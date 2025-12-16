Nem hiszed el, milyen ajándékkal lepte meg kereskedőtársait a Kincsvadászok sztárja

A galériatulajdonos Nagyházi Lőrinc vérét gyakran szívja Fejes Tamás, miszerint smucig. A Kincsvadászok fiatal kereskedője most azonban bebizonyította, tud nagyvonalú is lenni, ajándékkal kedveskedett kollégáinak.

A Kincsvadászok szereplői közül, Nagyházi Lőrinc (bal szélen) ajándékkal lepte meg kollégáit (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja visszahívta az eladókat

Tíz, gyönyörű, de nem túl sokat érő, Budapestről készült rézkarccal érkezett a műtárgy-kereskedő show hétfői adásába egy szimpatikus pár. A házasok hatalmas Kincsvadászok rajongók, alig várták, hogy találkozzanak a műsor szakértőivel és kereskedőivel. A gyűjteményüket egyben szerették volna eladni, álomáruk darabonként 30-40 ezer forint volt. Sajnos itt elmaradt a licitháború, a nemrég háromszoros édesapává váló Fejes Tamás is csak a móka kedvéért tett ajánlatot. Végül Nagyházi Lőrincnél állt meg a licit, ő ajánlott a képekért 100 ezer forintot, ami messze volt az eladók álomárától. Mivel hajlandóak voltak az eladók alkudozni, végül a fiatal kereskedő négy képre tett ajánlatot 80 ezer forintért, amire az erélyes feleség rá is bólintott, és a sikeres üzlet után a házaspár el is hagyta a stúdiót.

De ekkor olyan dolog történt, amire még nem volt példa a műsor történetében. Molnár Viktor javaslatára - akinek hathatós segítségével felújítja az Újratervezés a bácsalmási árvákat befogadó család házát – Nagyházi Lőrinc visszahívta az eladókat, hátha a többi képre is meg tudnak alkudni.

Gondoltam adjunk még egy esélyt a dolognak, még 80 ezret adok a maradék hat képért, mit szóltok?

– tette fel a házaspárnak a kérdést, mire a feleség egyből rábólintott, hiába tiltakozott a férje.

Mint kiderült, Lőrinc azért vette meg a gyűjtemény maradék képeit, hogy minden kereskedőtársát megajándékozza, így mindenki választott egy szívének kedves darabot.