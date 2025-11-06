Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Extra gyors és isteni vendégváró finomságok: sült gesztenye air-fryerben, ahogy még biztos nem kóstoltad

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 18:15
praktikafortélyrecept
Az ősz és a tél egyik legkedveltebb finomsága, amelynek illata azonnal ünnepi hangulatot varázsol. Gesztenye air-fryerben is süthető, szóval, ha eddig ódzkodtál az otthoni elkészítésétől, akkor ne habozz, ez lesz a tökéletes megoldás számodra.
Bata Kata
A szerző cikkei

A gesztenye air-fryerben pillanatok alatt elkészül, ráadásul egyenletesen sül át, puha, zamatos és isteni finom lesz. Nincs több bosszúság a túl kemény vagy félig nyers szemekkel, hiszen a forró levegő technológiának köszönhetően minden darab omlósra sül. Az előkészítés sem bonyolult: csak egy éles kés, egy kis türelem és néhány apró trükk kell. Ráadásul az air fryerben sütött gesztenye sokkal energiatakarékosabb megoldás is, mint a hagyományos sütő. A végeredmény pedig pont olyan, mint a karácsonyi vásárokon: ropogós héj, puha, édes belső. Ha eddig csak utcán vásároltad, itt az ideje kipróbálnod otthon is.

gesztenye air-fryerben is süthető
Gesztenye air-fryerben lesz a legfinomabb
Fotó: Fischeron /  Shutterstock 

Gesztenye air-fryerben hozzávalói (4 adaghoz):

  • 500 g gesztenye
  • 1 l víz (áztatáshoz)
  • csipet só

Elkészítés:

  • A gesztenyéket válogasd át, a hibás vagy repedt darabokat dobd ki
  • Egy éles késsel vágj kereszt alakú bemetszést minden gesztenye domború oldalára. Ez megakadályozza, hogy a sütés közben szétrobbanjanak
  • Tedd a gesztenyéket egy tál vízbe legalább egy órára, de akár egész éjszakára. Ettől a héjuk felpuhul és könnyebben lehúzható lesz.
  • Melegítsd elő az air fryert 180 °C-ra
  • Szárítsd meg a gesztenyéket, majd helyezd őket a kosárba egy rétegben
  • Süsd 15–20 percig, közben egyszer-kétszer rázd meg a kosarat, hogy egyenletesen piruljanak
  • Ha a héj szépen felnyílt és illatozik, vedd ki őket, majd takard le egy konyharuhával 5 percre – így még könnyebben hámozhatók.

Forrón, frissen hámozva a legfinomabb!

Extra ízesítési tippek és fortélyok:

  1. Szórd meg a gesztenyét sütés előtt kevés tengeri sóval vagy fahéjjal az izgalmasabb ízért.
  2. Egy kevés vaníliás cukros vízbe vagy rumba áztatva különleges aromát kap.
  3. Ha szeretnéd, a kész gesztenyét locsold meg olvasztott vajjal és mézzel – mennyei desszert lesz belőle.
  4. Tálald vörösbor mellé, sajttál részeként, vagy készíts belőle gesztenyepürét tejszínhabbal.

Bors tipp: ha már kissé kihűlt, és nehezen jön le a héja, egy pillanatra visszateheted a forró air fryerbe – újra megpuhul és könnyebb lesz pucolni.

Miért egészséges a gesztenye?

A gesztenye igazi szupersztár az egészséges nassolnivalók között. 

  • Zsírszegény finomság: A legtöbb olajos maggal szemben a gesztenye alacsony zsírtartalmú, így sokkal könnyebben emészthető és kalóriaszegényebb alternatíva.
  • Természetes energia: Komplex szénhidrátjai lassan szívódnak fel, így nem hirtelen emelik a vércukrot, hanem hosszan tartó teltséget adnak.
  • Vitaminforrás: Kiemelkedően sok benne a C-vitamin (ami ritka a magok között!), emellett B-vitaminokat, folsavat is tartalmaz.
  • Ásványi anyagokban gazdag: Magnézium, kálium, vas és foszfor található benne, amelyek támogatják az idegrendszert, az izmokat és a keringést.
  • Szívbarát: A benne lévő rostok és ásványi anyagok segítik a koleszterinszint és a vérnyomás szabályozását.
  • Immunerősítő: Antioxidáns-tartalma védi a sejteket a káros szabadgyököktől.

Ha már most nekiállnál az elkészítésnek, akkor nézd meg a videót!

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

