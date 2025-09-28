Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Irány München és az Oktoberfest!

München eddig ismeretlen arca – A város, ahol a sör, a gasztronómia és a kultúra találkozik

Bajorország
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 09:45
külföldi utazásMünchenOktoberfest
A bajor főváros egyszerre izgalmas múzeumok, zöldellő parkok és pezsgő városi élet otthona — itt minden sarkon akad egy kis meglepetés. Az Oktoberfest idején pedig megtelik élettel, korsókkal és hagyományokkal, amelyek közül sokat csak Münchenben lehet igazán átélni.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Amikor szeptember vége közeledik, München felkészül élete legnagyobb bulijára: az Oktoberfestre. A világ legnagyobb sörünnepe minden évben több millió látogatót csábít a bajor fővárosba, hogy két héten keresztül élvezzék a habzó korsókat, a vidám hangulatot, a zenét és a hagyományos bajor konyhát. 

fiatal nők söröskancsókkal az Oktoberfesten, Münchenben
Idén szeptember 20 és október 5 között rendezik München legnagyobb gasztrofesztiválját, az Oktoberfestet.
Fotó: Master1305 /  Shutterstock 

Oktoberfest és azon túl — München, ahol a múlt találkozik a korsóval

Az egész még 1810-ben kezdődött, amikor Lajos bajor trónörökös lakodalma alkalmából akkora mulatságot rendezett, hogy a helyiek azóta sem akarják abbahagyni – immár több mint kétszáz éve. Azóta a müncheni Oktoberfest világhírű lett, és bár máshol is tartanak hasonló fesztiválokat, az „igazi” élményt csak itt, a Theresienwiesén lehet megtapasztalni.

München és Bajorország zászlói és a Frauenkirche tornya
München ikonikus jelképei, az arany-fekete müncheni, a kék-fehér bajor zászló, illetve a háttérben a Fruenkirche tornya. Forrás: wikipedia

De Bajorország fővárosa, München jóval több, mint egy óriási sörsátor. Ez a város a barokk építészet, a gazdag történelmi örökség és a modern városi élet különleges keveréke, ahol a kultúra, a természet és a szórakozás minden sarkon jelen van.

Ízek és hangulat a Viktualienmarkton

Ha valaki a helyi ízekből szeretne ízelítőt, a Viktualienmarkt az első számú célpont. A belváros szívében több mint 200 éve kínálják itt portékáikat a kereskedők: friss gyümölcs, zöldség, sajt, húsáru és persze a bajor különlegességek sora várja a látogatót. A hangulat egyszerre barátságos és autentikus – a kis szökőkutak, a száz fölötti árus és az állandó nyüzsgés igazi életképet adnak a városról.

A Viktualienmarkt egyik zöldségesstandja Münchenben
München kedvenc piaca, a Viktualienmarkt, ahol szinte minden kapható.
Fotó: footageclips /  Shutterstock 

És persze nem hiányozhat a sör sem: a piac saját sörkerttel is büszkélkedhet, ahol árnyas gesztenyefák alatt kortyolhatjuk a korsónkat, miközben a város szívében töltődünk.

Olimpiai nosztalgia és panorámák: Olympiapark

München sportos oldalát az Olympiapark mutatja meg, amelyet az 1972-es olimpiai játékokra építettek. A hullámzó tetőszerkezetek még ma is futurisztikus hatást keltenek, miközben a park egész évben nyitva áll sportolók, sétálók és koncertekre érkezők előtt.

A müncheni Olympiapark a város egyik legnagyobb közparkja
A híres müncheni Olympiapark, amely az 1972-es nyári olimpia eseményeinek helyszíne volt, és amely a mai napig sport-, kulturális, társadalmi események helyszíne.
Fotó: Sergey Dzyuba /  Shutterstock 

A 60 méteres Olympiaberg dombjáról pazar kilátás nyílik a stadionra és a környékre, de aki igazán messzire szeretne látni, annak a tévétorony tetejére kell felmásznia. Tiszta időben egészen az Alpokig lehet innen ellátni – nem mindennapi látvány egy nagyvárosból.

Hullámok a város közepén: Englischer Garten

Bár München messze esik a tengertől, mégis világhírű a szörfös hullámáról. Az Englischer Garten, a világ egyik legnagyobb belvárosi parkja, romantikus tavakkal, pagodákkal és árnyas ösvényekkel várja a látogatót. A park legkülönlegesebb pontja az Eisbach, egy mesterséges patak, amelynek állandó hullámán egész évben szörfösök próbálhatják ki ügyességüket.

A müncheni Englisher Garten közpark
Az Isar folyó partján fekvő gyönyörű Englisher Garten 3,75 km²-es zöldterületével a világ egyik legnagyobb városi parkja.
Fotó: Sina Ettmer Photography /  Shutterstock 

Nehéz elhinni, de a belváros közepén valóban több tucat szörfös siklik a vízen, miközben turisták és helyiek százai figyelik őket a parton. Ez a látvány talán a legjobb bizonyíték arra, hogy München egyszerre hagyományőrző és meglepően modern.

szörfpálya a müncheni Englisher Gartenben
Az Englisher Garten egyik legnagyobb attrakciója a München szívében található szörfpálya
Fotó: mosman.photo /  Shutterstock 

Tudomány minden korosztálynak: Deutsches Museum

Az Oktoberfest forgatagában jól jön egy kis kulturális pihenő. A Deutsches Museum, amely a világ legnagyobb tudományos és technikai gyűjteményével büszkélkedhet, igazi élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Több mint 28 000 kiállítási tárgy mesél a repülés, a csillagászat, a közlekedés vagy éppen a robotika történetéről. Interaktív tárlatokkal, óriási modellekkel és látványos kísérletekkel köti le a figyelmet – ideális családi program, ahol a gyerekek játszva tanulhatnak.

A müncheni Deutsches Museum kiállítási tárgyai, régi hajók
A müncheni Deutsches Museum a tudomány történetének egyik legizgalmasabb gyűjteménye világszerte.
Fotó: saiko3p /  Shutterstock 

Futballszentély: Allianz Arena

Ha valaki szereti a sportot, Münchenben egy helyet biztosan nem hagyhat ki: az Allianz Arena-t. A különleges, fényárban úszó stadion nemcsak a Bayern München otthona, hanem a világ egyik legmodernebb és leglátványosabb futballarénája is.

A stadion vezetett túrái, a múzeum és a mérkőzésnapok különleges élményt nyújtanak azoknak is, akik nem hardcore szurkolók. Az Allianz Arena mára a város egyik szimbóluma lett, éppúgy, mint a sörfesztivál vagy a Marienplatz.

A müncheni Allianz Arena futballstadion
A foci világszinten egyik leghíresebb szentélye, az Allianz Arena, a Bayern München csapatának otthona.
Fotó: Framalicious /  Shutterstock 

München igazi arca

Bár az Oktoberfest idején a világ szeme a sörsátrakra szegeződik, a bajor főváros ennél sokkal több: parkok, piacok, múzeumok és modern sportarénák keverednek a hagyományos kocsmákkal, barokk templomokkal és nyüzsgő terekkel. München egyszerre őrzi a múltját és lép a jövő felé – mindezt úgy, hogy közben megőrzi vendégszerető, barátságos hangulatát.

Legyen szó korsókról a Theresienwiesén, piknikről az Englischer Gartenben vagy panorámáról az Olympiapark dombjáról, egy dolog biztos: München mindenkit meg tud lepni. És pont ez az, amiért újra és újra visszavágynak ide az emberek – nem csak szeptember végén, hanem az év bármely szakában.

