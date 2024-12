Ezeket a karácsonyi finomságokat mától SEMMIKÉPP ne fogyaszd este 6 után!

A karácsony java immáron lecsengett, az ünneplés azonban nem ért véget. Az idei ünnepi időszak úgy hussant el egy szempillantás alatt, hogy még csak időnk sem volt felfogni, hogy milyen csodálatos időszakot is élünk meg. Advent a szent készülődés időszaka, s minden erőnkkel azon voltunk, hogy méltóvá és ünnepivé tehessük a kis Jézus megszületésének emlékét. Szenteste a Katolikus Egyház tanítása szerint szigorú böjti nap, a tanítás szerint élő családok tehát ilyenkor még nem kezdenek hatalmas eszem-iszomba, hanem mértékletes, húshagyó étkeket tesznek az asztalra. 25-én azonban már mindenkinél ott virít a töltött káposzta, a malac, a különféle sültek, és bizony hajlamosak vagyunk hatalmasokat enni. Eltelt azonban a 25-i nap is, s bizonyosan még sok emberrel fogunk ünnepelni és sok a maradék is, nagyon oda kell figyelni arra, hogy miből mennyit fogyasztunk, ez ugyanis jelentősen befolyásolja az egészségügyi állapotunkat.

Egész évben az ünnepi fogásokra várunk

Ó, azok a csodás, csodás karácsonyi esték! Mennyi finom étel és ital! A sok-sok készülődésnek végre megízlelhetjük a gyümölcsét, és végre teletömhetjük a hasunkat csodás falatokkal. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nagyon észnél kell ilyenkor (is) lenni. Ez az ünnepi időszak egyébként is meglehetősen stresszes: dolgoznunk kell, ugyanakkor az otthoni teendők megsokszorozódnak, főzünk, takarítunk, dekorálunk, a gyerekeket is hangoljuk az ünnepekre, élményeket szerzünk. Egyszóval ilyenkor sokkal kevesebb idő jut az alvásra és a pihenésre. Ezt pedig az általunk fogyasztott ételek és italok csak fokozzák. Éppen ezért a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy 6 után az alábbi ételeket és italokat ne fogyasszuk: