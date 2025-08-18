Bud Spencer kedvenc hagymás babja – az ikonikus filléres recept, amit kár lenne kihagynod

Az olasz származású sportolóból lett filmsztár nemcsak hatalmas pofonjaival, hanem emberi oldalával is megnyerte a közönséget – különösen a magyar nézők szívét. Biztosan te is találkoztál már vele a képernyőn: Bud Spencer az a karakter, akit lehetetlen nem kedvelni.

Bud Spencer kedvenc hagymás babja – az ikonikus recept, amit kár lenne kihagynod – Rajongóknak kötelező

Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / Northfoto

Bud Spencer hagymás babja – elhoztuk a legendás receptet

Bud Spencer karaktere mindig a csendes hős volt: mogorva külseje mögött egy igazán jólelkű figura rejtőzött, aki rendre elintézte a rosszfiúkat, de közben sosem vette túl komolyan magát. Terence Hill-lel közös filmjein generációk nőttek fel – és ne tagadjuk, még most is jólesik leülni megnézni egy-egy klasszikust, akár századszorra is.

Jó hír: ezt most akár egy tál Bud Spencer-féle hagymás bab társaságában is megteheted! Elhoztuk a legendás receptet!

Hozzávalók 4 személyre:

70 dkg szárazbab

2 ek bazsalikom (szárított)

20 dkg szalonna

50 dkg füstölt sonka

3 ek cukor

3 fej vöröshagyma

1 ek pirospaprika

1 fej fokhagyma

3 ek paradicsompüré

só, bors ízlés szerint

Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli 1929-ben született, Nápolyban

Fotó: Shutterstock

Így készítsd el a legendás hagymás babot

A Bud Spencer hagymás babjának elkészítéséhez, először is a babot egy éjszakára hideg vízbe áztatjuk. Másnap friss vízben feltesszük főni, hozzáadjuk a bazsalikomot, és körülbelül fél órán át főzzük, míg a bab félig meg nem puhul. Ezt követően leszűrjük, a főzőlevet pedig félretesszük.

A szalonnát és a sonkát apró kockákra vágjuk, majd egy nagyobb edényben kisütjük a szalonna zsírját. Ezután hozzáadjuk a cukrot, és amikor az teljesen elolvadt, beletesszük a felkarikázott hagymát, amit üvegesre pirítunk. Megszórjuk fűszerpaprikával, majd hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát is.

Ezután belekerül a leszűrt bab, majd annyi főzőlevet öntünk rá, hogy éppen ellepje. Hozzáadjuk a paradicsompürét és a feldarabolt sonkát, majd az egészet felforraljuk. Sóval, borssal ízesítjük, lefedjük, és alacsony lángon addig főzzük, míg minden hozzávaló teljesen meg nem puhul.

Utána, berakunk egy Bud Spencer filmet, és kezdődhet a falatozás!

Az ikonikus hagymás bab jelenet:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki: