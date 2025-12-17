Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk: utasokkal teli busz balesetezett, teljes útzár van a tömegkarambol helyszínén

tömegkarambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 07:36
szegedbusz
Azonnal mentőt riasztottak! Tömegkarambol történt a 4519-es úton.
Bors
A szerző cikkei

Egymásba hajtott egy autóbusz és két személykocsi Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton. A mentők már a tömegkarambol helyszínén vannak.

Mentő siet a tömegkarambol helyszínére
Mentő siet a tömegkarambol helyszínére
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Tömegkarambolnál mentenek

A buszon negyvenen ültek, a két autóban csak a sofőrök utaztak. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és kiemelték az egyik személykocsi sofőrjét az összetört járműből. A helyszínre mentő érkezett. A Sándorfalvi utat az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Nem ez az egyetlen baleset szerda reggel: lesodródott az útról, árokba csapódott és felborult egy személykocsi az 5101-es út Ráckeve és Kiskunlacháza közötti szakaszán. Az autóban csak a gépkocsivezető ült, kiszállt járművéből, mentő érkezett hozzá. A Külső ráckevei úton történt balesethez a ráckevei önkormányzati tűzoltók vonultak. Az 5101-es út érintett szakaszán csak félpályán lehet közlekedni.
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu