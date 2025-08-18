UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Bud Spencer kedvenc hagymás babja – az ikonikus filléres recept, amit kár lenne kihagynod

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 12:15
A hagymás bab, és a westernfilmek világa szinte összeforrt az évek során. Bud Spencer legendás falatozása az És megint dühbe jövünk című filmben örökre emlékezetessé tette ezt az egyszerű, mégis kiadós ételt. Most pedig megmutatjuk, hogyan készítheted el otthon ezt a klasszikust, amit garantáltan nem lehet csak egy tányérral enni.
Az olasz származású sportolóból lett filmsztár nemcsak hatalmas pofonjaival, hanem emberi oldalával is megnyerte a közönséget – különösen a magyar nézők szívét. Biztosan te is találkoztál már vele a képernyőn: Bud Spencer az a karakter, akit lehetetlen nem kedvelni.

Bud Spencer kedvenc hagymás babja – az ikonikus recept, amit kár lenne kihagynod – Rajongóknak kötelező  
Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency /  Northfoto

Bud Spencer hagymás babja –  elhoztuk a legendás receptet

Bud Spencer karaktere mindig a csendes hős volt: mogorva külseje mögött egy igazán jólelkű figura rejtőzött, aki rendre elintézte a rosszfiúkat, de közben sosem vette túl komolyan magát. Terence Hill-lel közös filmjein generációk nőttek fel – és ne tagadjuk, még most is jólesik leülni megnézni egy-egy klasszikust, akár századszorra is.  

Jó hír: ezt most akár egy tál Bud Spencer-féle hagymás bab társaságában is megteheted! Elhoztuk a legendás receptet!

Hozzávalók 4 személyre:

  • 70 dkg szárazbab
  • 2 ek bazsalikom (szárított)
  • 20 dkg szalonna
  • 50 dkg füstölt sonka
  • 3 ek cukor
  • 3 fej vöröshagyma
  • 1 ek pirospaprika
  • 1 fej fokhagyma
  • 3 ek paradicsompüré
  • só, bors ízlés szerint
Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli 1929-ben született, Nápolyban
Fotó:  Shutterstock 

Így készítsd el a legendás hagymás babot 

A Bud Spencer hagymás babjának elkészítéséhez, először is a babot egy éjszakára hideg vízbe áztatjuk. Másnap friss vízben feltesszük főni, hozzáadjuk a bazsalikomot, és körülbelül fél órán át főzzük, míg a bab félig meg nem puhul. Ezt követően leszűrjük, a főzőlevet pedig félretesszük.

A szalonnát és a sonkát apró kockákra vágjuk, majd egy nagyobb edényben kisütjük a szalonna zsírját. Ezután hozzáadjuk a cukrot, és amikor az teljesen elolvadt, beletesszük a felkarikázott hagymát, amit üvegesre pirítunk. Megszórjuk fűszerpaprikával, majd hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát is.

Ezután belekerül a leszűrt bab, majd annyi főzőlevet öntünk rá, hogy éppen ellepje. Hozzáadjuk a paradicsompürét és a feldarabolt sonkát, majd az egészet felforraljuk. Sóval, borssal ízesítjük, lefedjük, és alacsony lángon addig főzzük, míg minden hozzávaló teljesen meg nem puhul. 

Utána, berakunk egy Bud Spencer filmet, és kezdődhet a falatozás!

Az ikonikus hagymás bab jelenet: 

