Az olasz konyha rajongói számára nincs is jobb, mint egy igazán autentikus, gazdag paradicsomszószos spagetti. A Keresztapa filmben pedig pont ilyet látunk a képernyőn. Jó hír: most te is elkészítheted otthon! Ráadásul, egyszerűen, fillérekből!

A Keresztapa spagettije: így készítsd el az olasz maffia kedvenc ételét

Fotó: Paramount Pictures / Norhtfoto

Készítsd el a filmtörténet legikonikusabb olasz spagettijét

Kevés olyan film létezik, amely annyira meghatározta a filmtörténelmet – és a gasztronómiai képzeletet –, mint A Keresztapa. A maffia eposz nemcsak a drámájával, de az ikonikus jeleneteivel is örökre belopta magát a mozirajongók szívébe. Az egyik legemlékezetesebb pillanat, amikor Clemenza bácsi megtanítja, hogyan kell "igazi olasz" spagettiszószt készíteni a fiatal Michael Corleonénak. Nos, ez a recept pont ezt a jelenetet idézi meg – és garantáltan minden családi vacsorán megállja a helyét.

A Keresztapa spagettije – recept

Hozzávalók (8–10 adaghoz):

2 evőkanál olívaolaj

3 gerezd fokhagyma, apróra vágva

2 konzerv (kb. 800 g-os) hámozott paradicsom

2 konzerv (kb. 170 g-os) paradicsompüré

30 dkg olasz kolbász (sült, felkarikázva)

45 dkg húsgombóc (saját recept vagy bolti)

1 kis pohár vörösbor (ízlés szerint)

¼ csésze cukor (kb. 50 g, ízlés szerint)

35 dkg spagetti tészta

7 dkg parmezán sajt

bazsalikom, oregánó ízlés szerint

só, bors

A Keresztapa film másik híres étele a cannoli nevű olasz édesség

Fotó: Olga Miltsova / Shutterstock

Így készítsd el

Egy nagyobb lábasban melegítsük fel az olívaolajat közepes lángon. Adjuk hozzá az apróra vágott fokhagymát, és pirítsuk illatosra, de ne égessük meg. Öntsük bele a paradicsomkonzerveket és a paradicsompürét, majd főzzük pár percig, míg egyneművé válik. Keverjük hozzá a felkarikázott kolbászt és a húsgombócokat. Öntsünk hozzá egy kis vörösbort, és adjuk hozzá a cukrot – ez lágyítja a paradicsom savasságát. Ízlés szerint fűszerezzük, majd alacsony lángon főzzük legalább 20 percig, hogy az ízek összeérjenek. A spagettit sós vízben készre főzzük és leszűrjük. A paradicsomos szószt a spagettivel tálaljuk, jó adag parmezánnal és friss bazsalikommal megszórva.

Bors tipp: ha még karakteresebb ízekre vágyunk, főzzük a szószt akár egy órán keresztül, és adjunk hozzá friss bazsalikomot vagy egy csipet csípős paprikát is.

Ez a recept nemcsak finom, hanem egy szelet filmtörténelem is. Képzeljük el, ahogy egy hangulatos vasárnapi ebéden, gőzölgő tányérok mellett idézzük meg az olasz-amerikai családi hagyományokat – persze maffiaügyek nélkül.