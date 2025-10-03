3 egyszerű óriás pöfeteg gomba recept, amit a nagymamád is imádna

A pöfeteg gomba receptek azok, amelyekre szükséged van, hiszen most van szezonja ennek a különleges finomságnak. Nyár végétől ősz derekáig terem ez óriás gombafajta, ezért érdemes megragadnod az alkalmat, hogy minél többször elkészíthesd otthon ebédre vagy vacsorára, amíg lehet. Olyat keress az árusnál, amelyik zsenge, a belseje hófehér, ugyanis az öregebb, sárgás példány már nem ehető.

Pöfeteg gomba recept, amivel nem hibázhatsz: rántott szelet

Fotó: DUSAN ZIDAR / shutterstock

1. Pöfeteg gomba recept, amivel nem lehet mellé lőni: Ropogós rántott pöfeteg

Hozzávalók (4 adaghoz):

4 közepes méretű pöfeteg gomba

2 tojás

10 dkg liszt

15 dkg zsemlemorzsa

só, frissen őrölt bors

olaj a sütéshez

Elkészítés:

A pöfeteg gombákat hámozd meg, és vágd szeletekre

Szórd meg a szeleteket sóval, borssal

Hempergesd meg először a lisztbe, majd a felvert tojásba, végül a zsemlemorzsába

Bő, forró olajban süsd aranybarnára, majd szedd ki egy papírtörlővel bélelt tálra

Tálalhatod fokhagymás tejföllel, friss salátával vagy akár beledobhatod egy félbevágott zsömlébe és már kész is a mennyei vegetáriánus szendvics.

Bors tipp: Ha nem akarsz papírvékony szeleteket ropogtatni és csak a panír ízét érezni, akkor vastagabb szeletekre vágd, mert sütés közben kissé összeesik!

2. Tejszínes pöfeteg raguleves

Hozzávalók (4 adaghoz):

1 kg zsenge pöfeteg gomba

1 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2-3 db sárgarépa

2-3 db fehérrépa

2 liter zöldségalaplé vagy leveskocka és víz

2 dl főzőtejszín

3 evőkanál olaj vagy vaj

só, bors, petrezselyemzöld apróra vágva

Elkészítés:

A hagymát vágd apróra, majd kevés olajon pirítsd aranybarnára

Add hozzá a feldarabolt répákat, pirítsd pár percig, majd dobd rá a felkockázott gombát is.

Öntsd fel az alaplével, fűszerezd és főzd nagyjából 20 percig.

Keverd bele a tejszínt, és főzd tovább 1-2 percig

Végül szórd meg az apróra vágott petrezselyemmel és vedd le a tűzhelyről

Bors tipp: Ha savanykásabb ízt szeretnél, keverj bele egy kevés mustárt és tejfölt!

3. Fűszeres pöfeteg steak

Hozzávalók (4 adaghoz):

4 nagyobb pöfeteg gomba

4-5 evőkanál olívaolaj

2 evőkanál szójaszósz

1 evőkanál balzsamecet

2 teáskanál méz

1 teáskanál kakukkfű

só, bors

Bors tipp: Készíthetsz házi fűszerkeveréket is, a saját ízlésed szerint.

Elkészítés:

A nagyobb pöfeteg gombákat vágd vastagabb szeletekre

Keverd össze a pác hozzávalóit, majd kend be vele a gombaszeleteket

Hagyd pihenni 15 percig, hogy az ízek összeérjenek

Forró serpenyőben süsd 3-4 percig oldalanként, amíg szép aranybarna kérget kap

Bors tipp: Az őszi grillezés alkalmával is elkészítheted, süss mellé zöldségeket is és már kész is a mennyei fogás.

Ezt tudtad a pöfeteg gombáról? A pöfeteg gomba fiatalon hófehér belsejű, ekkor fogyasztható. Ha belül már sárgás vagy barnás, már ne edd meg!

Nevét onnan kapta, hogy érett állapotban pöfögve löki ki a spóráit.

Csak biztosan azonosított, zsenge példányt szabad fogyasztani, mert könnyen összetéveszthető mérgező gombákkal. Gombaszakértő bevizsgálása mindig ajánlott!

Íze enyhén diós, állaga a csiperkéhez hasonló.

Ha szeretnél még több óriás pöfeteg gomba receptet, nézd meg a videót!