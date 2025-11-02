Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pofonegyszerű, és ellenállhatatlan sütőtökös desszert receptek

sütés-főzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 12:00
receptötletsütőtökös desszertsütőtök
A sütőtök régóta szolgál sütemények alapanyagául. Ez nem véletlen, hiszen édes íze remekül harmonizál a klasszikus desszertekkel. Ezért hoztunk neked 3 sütőtökös desszert receptet, amelyekkel felturbózhatod a már jól bevált receptjeidet. Indulhat a gasztronómiai kaland?
Bors
A szerző cikkei

Ősszel a természet finom, egészséges ételekkel örvendeztet meg minket, és mivel hűvösebb az idő, szívesebben tevékenykedünk a konyhában is. Ha édesszájú vagy, de unod már a jól bevált recepteket és valami újdonságot próbálnál ki, a Fanny magazin jóvoltából most megteheted. Hoztunk neked 3 sütőtökös desszert receptet, amit biztosan imádni fog az egész család. A sütőtök nagyon egészséges étel, amivel tápanyagdúsabbá varázsolhatod az ételeket, mutatjuk, hogyan.

Sütőtökös desszert recept ihlette sütemények egy tálon
Hoztunk pár egyszerű sütőtökös desszert receptet, amiket ki kell próbálnod.
Fotó: irina2511 /  Shutterstock 

3 sütőtökös desszert recept, ahogy még nem próbáltad

Sütőtökös sajttorta

HOZZÁVALÓK (1 DARAB 20 CM-ES FORMÁHOZ):

A KEKSZALAPHOZ:

  • 200 g zabkeksz
  • 100 g vaj

A SÜTŐTÖKÖS TÖLTELÉKHEZ:

  • 150 g sütőtökpüré
  • 6 darab zselatinlap
  • 500 g mascarpone
  • 100 g kristálycukor
  • 1 tasak vaníliás cukor
  • 100 ml cukrozatlan habtejszín
  • 1 kis marék vegyes olajos mag

ELKÉSZÍTÉS:

1. A kekszet egy késes aprítóban daráljuk finomra, majd keverjük el a megolvasztott, langyosra hűlt vajjal. Egyenletesen nyomkodjuk a masszát a sütőpapírral kibélelt kapcsos tortaforma aljába, és tegyük be hűtőbe addig, amíg a krém el nem készül.

2. A zselatinlapokat 5 percre áztassuk be hideg vízbe, majd nyomkodjuk ki alaposan. Tegyük egy kisebb lábasba, öntsük fel 2-3 evőkanál vízzel, majd lassú tűzön melegítsük forráspontig. Húzzuk le a tűzről, hagyjuk langyosra hűlni.

3. A mascarponét keverjük ki a tökpürével, a kristály- és vaníliás cukorral. Apránként csorgassuk hozzá a zselatinos folyadékot, végül forgassuk bele egy spatulával a hideg tejszínből vert habot is. Simítsuk az egészet a kekszalapra, és 3-4 órára vagy egy éjszakára tegyük be a hűtőszekrénybe. Tálalás előtt díszítsük a sajttortát a durvára tört olajos magvakkal.

FANNY-TIPP: A keksz 1/3-át kiválthatjuk darált dióval, mandulával, mogyoróval is.

1 szelet 360 kcal

30 perc + hűtés

a sütőtökös sajttorta a sütőtökös desszert receptek koronázatlan királya
Sütőtökös sajttorta.
Fotó: Elena Veselova /  Shutterstock 

Sütőtökös vargabéles recept

HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):

  • 200 g cérnametélt
  • 5 tojás
  • 500 g félzsíros túró
  • 150 g kristálycukor
  • 1 tasak vaníliás cukor
  • 1 púpozott tk. őrölt fahéj
  • 250 g sütőtökpüré
  • 50 g mazsola
  • 50 g aszalt szilva
  • 1 csomag (6 lapos) réteslap
  • 80 g olvasztott vaj
  • porcukor

ELKÉSZÍTÉS:

1. Elsőként főzzük meg a cérnametéltet a csomagolásán olvasható utasítás szerint. Szűrjük le jól, majd hagyjuk teljesen kihűlni.

2. Válasszunk szét 4 tojást, a fehérjéket verjük habbá. A túrót törjük át, keverjük ki a tojássárgájákkal, a kétféle cukorral, a fahéjjal és a tökpürével. Adjuk hozzá a kifőtt, kihűlt cérnametéltet, a mazsolát és a felcsíkozott aszalt szilvát, végül egy spatulával óvatosan forgassuk a masszába a kemény habbá vert fehérjehabot is.

3. Egy 20 × 30 cm-es tepsit béleljünk ki sütőpapírral. Tegyük bele az első réteslapot úgy, hogy a tepsi oldalait is befedje. Kenjük meg olvasztott vajjal, tegyük rá a második lapot. Ezt szintén kenjük meg olvasztott vajjal, és helyezzük rá a harmadik réteslapot.

4. Simítsuk a tésztára a tökös tölteléket. Tegyük rá a többi réteslapot, az alsó réteghez hasonló módon olvasztott vajjal alaposan összeragasztva. A legfelsőt kenjük meg az utolsó felvert tojással. 5. Toljuk a 170 fokra előmelegített sütőbe, és süssük készre a vargabélest 40 perc alatt. A tepsiben hagyjuk kicsit hűlni, ezt követően szeleteljük fel. Langyosan tálaljuk, porcukorral meghintve.

FANNY-TIPP: Ha a felső réteslapok széle túllóg a tepsin, konyhai ollóval vágjuk le.

80 perc

1 szelet 320 kcal

A sütőtökös vargabéles a legjobb sütőtökös desszert receptek közé tartozik
Sütőtökös vargabéles.
Fotó: Nemeth Andras Peter / MW archív

Sütőtökös-mákos rétes

HOZZÁVALÓK (2 RÚDHOZ):

  • 400 g megtisztított, finomra reszelt sütőtök
  • 100 g kristálycukor
  • 150 g cukrozatlan darált mák
  • 1 tk. reszelt narancshéj
  • 1 csomag (6 lapos) réteslap
  • 130 g langyos olvasztott vaj
  • 3-4 ek. zsemlemorzsa
  • porcukor

ELKÉSZÍTÉS:

1. A sütőtökünket tegyük keverőtálba, adjuk hozzá a cukrot, majd forgassuk össze, és hagyjuk 15 percig állni. Miután engedett egy kevés levet, keverjük hozzá a mákot és a narancshéjat.

2. Terítsük ki egy tiszta, nedves konyharuhára az első réteslapot. Vékonyan kenjük meg olvasztott vajjal, és tegyük rá a második lapot. Ezt is kenjük meg vajjal, és helyezzük rá a harmadik réteslapot. A zsemlemorzsa felével szórjuk meg, majd osszuk el rajta a tökös-mákos töltelékünk felét. Hajtsuk rá két oldalról a széleket, és a konyharuha segítségével tekerjük fel. Hasonlóan készítsük el utána a másik rudat is.

3. Egy sütőpapírral kibélelt nagyobb tepsibe tegyük a réteseket, kenjük meg a maradék olvasztott vajjal. Süssük őket aranysárgára a 190 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt. Miután kihűltek, vastagon szórjuk meg porcukorral, és szeleteljük fel őket.

FANNY-TIPP: A tölteléket dúsíthatjuk átöblített, lecsepegtetett mazsolával vagy pedig kandírozott citrushéjjal.

 

A sütőtökös mákos rétes az egyik legfinomabb a sütőtökös desszert receptek között
Sütőtökös mákos rétes.
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Az alábbi videóból egy további sütőtökös desszert elkészítését lesheted el:

Ezeket a recepteket is érdemes kipróbálnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu