét a narancs lereszelt héját, a cukrot, a fahéjat és a kardamomot. Ezt követően jól keverd össze, hagyd 15 percig összeérni az ízeket, majd szűrd le. Töltsd a lattét egy bögrébe és szórd meg fahéjjal, valamint kandírozott narancshéjjal.

Részeges kávé

Egy újabb különlegesség a kávé szerelmeseinek, ami egy bekuckózós, délutáni sziesztához tökéletes választás lehet, ami még az idegeket is megnyugtatja.

Hozzávalók 6-12 adaghoz:

1,5 deciliter erős feketekávé (ízlés szerint barna cukorral édesítve)

3 deciliter brandy

2,5 deciliter fehér rum

2 rúd fahéj

0,5 deciliter frissen felvert tejszínhab

1 narancs héja csíkokra vágva

Elkészítés:

A kávét, a brandyt, a fahéjat és a narancshéjat keverd össze, majd lassú tűzön melegítsd fel és hagyd még néhány percig összeérni az ízeket. (Fontos, hogy ne forrald!) Célszerű az italt előmelegített poharakba önteni, ezt követően pedig jöhet rá a tejszínhab és a narancshéjcsíkok.

Karácsonyi puncs

Ha szereted a puncsot, akkor ez a változat biztosan elnyeri a tetszésedet.