Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Keresztapa spagettije: így készítsd el az olasz maffia kedvenc ételét

olasz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 11:45
A Keresztapaspagetti receptek
A film legendás jelenetei közül kiemelkedik az a pillanat, amikor a család összegyűlik egy tányérnyi tökéletes étel körül. Figyelem: most elhoztuk A Keresztapa ikonikus spagettijének receptjét, amely nemcsak a gasztronómia szerelmeseinek szól, hanem mindenkinek, aki szeretné otthon is elkészíteni a maffiatörténet kedvenc ételét, Corleone módra!
Bors
A szerző cikkei

Az olasz konyha rajongói számára nincs is jobb, mint egy igazán autentikus, gazdag paradicsomszószos spagetti. A Keresztapa filmben pedig pont ilyet látunk a képernyőn. Jó hír: most te is elkészítheted otthon! Ráadásul, egyszerűen, fillérekből!

olasz, maffia, A Keresztapa, recept, spagetti
A Keresztapa spagettije: így készítsd el az olasz maffia kedvenc ételét
Fotó: Paramount Pictures / Norhtfoto

Készítsd el a filmtörténet legikonikusabb olasz spagettijét  

Kevés olyan film létezik, amely annyira meghatározta a filmtörténelmet – és a gasztronómiai képzeletet –, mint A Keresztapa. A maffia eposz nemcsak a drámájával, de az ikonikus jeleneteivel is örökre belopta magát a mozirajongók szívébe. Az egyik legemlékezetesebb pillanat, amikor Clemenza bácsi megtanítja, hogyan kell "igazi olasz" spagettiszószt készíteni a fiatal Michael Corleonénak. Nos, ez a recept pont ezt a jelenetet idézi meg – és garantáltan minden családi vacsorán megállja a helyét.

A Keresztapa spagettije – recept

Hozzávalók (8–10 adaghoz):

  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 3 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • 2 konzerv (kb. 800 g-os) hámozott paradicsom
  • 2 konzerv (kb. 170 g-os) paradicsompüré
  • 30 dkg olasz kolbász (sült, felkarikázva)
  • 45 dkg húsgombóc (saját recept vagy bolti)
  • 1 kis pohár vörösbor (ízlés szerint)
  • ¼ csésze cukor (kb. 50 g, ízlés szerint)
  • 35 dkg spagetti tészta
  • 7 dkg parmezán sajt
  • bazsalikom, oregánó ízlés szerint
  • só, bors
olasz, maffia, A Keresztapa, recept, spagetti
A Keresztapa film másik híres étele a cannoli nevű olasz édesség
Fotó: Olga Miltsova /  Shutterstock 

Így készítsd el

  1. Egy nagyobb lábasban melegítsük fel az olívaolajat közepes lángon.
  2. Adjuk hozzá az apróra vágott fokhagymát, és pirítsuk illatosra, de ne égessük meg.
  3. Öntsük bele a paradicsomkonzerveket és a paradicsompürét, majd főzzük pár percig, míg egyneművé válik.
  4. Keverjük hozzá a felkarikázott kolbászt és a húsgombócokat.
  5. Öntsünk hozzá egy kis vörösbort, és adjuk hozzá a cukrot – ez lágyítja a paradicsom savasságát.
  6. Ízlés szerint fűszerezzük, majd alacsony lángon főzzük legalább 20 percig, hogy az ízek összeérjenek.
  7. A spagettit sós vízben készre főzzük és leszűrjük.
  8. A paradicsomos szószt a spagettivel tálaljuk, jó adag parmezánnal és friss bazsalikommal megszórva. 

Bors tipp: ha még karakteresebb ízekre vágyunk, főzzük a szószt akár egy órán keresztül, és adjunk hozzá friss bazsalikomot vagy egy csipet csípős paprikát is.

Ez a recept nemcsak finom, hanem egy szelet filmtörténelem is. Képzeljük el, ahogy egy hangulatos vasárnapi ebéden, gőzölgő tányérok mellett idézzük meg az olasz-amerikai családi hagyományokat – persze maffiaügyek nélkül.

Buon appetito! 

Idézd fel a legendás jelentet:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu