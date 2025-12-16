Súlyos beteg Kóbor Léna, az Omega elhunyt énekesnének lánya

A 2021. december 6-án elhunyt Kóbor János lánya, Kóbor Léna a zenei karrierje mellett 2023-ban debütált a Gyöngyhajú lány című Omega musicalban, és azóta is elsöprő sikerrel játssza Kriszta szerepét. Igen ám, de december 13-án, szombaton hiába várta őt a lendvai közönség.

Hiába várták Lendván, hogy Kóbor Léna énekeljen

Fotó: Máté Krisztián / MW bulvár

Az ExperiDance Produkció aznap délelőtt a Facebookon jelentette be, hogy Kóbor János lánya súlyos beteg lett, ezért az előadást kénytelenek elhalasztani. Léna betegsége mellett Lux Ádám színész is gyengélkedett, ezért semmi esély nem volt arra, hogy a nézők láthassák a darabot.

„Tisztelt nézőink, sajnálattal tájékoztatjuk érintetteket, hogy a mai lendvai Omega musical bemutató Kóbor Léna és Lux Ádám súlyos betegsége okán prolongálásra kénytelen kerülni. Az előadás visszapótlásának dátumegyeztetése jelenleg is zajlik. Mivel minden jegyünk elkelt, kérem tartsák meg jegyüket, ragaszkodjanak az élményhez. Az új időpontról érintett nézőinknek a Lendvai Magyar Nemzetiségi Intézet fog tájékoztatást adni! Szólistáinknak jobbulást kívánunk, nézőinktől megértést kérünk”

– írták a közösségi oldalon. Elértük ezzel kapcsolatban Kóbor Lénát!

Kóbor Léna betegsége miatt otthon lábadozik

A Bors elérte telefonon Kóbor János lányát, aki elárulta, még sosem maradt el miatta előadás, ám most tüdőgyulladással fekszik otthon, és csak abban bízik, hogy a csütörtöki előadásra már meggyógyul.

„Jelenleg is tüdőgyulladással fekszem otthon, Stranger Things maratont tartok. Csütörtök éjjel már éreztem, hogy nem vagyok jól, sőt, ám ez szombatra csak még rosszabb lett, beszélni sem tudtam és 40 fokos lázam lett. Most otthon próbálom ezt kifeküdni. Rossz érzés, mert miattam még sosem maradt el előadás. December 18-án, csütörtökön lesz a következő, abban pedig teljesen biztos vagyok, hogy addigra összeszedem magam”

– árulta el a Borsnak Kóbor János szingli lánya.