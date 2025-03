Figyelmeztet a szakértő: ezt az egy ételt soha ne tedd air fryerbe!

A fagyasztott sült krumplit és nuggetseket elkészíteni, vagy a tegnap esti vacsorát újra melegíteni az airfryerek rendkívül kényelmesek, és valljuk be, a legtöbben elvesznénk nélkülük. Bár bizonyos kockázatokat rejthetnek, mind a háztartásunkra, mind az egészségünkre nézve, vannak olyan receptek is, amiket teljesen érdemes elkerülni. Nemcsak azért, mert a forrólevegős sütőben való elkészítésük nem működik, hanem mert komoly tűzveszélyt is jelenthetnek.

Érdemes mindig utánanézni egy-egy ételnek, hogy elkészíthető-e az adott eszközben, ugyanis óriási kockázatnak tehetjük ki magunkat és otthonunkat (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A szóban forgó étel a mozis estéken elengedhetetlen popcorn. A Which? fogyasztói újságírója Grace Forell korábban elmondta, hogy a popcorn elkészítésével senki se bajlódjon az airfryerben.

A popcorn nem fog jól megsülni az airfryerben, mivel a legtöbb modell nem éri el azt a hőmérsékletet, ami szükséges a szemek kipattogtatásához. A popcorn szemek elakadhatnak a légsütő fűtőelemében, ami zárlatot okozhat, tűzveszélyt teremtve.

Azonban, ahol akarat van, ott van megoldás is, és sokan már próbálták a forrólevegős sütőjüket pattogatott kukorica készítésére használni. Egy kíváncsi airfryer-tulajdonos a Redditre írta, hogy a legjobb módszereket keresné a popcorn készítéséhez a megbízható eszközében.

Azt látom, hogy mindenki azt mondja, hogy ne csináljuk, mert tűzveszélyes. Miért ne lehetne alumíniumot tenni az egész forró tányérra, mint ahogy azt minden másnál szoktuk, hogy tisztán tartsuk? Vagy tegyük ezt, és csavarjuk körbe a tetejét, hogy a popcorn szemek belepattoghassanak?

Sok elbátortalanító választ kaptak, egyik válaszadó még figyelmeztette is.

Amikor egy szem a ventilátorba repül, és ott zörög, miközben egy órán keresztül próbálod kiszedni, akkor meg fogod bánni. Kérlek, ne tedd!

Egy harmadik személy saját tapasztalatával érkezett

Szóval mondom nektek, nem elméletből, hanem tényleges tapasztalatból, hogy a légsütő nem működik, ha csak egy zacskót próbálsz bedobni anélkül, hogy bármi mást csinálnál, a 200 fok majdnem eléri a határt, de nem lépi túl a pattogtatási küszöböt.

Ahogy Forell tanácsolja, ha egy jó mozizós estére készülsz, maradj a mikrónál vagy a tűzhelynél a popcorn készítéshez - írta a Unilad.