Édesszájúak figyelem: ettől a titkos összetevőtől lesz isteni finom a gyümölcskenyér

A bolti gyümölcskenyér összehasonlíthatatlan a házi finomsággal, amelynek az elkészítése időigényes folyamat és energiát is jócskán kíván, mégis megéri a fáradtságot, hiszen sokkal ízletesebb és frissebb édességet tehetünk az asztalra. Így ráadásul olyan hozzávalókat is tesztelhetünk, melyek az előre csomagolt gyümölcskenyerekből minden bizonnyal kimaradnak.
A szóban forgó édesség, amelyet jellemzően vastag porcukorborítással tálalnak, általában a karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódik, emiatt talán nem esszük olyan gyakran, hogy igazán megkedveljük. Pedig a gyümölcskenyeret, annak ellenére, hogy nem könnyű desszert, igenis lehet szeretni, főleg ha megbolondítjuk valamilyen különleges alkotórésszel. Ez szinte bármi lehet, ami illeszkedik a gyümölcskenyér jellegzetes világához. Az ízélményt többféle gyümölccsel és magokkal is feldobhatjuk, és a hatást is fokozhatjuk, ha az apróra vágott alapanyagokat alkoholba áztatjuk.
Az alapvetően intenzív élményre bátran rátehetünk egy lapáttal, méghozzá egy titkos összetevővel: a rummal és az áztatás módszerével. Az aromás alkoholos italt a szárított, kandírozott és aszalt gyümölcsök, valamint a magvak párosításával nagyon is érdemes bevetni. Ezzel a megoldással izgalmas esszenciát adhatunk a gyümölcskenyérnek; kiemelhetjük a gyümölcsök ízét és gazdagabb, komplexebb ízvilágú tésztát kaphatunk. A fűszeres ital mindezeken túl remekül harmonizál az aszalványokkal, melyek az alkoholba mártva sokkal szaftosabbak lesznek, és biztosan nem száradnak ki a sütés során. A rum illata ráadásul már a készítés során valóságos ünnepi hangulatot teremt. A tökéletes gyümölcskenyér elkészítéséhez a Mindmegette.hu receptjét ajánljuk.
A mai gyümölcskenyér ősét már az ókori egyiptomiak is ismerték és készítették, minderről a piramisokban talált felfedezések árulkodnak. Ezek az egykori gyümölcsös kenyerek még egészen másképpen készültek, az illatos aszalványok, szárított gyümölcsök és fűszerek pedig feltehetően csak a középkortól kezdtek el belekerülni a kenyérszerű tésztába. Jól látszik, hogy nagy utat járt be a gyümölcskenyér izgalmas története, amely talán még napjainkban sem ért véget. A különféle hozzávalók változatos felhasználásával, új trükkök bevetésével és kísérletezéssel mi magunk is alakíthatjuk a gyümölcskenyér történetét.
