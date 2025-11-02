Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Váratlan vendéged van? Gyors bögrés sajtos kréker recept, amit bármikor összedobhatsz

vendégváró
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 14:45
receptsajt
Ismerős az érzés, amikor egy szombat délutánra végre lehuppansz a kanapéra, rajtad a legkényelmesebb kinyúlt otthoni póló, és akkor: ding-dong – megérkeznek a váratlan vendégek. Hoztunk egy tuti sajtos kréker receptet az ilyen váratlan helyzetekre.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Persze nem rosszindulatból. „Erre jártunk, beugrottunk egy kávéra!” – mondják mosolyogva, miközben már rúgják le a cipőt, és befelé veszik az irányt. Te pedig pánikszerűen átfutod fejben, mi a csudát tudnál eléjük tenni, ami nem egy fél zacskó ropi és egy háromnapos sütimaradék. Készítsd el ezt a tuti sajtos kréker receptet!

Egy tepsi sajtos kréker receptjét megtalálod a cikkben.
Váratlan vendéged van? Gyors bögrés sajtos kréker recept, amit bármikor összedobhatsz
Fotó: SAG stock /  Shutterstock 

Gyors sajtos kréker recept a váratlan helyzetekre

Na, pont ezekre a helyzetekre való a gyors sajtos kréker. Egy igazi életmentő recept, amit nemcsak, hogy bögrésen is kimérhetsz, de olyan egyszerű és gyors, hogy közben még a frizurádat is rendbe teheted, vagy legalább egy megfelelő öltözetet magadra ránthatsz.

Pofonegyszerű sajtos kréker recept, ha szorít az idő

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 2 bögre finomliszt  
  • 14 dkg vaj
  • 7 dkg reszelt sajt (pl. trappista, edami, amit találsz)
  • 1 púpos teáskanál só
  • 1,5 evőkanál tejföl

A tetejére

  • 1 tojássárgája + 1 mokkáskanál tej (összekeverve)
  • kb. 5 dkg reszelt sajt

Így készül, ha már megcsörrent a kapucsengő

Gyors tésztagyúrás: egy keverőtálba borítod a lisztet, belemorzsolod a puha vajat, hozzáadod a reszelt sajtot, a sót, végül a tejfölt. Kézzel gyorsan összegyúrod, de tényleg csak annyira, hogy összeálljon a tészta. Nem kell profi cukrásznak lenned!

Formázás: lisztezett felületen nyújtsd ki kb. 2–3 mm vékonyra. Vágd kis kockákra, csíkokra vagy amit épp gyorsan kivitelezni tudsz.

Megkenés és megszórás: a kis darabokat sütőpapíros tepsire pakolod, megkened a tojássárgájás keverékkel, majd megszórod reszelt sajttal.

Sütés: betolod az előmelegített 200 °C-os sütőbe (alsó-felső sütés), és kb. 15 perc alatt aranybarnára sütöd.

Miért működik mindig?

Mert alapdolgok kellenek csak hozzá: liszt, vaj, sajt, tejföl – ezek többnyire ott lapulnak az otthonodban.

Mert gyorsabb, mint leugrani a boltba – mire leérnél a sarki közértbe, ez már sül is.

Mert isteni finom, és mindenki rájár. A sajtos illat az egész lakást betölti, és nem tudsz csak egyet enni.

Mert úgy néz ki, mintha nagyon készültél volna, pedig… hát nem.

Bors tipp: dobhatsz a tetejére szezámmagot, köményt vagy mákot, bele is reszelhetsz többféle sajtot a tésztába: füstölt, parmezán, cheddar…

Szóval legközelebb, ha „csak beugrottunk” vendégek csöngetnek, mosolyogj nyugodtan. Nem para. Csak dobd össze a bögrés sajtos krékert, és élvezd, hogy most te vagy az a háziasszony, aki mindig tud gyorsan valami finomat az asztalra tenni, még ha az egész öt perccel azelőtt jutott eszedbe. 

Az alábbi videóban találsz egy másik sajtos kréker receptet:

Az alábbi receptjeinket se hagyd ki:

 

