Ettől a meglepő hozzávalótól lesz mennyei a sütőtökös pite – Így még biztosan nem próbáltad

A borongós évszak óriási kedvence sütőtök, ami sósan és édesen is tökéletesen megállja a helyét, fogyaszthatjuk köretként, de desszertként is a délutáni kávé mellé. Így tehát nem véletlen, hogy ez a sokszínű zöldség sokak kedvence, ami különleges ízével könnyedén mások a szívünkbe lopja magát. Ennek köszönhetően most egy olyan sütőtökös pite receptet hoztunk, ami két szempillantás alatt el fog fogyni.
Létezik egy olyan bár meglepő, mégis rendkívül különleges fűszer, ami új szintre emeli a sütőtökös pitédet. Ez pedig nem más, mint a chai fűszerkeverék, amely a töltelékbe keverve pompást ízt ad a süteménynek. Ez az ételízesítő ugyanis többek között fekete borsot, fahéjat, szerecsendiót, gyömbérport, szegfűszeget és kardamomot tartalmaz, amit te is könnyedén elkészíthetsz.
Képzeld el ahogyan az omlós pitetészta keveredik a szádban a mézédes töltelékkel, miközben a sütemény tetején lévő dió összeroppan a szádban. Lepd meg a szeretteidet ezzel az édességgel és csalj vele mosolyt az arcukra!
Hozzávalók egy 24 centis piteformához
Tészta:
Töltelék:
Elkészítés:
Az alábbi videóban egy sült tojáshabbal díszített sütőtökös pite receptet tekinthetsz meg:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.