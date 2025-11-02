Pofonegyszerű, és ellenállhatatlan sütőtökös desszert receptek

Ősszel a természet finom, egészséges ételekkel örvendeztet meg minket, és mivel hűvösebb az idő, szívesebben tevékenykedünk a konyhában is. Ha édesszájú vagy, de unod már a jól bevált recepteket és valami újdonságot próbálnál ki, a Fanny magazin jóvoltából most megteheted. Hoztunk neked 3 sütőtökös desszert receptet, amit biztosan imádni fog az egész család. A sütőtök nagyon egészséges étel, amivel tápanyagdúsabbá varázsolhatod az ételeket, mutatjuk, hogyan.
HOZZÁVALÓK (1 DARAB 20 CM-ES FORMÁHOZ):
A KEKSZALAPHOZ:
A SÜTŐTÖKÖS TÖLTELÉKHEZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A kekszet egy késes aprítóban daráljuk finomra, majd keverjük el a megolvasztott, langyosra hűlt vajjal. Egyenletesen nyomkodjuk a masszát a sütőpapírral kibélelt kapcsos tortaforma aljába, és tegyük be hűtőbe addig, amíg a krém el nem készül.
2. A zselatinlapokat 5 percre áztassuk be hideg vízbe, majd nyomkodjuk ki alaposan. Tegyük egy kisebb lábasba, öntsük fel 2-3 evőkanál vízzel, majd lassú tűzön melegítsük forráspontig. Húzzuk le a tűzről, hagyjuk langyosra hűlni.
3. A mascarponét keverjük ki a tökpürével, a kristály- és vaníliás cukorral. Apránként csorgassuk hozzá a zselatinos folyadékot, végül forgassuk bele egy spatulával a hideg tejszínből vert habot is. Simítsuk az egészet a kekszalapra, és 3-4 órára vagy egy éjszakára tegyük be a hűtőszekrénybe. Tálalás előtt díszítsük a sajttortát a durvára tört olajos magvakkal.
FANNY-TIPP: A keksz 1/3-át kiválthatjuk darált dióval, mandulával, mogyoróval is.
1 szelet 360 kcal
30 perc + hűtés
HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Elsőként főzzük meg a cérnametéltet a csomagolásán olvasható utasítás szerint. Szűrjük le jól, majd hagyjuk teljesen kihűlni.
2. Válasszunk szét 4 tojást, a fehérjéket verjük habbá. A túrót törjük át, keverjük ki a tojássárgájákkal, a kétféle cukorral, a fahéjjal és a tökpürével. Adjuk hozzá a kifőtt, kihűlt cérnametéltet, a mazsolát és a felcsíkozott aszalt szilvát, végül egy spatulával óvatosan forgassuk a masszába a kemény habbá vert fehérjehabot is.
3. Egy 20 × 30 cm-es tepsit béleljünk ki sütőpapírral. Tegyük bele az első réteslapot úgy, hogy a tepsi oldalait is befedje. Kenjük meg olvasztott vajjal, tegyük rá a második lapot. Ezt szintén kenjük meg olvasztott vajjal, és helyezzük rá a harmadik réteslapot.
4. Simítsuk a tésztára a tökös tölteléket. Tegyük rá a többi réteslapot, az alsó réteghez hasonló módon olvasztott vajjal alaposan összeragasztva. A legfelsőt kenjük meg az utolsó felvert tojással. 5. Toljuk a 170 fokra előmelegített sütőbe, és süssük készre a vargabélest 40 perc alatt. A tepsiben hagyjuk kicsit hűlni, ezt követően szeleteljük fel. Langyosan tálaljuk, porcukorral meghintve.
FANNY-TIPP: Ha a felső réteslapok széle túllóg a tepsin, konyhai ollóval vágjuk le.
80 perc
1 szelet 320 kcal
HOZZÁVALÓK (2 RÚDHOZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A sütőtökünket tegyük keverőtálba, adjuk hozzá a cukrot, majd forgassuk össze, és hagyjuk 15 percig állni. Miután engedett egy kevés levet, keverjük hozzá a mákot és a narancshéjat.
2. Terítsük ki egy tiszta, nedves konyharuhára az első réteslapot. Vékonyan kenjük meg olvasztott vajjal, és tegyük rá a második lapot. Ezt is kenjük meg vajjal, és helyezzük rá a harmadik réteslapot. A zsemlemorzsa felével szórjuk meg, majd osszuk el rajta a tökös-mákos töltelékünk felét. Hajtsuk rá két oldalról a széleket, és a konyharuha segítségével tekerjük fel. Hasonlóan készítsük el utána a másik rudat is.
3. Egy sütőpapírral kibélelt nagyobb tepsibe tegyük a réteseket, kenjük meg a maradék olvasztott vajjal. Süssük őket aranysárgára a 190 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt. Miután kihűltek, vastagon szórjuk meg porcukorral, és szeleteljük fel őket.
FANNY-TIPP: A tölteléket dúsíthatjuk átöblített, lecsepegtetett mazsolával vagy pedig kandírozott citrushéjjal.
