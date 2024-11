Varázslatos ünnepi forgatag: megnyílt a Vörösmarty Classic Xmas

Látványos ünnepi díszbe öltözve megnyílt a látogatók előtt a Vörösmarty téren Budapest három éve megújult ünnepi vására, a Vörösmarty Classic Xmas. Az ünnep illatai, ízei, fényei és meghitt pillanatai, a klasszikus karácsonyi tradícióhoz illő válogatott, minőségi kézműves és gasztronómia kiállítók mellett az ínyencségek között fixáras ételek és 1600 forintos, pénztárcabarát menükínálat is fogadja az ünnepelni vágyókat.

Képforrás: Vörösmarty Classic Xmas

Hógömb köré szerveződik a Vörösmarty Classic Xmas ünnepi forgataga

Tavaly láthatták először a három éve megújult karácsonyi vásárának látogatói a tér közepén álló Vörösmarty szobrot óvó átlátszó hógömböt. Idén is a különleges takarás lesz a Vörösmarty Classic Xmas központi téreleme, amelyet látványos dekorációs elemként és multimédiás információs pontként is szolgáló ledfal vesz majd körül. Ezen a felületen nem csupán klasszikus karácsonyi motívumok és a vásárral kapcsolatos hasznos információk jelennek meg, de a tavalyi évhez hasonlóan QR kóddal aktiválható közösségi játék is indul, amely egyedi élményt adva teszi teljessé a kikapcsolódást.

Képforrás: Vörösmarty Classic Xmas

A Váci utca felől a Vörösmarty térre érkezőket zöld és piros színekben pompázó, gyönyörűen díszített Classic Xmas-karácsonyfa fogadja majd, és itt kap helyet az a pompás fényfüzér, amely várhatóan idén is az egyik legnépszerűbb szelfipontnak bizonyul majd.

Igazi különlegesség lesz az a látványműhely, amelyben kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait, és népszerű attrakciónak ígérkezik a gyerekek kedvence, az ingyenesen igénybe vehető kisvasút is, amelyre az arra felülő családok testközelből gyönyörködhetnek a Vörösmarty téri Oroszlános kút ünnepi díszítésében.

Hazai kiállítók, fix áras és pénztárcabarát menükínálat

A Vörösmarty Classic Xmas területén idén is válogatott hazai kiállítók kapnak helyet, amelyek között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatók. Utóbbiak a közkedvelt, kifogástalan alapanyagokból előállított tradicionális ünnepi-vásári ételek mellett számos különleges ínyencséget is kínálnak. Így megtalálhatók lesznek a hazai csárda kultúra étkei a töltött káposztától a sült falatokon át egészen az ízletes kolbászig, de helyben füstölt lazac, foundue tál, prémium kacsamájas burger, rozmaringos báránysült, sous vide malaccsülök, prémium vad sült kolbászok, valamint kürtőskalács variációk, mézeskalács, lángos, rétes, flódni, sült gesztenye is kerülhet a látogatók tányérjára.