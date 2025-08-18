Bud Spencer kedvenc hagymás babja – az ikonikus filléres recept, amit kár lenne kihagynod

Az olasz származású sportolóból lett filmsztár nemcsak hatalmas pofonjaival, hanem emberi oldalával is megnyerte a közönséget – különösen a magyar nézők szívét. Biztosan te is találkoztál már vele a képernyőn: Bud Spencer az a karakter, akit lehetetlen nem kedvelni.
Bud Spencer karaktere mindig a csendes hős volt: mogorva külseje mögött egy igazán jólelkű figura rejtőzött, aki rendre elintézte a rosszfiúkat, de közben sosem vette túl komolyan magát. Terence Hill-lel közös filmjein generációk nőttek fel – és ne tagadjuk, még most is jólesik leülni megnézni egy-egy klasszikust, akár századszorra is.
Jó hír: ezt most akár egy tál Bud Spencer-féle hagymás bab társaságában is megteheted! Elhoztuk a legendás receptet!
A Bud Spencer hagymás babjának elkészítéséhez, először is a babot egy éjszakára hideg vízbe áztatjuk. Másnap friss vízben feltesszük főni, hozzáadjuk a bazsalikomot, és körülbelül fél órán át főzzük, míg a bab félig meg nem puhul. Ezt követően leszűrjük, a főzőlevet pedig félretesszük.
A szalonnát és a sonkát apró kockákra vágjuk, majd egy nagyobb edényben kisütjük a szalonna zsírját. Ezután hozzáadjuk a cukrot, és amikor az teljesen elolvadt, beletesszük a felkarikázott hagymát, amit üvegesre pirítunk. Megszórjuk fűszerpaprikával, majd hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát is.
Ezután belekerül a leszűrt bab, majd annyi főzőlevet öntünk rá, hogy éppen ellepje. Hozzáadjuk a paradicsompürét és a feldarabolt sonkát, majd az egészet felforraljuk. Sóval, borssal ízesítjük, lefedjük, és alacsony lángon addig főzzük, míg minden hozzávaló teljesen meg nem puhul.
Utána, berakunk egy Bud Spencer filmet, és kezdődhet a falatozás!
Az ikonikus hagymás bab jelenet:
