Pofonegyszerű, és ellenállhatatlan sütőtökös desszert receptek

Ősszel a természet finom, egészséges ételekkel örvendeztet meg minket, és mivel hűvösebb az idő, szívesebben tevékenykedünk a konyhában is. Ha édesszájú vagy, de unod már a jól bevált recepteket és valami újdonságot próbálnál ki, a Fanny magazin jóvoltából most megteheted. Hoztunk neked 3 sütőtökös desszert receptet, amit biztosan imádni fog az egész család. A sütőtök nagyon egészséges étel, amivel tápanyagdúsabbá varázsolhatod az ételeket, mutatjuk, hogyan.

Hoztunk pár egyszerű sütőtökös desszert receptet, amiket ki kell próbálnod.

Fotó: irina2511 / Shutterstock

3 sütőtökös desszert recept, ahogy még nem próbáltad

Sütőtökös sajttorta

HOZZÁVALÓK (1 DARAB 20 CM-ES FORMÁHOZ):

A KEKSZALAPHOZ:

200 g zabkeksz

100 g vaj

A SÜTŐTÖKÖS TÖLTELÉKHEZ:

150 g sütőtökpüré

6 darab zselatinlap

500 g mascarpone

100 g kristálycukor

1 tasak vaníliás cukor

100 ml cukrozatlan habtejszín

1 kis marék vegyes olajos mag

ELKÉSZÍTÉS:

1. A kekszet egy késes aprítóban daráljuk finomra, majd keverjük el a megolvasztott, langyosra hűlt vajjal. Egyenletesen nyomkodjuk a masszát a sütőpapírral kibélelt kapcsos tortaforma aljába, és tegyük be hűtőbe addig, amíg a krém el nem készül.

2. A zselatinlapokat 5 percre áztassuk be hideg vízbe, majd nyomkodjuk ki alaposan. Tegyük egy kisebb lábasba, öntsük fel 2-3 evőkanál vízzel, majd lassú tűzön melegítsük forráspontig. Húzzuk le a tűzről, hagyjuk langyosra hűlni.

3. A mascarponét keverjük ki a tökpürével, a kristály- és vaníliás cukorral. Apránként csorgassuk hozzá a zselatinos folyadékot, végül forgassuk bele egy spatulával a hideg tejszínből vert habot is. Simítsuk az egészet a kekszalapra, és 3-4 órára vagy egy éjszakára tegyük be a hűtőszekrénybe. Tálalás előtt díszítsük a sajttortát a durvára tört olajos magvakkal.

FANNY-TIPP: A keksz 1/3-át kiválthatjuk darált dióval, mandulával, mogyoróval is.

1 szelet 360 kcal

30 perc + hűtés

Sütőtökös sajttorta.

Fotó: Elena Veselova / Shutterstock

Sütőtökös vargabéles recept

HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):

200 g cérnametélt

5 tojás

500 g félzsíros túró

150 g kristálycukor

1 tasak vaníliás cukor

1 púpozott tk. őrölt fahéj

250 g sütőtökpüré

50 g mazsola

50 g aszalt szilva

1 csomag (6 lapos) réteslap

80 g olvasztott vaj

porcukor

ELKÉSZÍTÉS: