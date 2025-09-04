Mennyei szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve - Ettől még a nagyidnak is leesik majd az álla

Ha igazán különleges finomságra vágysz, akkor ezt mindenképpen érdemes kipróbálnod. A szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve, valódi ínyencség, ráadásul így az ősz egyik legzamatosabb gyümölcsét zárhatod üvegekbe, amelyeket fantasztikus érzés lesz kibontani a hűvös reggeleken.
A szőlőlekvár bár önmagában is isteni finom, de ha megbolondítod egy titkos összetevővel, akkor biztos, hogy óriási sikert aratsz vele. Garantált, hogy így még a gyerekek is imádni fogják, a felnőttekről már nem is beszélve.
Szőlőlekvár a titkos fortéllyal megfűszerezve
A szőlőlekvár első lépése, hogy megtaláld hozzá a tökéletes gyümölcsöt. Ha szereted az otelló különleges zamatát, akkor az kitűnő választás, de ha nem vagy a rajongója, akkor inkább apróbb szemű, mézédes, kék fajtát válassz. A titkos összetevő pedig nem más, mint a magas kakaótartalmú étcsokoládé, amely olyan csavart ad a lekvárodnak, hogy legszívesebben amint kihűl, azonnal bekanalaznál egy egész üveggel.
Hozzávalók:
1 kg szőlő
30 dkg cukor
Fél citrom kifacsart leve
Fél vaníliarúd kikapart belseje
15 dkg étcsokoládé
Bors tipp:
Ha sűrűbb állagot szeretnél, tehetsz bele egy kevés pektint is, de nem szükséges, hiszen amint kihűl, a csokoládénak köszönhetően krémes, sűrű állaga lesz.
Elkészítés:
A szőlőt mosd meg, majd szemezd le
A szőlőszemeket tedd egy lábosba és közepes lángon kezd el főzni, közben időnként kevergesd meg
Amikor már puhára szétfőtt, akkor egy botmixerrel pürésítsd, majd passzírozd át az egészet. Bár a szőlőmag nagyon egészséges, a lekvárban igen zavaró tud lenni
Az átpasszírozott masszát tedd vissza a lábosba, öntsd hozzá a cukrot, a vaníliát, a citromlevet, a csokoládét és a pektint, ha azt is teszel bele
Így főzd még forrástól számított 10 percig
Forrón töltsd üvegekbe, tegyél rájuk befőzőfóliát, majd a tetőt jól csavard rá, és állítsd fejre pár percre
