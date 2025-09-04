Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mennyei szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve - Ettől még a nagyidnak is leesik majd az álla

Mennyei szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve - Ettől még a nagyidnak is leesik majd az álla

befőzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 13:45
tippkülönlegesínyencség
Ha igazán különleges finomságra vágysz, akkor ezt mindenképpen érdemes kipróbálnod. A szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve, valódi ínyencség, ráadásul így az ősz egyik legzamatosabb gyümölcsét zárhatod üvegekbe, amelyeket fantasztikus érzés lesz kibontani a hűvös reggeleken.
Bata Kata
A szerző cikkei

A szőlőlekvár bár önmagában is isteni finom, de ha megbolondítod egy titkos összetevővel, akkor biztos, hogy óriási sikert aratsz vele. Garantált, hogy így még a gyerekek is imádni fogják, a felnőttekről már nem is beszélve.

szőlőlekvár
Mennyei szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve Fotó: henrique ferrera /  Shutterstock 

Szőlőlekvár a titkos fortéllyal megfűszerezve

A szőlőlekvár első lépése, hogy megtaláld hozzá a tökéletes gyümölcsöt. Ha szereted az otelló különleges zamatát, akkor az kitűnő választás, de ha nem vagy a rajongója, akkor inkább apróbb szemű, mézédes, kék fajtát válassz. A titkos összetevő pedig nem más, mint a magas kakaótartalmú étcsokoládé, amely olyan csavart ad a lekvárodnak, hogy legszívesebben amint kihűl, azonnal bekanalaznál egy egész üveggel.

Hozzávalók:

  • 1 kg szőlő
  • 30 dkg cukor
  • Fél citrom kifacsart leve
  • Fél vaníliarúd kikapart belseje
  • 15 dkg étcsokoládé

Bors tipp:

Ha sűrűbb állagot szeretnél, tehetsz bele egy kevés pektint is, de nem szükséges, hiszen amint kihűl, a csokoládénak köszönhetően krémes, sűrű állaga lesz.

Elkészítés:

  1. A szőlőt mosd meg, majd szemezd le
  2. A szőlőszemeket tedd egy lábosba és közepes lángon kezd el főzni, közben időnként kevergesd meg
  3. Amikor már puhára szétfőtt, akkor egy botmixerrel pürésítsd, majd passzírozd át az egészet. Bár a szőlőmag nagyon egészséges, a lekvárban igen zavaró tud lenni 
  4. Az átpasszírozott masszát tedd vissza a lábosba, öntsd hozzá a cukrot, a vaníliát, a citromlevet, a csokoládét és a pektint, ha azt is teszel bele
  5. Így főzd még forrástól számított 10 percig
  6. Forrón töltsd üvegekbe, tegyél rájuk befőzőfóliát, majd a tetőt jól csavard rá, és állítsd fejre pár percre
  7. Tedd az üvegeket száraz dunsztba, a jó vastag takarók vagy plédek közé
  8. 1-2 nap elteltével, ha kihűlt teljesen, mehet is a kamrába vagy a konyhaszekrénybe és persze a pocakodba.
szőlőlekvár sajtok
A szőlőlekvár tökéletesen passzol az érett sajtokhoz Fotó: Anna Puzatykh /  Shutterstock 

Próbáld ki így!

  • A csokoládés szőlőlekvárt egyszerűen rákenheted friss kenyérre, pirítósra vagy kalácsra
  • Kínálhatod sajttál mellé, főleg brie típusú vagy kéksajtokhoz fantasztikus
  • Süteményekbe vagy egy egyszerű piskótatekercsbe is kenheted
  • Keverd joghurtba vagy add hozzá a zabkásádhoz, müzlidhez és már kész is a tökéletes reggeli

Ha szeretnél otelló szőlőből egyszerű lekvárt készíteni, nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu