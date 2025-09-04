Mennyei szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve - Ettől még a nagyidnak is leesik majd az álla

A szőlőlekvár bár önmagában is isteni finom, de ha megbolondítod egy titkos összetevővel, akkor biztos, hogy óriási sikert aratsz vele. Garantált, hogy így még a gyerekek is imádni fogják, a felnőttekről már nem is beszélve.

Mennyei szőlőlekvár egy kis fortéllyal megfűszerezve Fotó: henrique ferrera / Shutterstock

Szőlőlekvár a titkos fortéllyal megfűszerezve

A szőlőlekvár első lépése, hogy megtaláld hozzá a tökéletes gyümölcsöt. Ha szereted az otelló különleges zamatát, akkor az kitűnő választás, de ha nem vagy a rajongója, akkor inkább apróbb szemű, mézédes, kék fajtát válassz. A titkos összetevő pedig nem más, mint a magas kakaótartalmú étcsokoládé, amely olyan csavart ad a lekvárodnak, hogy legszívesebben amint kihűl, azonnal bekanalaznál egy egész üveggel.

Hozzávalók:

1 kg szőlő

30 dkg cukor

Fél citrom kifacsart leve

Fél vaníliarúd kikapart belseje

15 dkg étcsokoládé

Bors tipp: Ha sűrűbb állagot szeretnél, tehetsz bele egy kevés pektint is, de nem szükséges, hiszen amint kihűl, a csokoládénak köszönhetően krémes, sűrű állaga lesz.

Elkészítés:

A szőlőt mosd meg, majd szemezd le A szőlőszemeket tedd egy lábosba és közepes lángon kezd el főzni, közben időnként kevergesd meg Amikor már puhára szétfőtt, akkor egy botmixerrel pürésítsd, majd passzírozd át az egészet. Bár a szőlőmag nagyon egészséges, a lekvárban igen zavaró tud lenni Az átpasszírozott masszát tedd vissza a lábosba, öntsd hozzá a cukrot, a vaníliát, a citromlevet, a csokoládét és a pektint, ha azt is teszel bele Így főzd még forrástól számított 10 percig Forrón töltsd üvegekbe, tegyél rájuk befőzőfóliát, majd a tetőt jól csavard rá, és állítsd fejre pár percre Tedd az üvegeket száraz dunsztba, a jó vastag takarók vagy plédek közé 1-2 nap elteltével, ha kihűlt teljesen, mehet is a kamrába vagy a konyhaszekrénybe és persze a pocakodba.

A szőlőlekvár tökéletesen passzol az érett sajtokhoz Fotó: Anna Puzatykh / Shutterstock

Próbáld ki így! A csokoládés szőlőlekvárt egyszerűen rákenheted friss kenyérre, pirítósra vagy kalácsra

Kínálhatod sajttál mellé, főleg brie típusú vagy kéksajtokhoz fantasztikus

Süteményekbe vagy egy egyszerű piskótatekercsbe is kenheted

Keverd joghurtba vagy add hozzá a zabkásádhoz, müzlidhez és már kész is a tökéletes reggeli

