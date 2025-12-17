Most kaptuk: utasokkal teli busz balesetezett, teljes útzár van a tömegkarambol helyszínén

Egymásba hajtott egy autóbusz és két személykocsi Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton. A mentők már a tömegkarambol helyszínén vannak.

Mentő siet a tömegkarambol helyszínére

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Tömegkarambolnál mentenek

A buszon negyvenen ültek, a két autóban csak a sofőrök utaztak. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és kiemelték az egyik személykocsi sofőrjét az összetört járműből. A helyszínre mentő érkezett. A Sándorfalvi utat az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Nem ez az egyetlen baleset szerda reggel: lesodródott az útról, árokba csapódott és felborult egy személykocsi az 5101-es út Ráckeve és Kiskunlacháza közötti szakaszán. Az autóban csak a gépkocsivezető ült, kiszállt járművéből, mentő érkezett hozzá. A Külső ráckevei úton történt balesethez a ráckevei önkormányzati tűzoltók vonultak. Az 5101-es út érintett szakaszán csak félpályán lehet közlekedni.

