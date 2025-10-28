BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sütőtökös pite gyönyörűen tálalva

Ettől a meglepő hozzávalótól lesz mennyei a sütőtökös pite – Így még biztosan nem próbáltad

desszert
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 12:15
sütőtökös desszertsütőtökös pitesütőtök
Ahogy beköszönt az ősz, újra előkerülnek azok a mennyei desszertek, amelyek ínycsiklandó, nosztalgikus illatokkal töltik be az otthont. Amennyiben a szezon sztárja, a sütőtökös pite mellett döntöttél, most elárulunk neked egy titkos összetevőt, amitől a finomság egyenesen isteni lesz.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A borongós évszak óriási kedvence sütőtök, ami sósan és édesen is tökéletesen megállja a helyét, fogyaszthatjuk köretként, de desszertként is a délutáni kávé mellé. Így tehát nem véletlen, hogy ez a sokszínű zöldség sokak kedvence, ami különleges ízével könnyedén mások a szívünkbe lopja magát. Ennek köszönhetően most egy olyan sütőtökös pite receptet hoztunk, ami két szempillantás alatt el fog fogyni.

Mennyei sütőtökös pite gyönyörűen tálalva
Ez a sütőtökös pite pillanatok alatt el fog fogyni!
Fotó: Redjina Ph

A mennyei a sütőtökös pite titka – ezt a hozzávalót ki ne hagyd

Létezik egy olyan bár meglepő, mégis rendkívül különleges fűszer, ami új szintre emeli a sütőtökös pitédet. Ez pedig nem más, mint a chai fűszerkeverék, amely a töltelékbe keverve pompást ízt ad a süteménynek. Ez az ételízesítő ugyanis többek között fekete borsot, fahéjat, szerecsendiót, gyömbérport, szegfűszeget és kardamomot tartalmaz, amit te is könnyedén elkészíthetsz.

Sütőtökös pite recept, ami után mindenki megnyalja mind a 10 ujját

Képzeld el ahogyan az omlós pitetészta keveredik a szádban a mézédes töltelékkel, miközben a sütemény tetején lévő dió összeroppan a szádban. Lepd meg a szeretteidet ezzel az édességgel és csalj vele mosolyt az arcukra!

Hozzávalók egy 24 centis piteformához

Tészta:

  • 25 dekagramm liszt
  • 15 dekagramm vaj
  • 5 dekagramm porcukor
  • Fél narancs reszelt héja
  • Csipetnyi só
  • 1 darab tojás

Töltelék:

  • 40 dekagramm sütőtök
  • 5 dekagramm porcukor
  • Chai fűszerkeverék ízlés szerint
  • 1 evőkanál vaníliaaroma
  • Fél narancs reszelt héja
  • 3 darab tojás
  • Csipetnyi só
  • 1 deciliter habtejszín

Elkészítés:

  1. Süsd meg a sütőtököt.
  2. A tészta elkészítéséhez a tojáson kívül tedd az összes hozzávalót egy késes aprítógépbe és morzsásítsd. Ehhez add hozzá a tojást és gyúrd egynemű tésztává, formálj belőle gombócot és fóliába csomagolva hagyd állni a hűtőben.
  3. A töltelékhez távolítsd el a sült sütőtök héját, majd tedd bele egy nagy tálba tököt, a porcukrot, a chai fűszerkeveréket, a narancshéjat, 3 tojássárgáját és egy csipet sót és jól keverd össze. (Ekkor még tetszés szerint ízesítheted.) Végül keverd hozzá a habtejszínt.
  4. Habverő segítségével készíts kemény habot a tojásfehérjékből egy csipet sóval, majd óvatosan ad hozzá a töltelékhez.
  5. Vedd ki a hűtőből a lehűlt tésztát, nyújtsd ki enyhén lisztezett felületen és nyomkodd bele egy piteformába, majd vágd le a széleit. (A megmaradt tésztával később dekorálhatsz.)
  6. Erre mehet a töltelék, majd süsd a finomságot előmelegített sütőben 170 fokon körülbelül 1 óráig, amíg a töltelék meg nem szilárdul.
  7. Díszítheted dióval és tejszínhabbal is.

Az alábbi videóban egy sült tojáshabbal díszített sütőtökös pite receptet tekinthetsz meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu