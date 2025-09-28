München eddig ismeretlen arca – A város, ahol a sör, a gasztronómia és a kultúra találkozik

Amikor szeptember vége közeledik, München felkészül élete legnagyobb bulijára: az Oktoberfestre. A világ legnagyobb sörünnepe minden évben több millió látogatót csábít a bajor fővárosba, hogy két héten keresztül élvezzék a habzó korsókat, a vidám hangulatot, a zenét és a hagyományos bajor konyhát.

Idén szeptember 20 és október 5 között rendezik München legnagyobb gasztrofesztiválját, az Oktoberfestet.

Fotó: Master1305 / Shutterstock

Oktoberfest és azon túl — München, ahol a múlt találkozik a korsóval

Az egész még 1810-ben kezdődött, amikor Lajos bajor trónörökös lakodalma alkalmából akkora mulatságot rendezett, hogy a helyiek azóta sem akarják abbahagyni – immár több mint kétszáz éve. Azóta a müncheni Oktoberfest világhírű lett, és bár máshol is tartanak hasonló fesztiválokat, az „igazi” élményt csak itt, a Theresienwiesén lehet megtapasztalni.

München ikonikus jelképei, az arany-fekete müncheni, a kék-fehér bajor zászló, illetve a háttérben a Fruenkirche tornya. Forrás: wikipedia

De Bajorország fővárosa, München jóval több, mint egy óriási sörsátor. Ez a város a barokk építészet, a gazdag történelmi örökség és a modern városi élet különleges keveréke, ahol a kultúra, a természet és a szórakozás minden sarkon jelen van.

Ízek és hangulat a Viktualienmarkton

Ha valaki a helyi ízekből szeretne ízelítőt, a Viktualienmarkt az első számú célpont. A belváros szívében több mint 200 éve kínálják itt portékáikat a kereskedők: friss gyümölcs, zöldség, sajt, húsáru és persze a bajor különlegességek sora várja a látogatót. A hangulat egyszerre barátságos és autentikus – a kis szökőkutak, a száz fölötti árus és az állandó nyüzsgés igazi életképet adnak a városról.

München kedvenc piaca, a Viktualienmarkt, ahol szinte minden kapható.

Fotó: footageclips / Shutterstock

És persze nem hiányozhat a sör sem: a piac saját sörkerttel is büszkélkedhet, ahol árnyas gesztenyefák alatt kortyolhatjuk a korsónkat, miközben a város szívében töltődünk.

Olimpiai nosztalgia és panorámák: Olympiapark

München sportos oldalát az Olympiapark mutatja meg, amelyet az 1972-es olimpiai játékokra építettek. A hullámzó tetőszerkezetek még ma is futurisztikus hatást keltenek, miközben a park egész évben nyitva áll sportolók, sétálók és koncertekre érkezők előtt.

A híres müncheni Olympiapark, amely az 1972-es nyári olimpia eseményeinek helyszíne volt, és amely a mai napig sport-, kulturális, társadalmi események helyszíne.

Fotó: Sergey Dzyuba / Shutterstock

A 60 méteres Olympiaberg dombjáról pazar kilátás nyílik a stadionra és a környékre, de aki igazán messzire szeretne látni, annak a tévétorony tetejére kell felmásznia. Tiszta időben egészen az Alpokig lehet innen ellátni – nem mindennapi látvány egy nagyvárosból.