A Keresztapa spagettije: így készítsd el az olasz maffia kedvenc ételét

Az olasz konyha rajongói számára nincs is jobb, mint egy igazán autentikus, gazdag paradicsomszószos spagetti. A Keresztapa filmben pedig pont ilyet látunk a képernyőn. Jó hír: most te is elkészítheted otthon! Ráadásul, egyszerűen, fillérekből!
Kevés olyan film létezik, amely annyira meghatározta a filmtörténelmet – és a gasztronómiai képzeletet –, mint A Keresztapa. A maffia eposz nemcsak a drámájával, de az ikonikus jeleneteivel is örökre belopta magát a mozirajongók szívébe. Az egyik legemlékezetesebb pillanat, amikor Clemenza bácsi megtanítja, hogyan kell "igazi olasz" spagettiszószt készíteni a fiatal Michael Corleonénak. Nos, ez a recept pont ezt a jelenetet idézi meg – és garantáltan minden családi vacsorán megállja a helyét.
Bors tipp: ha még karakteresebb ízekre vágyunk, főzzük a szószt akár egy órán keresztül, és adjunk hozzá friss bazsalikomot vagy egy csipet csípős paprikát is.
Ez a recept nemcsak finom, hanem egy szelet filmtörténelem is. Képzeljük el, ahogy egy hangulatos vasárnapi ebéden, gőzölgő tányérok mellett idézzük meg az olasz-amerikai családi hagyományokat – persze maffiaügyek nélkül.
Buon appetito!
Idézd fel a legendás jelentet:
