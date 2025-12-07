Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyümölcskenyér porcukorral fehér deszkán

Édesszájúak figyelem: ettől a titkos összetevőtől lesz isteni finom a gyümölcskenyér

gyümölcskenyér
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 12:15
titkos összetevőtipprecept
A világszerte ismert édes péksütemény megosztó édesség: van, aki határozottan elutasítja, míg mások akár többször is elkészítik az év végi időszakban. A gyümölcskenyér intenzív és tömény ízvilága, valamint sokszínűsége tökéletesen illik az ünnepi időszakhoz. Az emelkedett hangulathoz és élményhez azonban érdemes bevetni egy titkos hozzávalót.
László Juli
A szerző cikkei
  • A gyümölcskenyér különlegessége a töménységében és sokszínűségében rejlik.
  • Egy kifejezetten illatos italtól lehet még izgalmasabb az ünnepi péksütemény.
  • Megosztjuk a tökéletes gyümölcskenyér receptjét és elkészítési módját.

A bolti gyümölcskenyér összehasonlíthatatlan a házi finomsággal, amelynek az elkészítése időigényes folyamat és energiát is jócskán kíván, mégis megéri a fáradtságot, hiszen sokkal ízletesebb és frissebb édességet tehetünk az asztalra. Így ráadásul olyan hozzávalókat is tesztelhetünk, melyek az előre csomagolt gyümölcskenyerekből minden bizonnyal kimaradnak.

Kész gyümölcskenyér néhány hozzávalóval és sütéshez alkalmas konyhai eszközökkel
A gyümölcskenyér a különleges hozzávalóktól lesz igazán ünnepi desszert
Fotó:  Shutterstock 

A sokszínűségében rejlik a gyümölcskenyér egyedisége

A szóban forgó édesség, amelyet jellemzően vastag porcukorborítással tálalnak, általában a karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódik, emiatt talán nem esszük olyan gyakran, hogy igazán megkedveljük. Pedig a gyümölcskenyeret, annak ellenére, hogy nem könnyű desszert, igenis lehet szeretni, főleg ha megbolondítjuk valamilyen különleges alkotórésszel. Ez szinte bármi lehet, ami illeszkedik a gyümölcskenyér jellegzetes világához. Az ízélményt többféle gyümölccsel és magokkal is feldobhatjuk, és a hatást is fokozhatjuk, ha az apróra vágott alapanyagokat alkoholba áztatjuk.

Ez teszi különösen pikánssá a péksüteményt

Az alapvetően intenzív élményre bátran rátehetünk egy lapáttal, méghozzá egy titkos összetevővel: a rummal és az áztatás módszerével. Az aromás alkoholos italt a szárított, kandírozott és aszalt gyümölcsök, valamint a magvak párosításával nagyon is érdemes bevetni. Ezzel a megoldással izgalmas esszenciát adhatunk a gyümölcskenyérnek; kiemelhetjük a gyümölcsök ízét és gazdagabb, komplexebb ízvilágú tésztát kaphatunk. A fűszeres ital mindezeken túl remekül harmonizál az aszalványokkal, melyek az alkoholba mártva sokkal szaftosabbak lesznek, és biztosan nem száradnak ki a sütés során. A rum illata ráadásul már a készítés során valóságos ünnepi hangulatot teremt. A tökéletes gyümölcskenyér elkészítéséhez a Mindmegette.hu receptjét ajánljuk.

Hozzávalók:

  • 20 dkg liszt
  • 25 dkg szobahőmérsékletű vaj
  • 10 dkg dió
  • 5 dkg mazsola
  • 10 dkg aszalt szilva
  • 10 dkg aszalt sárgabarack
  • 6 dkg kandírozott narancshéj
  • 4 dkg kandírozott citromhéj
  • 0.5 teáskanál sütőpor
  • 20 dkg porcukor
  • 4 db tojás
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 6 evőkanál rum
  • 1 csipet só
Rumba áztatott aszalványok gyümölcskenyérhez
A rumba áztatott aszalványok adják meg a gyümölcskenyér igazi pikantériáját
Fotó:  Shutterstock 

Elkészítési mód:

  1. A gyümölcsöket és a diót áztassuk rumba.
  2. Válasszuk szét a tojásokat: a fehérjét a porcukor felével verjük habbá egy edényben, majd egy másikban a maradék porcukrot keverjük ki a tojássárgájával, a masszához pedig adjuk hozzá a sót és a vaníliás cukrot. Ha ez kész, a két komponenst forgassuk óvatosan össze.
  3. Az áztatott hozzávalókat a massza fölött szűrjük le úgy, hogy a rum belecsöpögjön a tésztába.
  4. Keverjük a masszába a sütőport, a liszt felét és a vajat.
  5. A gyümölcsöket és magokat forgassuk össze kb. 3 dkg liszttel egy külön tálban.
  6. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tetszőleges formát, majd rétegezzük a tésztát a diós gyümölcsökkel.
  7. 180 fokon kb. 50 percig süssük, és porcukorral megszórva tálaljuk a süteményt.

Gondoltad volna?

A mai gyümölcskenyér ősét már az ókori egyiptomiak is ismerték és készítették, minderről a piramisokban talált felfedezések árulkodnak. Ezek az egykori gyümölcsös kenyerek még egészen másképpen készültek, az illatos aszalványok, szárított gyümölcsök és fűszerek pedig feltehetően csak a középkortól kezdtek el belekerülni a kenyérszerű tésztába. Jól látszik, hogy nagy utat járt be a gyümölcskenyér izgalmas története, amely talán még napjainkban sem ért véget. A különféle hozzávalók változatos felhasználásával, új trükkök bevetésével és kísérletezéssel mi magunk is alakíthatjuk a gyümölcskenyér történetét. 

Nézd meg a receptet videós formában is:

