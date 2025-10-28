Ettől a meglepő hozzávalótól lesz mennyei a sütőtökös pite – Így még biztosan nem próbáltad

A borongós évszak óriási kedvence sütőtök, ami sósan és édesen is tökéletesen megállja a helyét, fogyaszthatjuk köretként, de desszertként is a délutáni kávé mellé. Így tehát nem véletlen, hogy ez a sokszínű zöldség sokak kedvence, ami különleges ízével könnyedén mások a szívünkbe lopja magát. Ennek köszönhetően most egy olyan sütőtökös pite receptet hoztunk, ami két szempillantás alatt el fog fogyni.

Ez a sütőtökös pite pillanatok alatt el fog fogyni!

Fotó: Redjina Ph

A mennyei a sütőtökös pite titka – ezt a hozzávalót ki ne hagyd

Létezik egy olyan bár meglepő, mégis rendkívül különleges fűszer, ami új szintre emeli a sütőtökös pitédet. Ez pedig nem más, mint a chai fűszerkeverék, amely a töltelékbe keverve pompást ízt ad a süteménynek. Ez az ételízesítő ugyanis többek között fekete borsot, fahéjat, szerecsendiót, gyömbérport, szegfűszeget és kardamomot tartalmaz, amit te is könnyedén elkészíthetsz.

Sütőtökös pite recept, ami után mindenki megnyalja mind a 10 ujját

Képzeld el ahogyan az omlós pitetészta keveredik a szádban a mézédes töltelékkel, miközben a sütemény tetején lévő dió összeroppan a szádban. Lepd meg a szeretteidet ezzel az édességgel és csalj vele mosolyt az arcukra!

Hozzávalók egy 24 centis piteformához

Tészta:

25 dekagramm liszt

15 dekagramm vaj

5 dekagramm porcukor

Fél narancs reszelt héja

Csipetnyi só

1 darab tojás

Töltelék:

40 dekagramm sütőtök

5 dekagramm porcukor

Chai fűszerkeverék ízlés szerint

1 evőkanál vaníliaaroma

Fél narancs reszelt héja

3 darab tojás

Csipetnyi só

1 deciliter habtejszín

Elkészítés:

Süsd meg a sütőtököt. A tészta elkészítéséhez a tojáson kívül tedd az összes hozzávalót egy késes aprítógépbe és morzsásítsd. Ehhez add hozzá a tojást és gyúrd egynemű tésztává, formálj belőle gombócot és fóliába csomagolva hagyd állni a hűtőben. A töltelékhez távolítsd el a sült sütőtök héját, majd tedd bele egy nagy tálba tököt, a porcukrot, a chai fűszerkeveréket, a narancshéjat, 3 tojássárgáját és egy csipet sót és jól keverd össze. (Ekkor még tetszés szerint ízesítheted.) Végül keverd hozzá a habtejszínt. Habverő segítségével készíts kemény habot a tojásfehérjékből egy csipet sóval, majd óvatosan ad hozzá a töltelékhez. Vedd ki a hűtőből a lehűlt tésztát, nyújtsd ki enyhén lisztezett felületen és nyomkodd bele egy piteformába, majd vágd le a széleit. (A megmaradt tésztával később dekorálhatsz.) Erre mehet a töltelék, majd süsd a finomságot előmelegített sütőben 170 fokon körülbelül 1 óráig, amíg a töltelék meg nem szilárdul. Díszítheted dióval és tejszínhabbal is.

Az alábbi videóban egy sült tojáshabbal díszített sütőtökös pite receptet tekinthetsz meg:

