3 egyszerű óriás pöfeteg gomba recept, amit a nagymamád is imádna

A pöfeteg gomba receptek azok, amelyekre szükséged van, hiszen most van szezonja ennek a különleges finomságnak. Nyár végétől ősz derekáig terem ez óriás gombafajta, ezért érdemes megragadnod az alkalmat, hogy minél többször elkészíthesd otthon ebédre vagy vacsorára, amíg lehet. Olyat keress az árusnál, amelyik zsenge, a belseje hófehér, ugyanis az öregebb, sárgás példány már nem ehető.
1. Pöfeteg gomba recept, amivel nem lehet mellé lőni: Ropogós rántott pöfeteg
Hozzávalók (4 adaghoz):
4 közepes méretű pöfeteg gomba
2 tojás
10 dkg liszt
15 dkg zsemlemorzsa
só, frissen őrölt bors
olaj a sütéshez
Elkészítés:
A pöfeteg gombákat hámozd meg, és vágd szeletekre
Szórd meg a szeleteket sóval, borssal
Hempergesd meg először a lisztbe, majd a felvert tojásba, végül a zsemlemorzsába
Bő, forró olajban süsd aranybarnára, majd szedd ki egy papírtörlővel bélelt tálra
Tálalhatod fokhagymás tejföllel, friss salátával vagy akár beledobhatod egy félbevágott zsömlébe és már kész is a mennyei vegetáriánus szendvics.
Bors tipp: Ha nem akarsz papírvékony szeleteket ropogtatni és csak a panír ízét érezni, akkor vastagabb szeletekre vágd, mert sütés közben kissé összeesik!
2. Tejszínes pöfeteg raguleves
Hozzávalók (4 adaghoz):
1 kg zsenge pöfeteg gomba
1 fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
2-3 db sárgarépa
2-3 db fehérrépa
2 liter zöldségalaplé vagy leveskocka és víz
2 dl főzőtejszín
3 evőkanál olaj vagy vaj
só, bors, petrezselyemzöld apróra vágva
Elkészítés:
A hagymát vágd apróra, majd kevés olajon pirítsd aranybarnára
Add hozzá a feldarabolt répákat, pirítsd pár percig, majd dobd rá a felkockázott gombát is.
Öntsd fel az alaplével, fűszerezd és főzd nagyjából 20 percig.
Keverd bele a tejszínt, és főzd tovább 1-2 percig
Végül szórd meg az apróra vágott petrezselyemmel és vedd le a tűzhelyről
Bors tipp: Ha savanykásabb ízt szeretnél, keverj bele egy kevés mustárt és tejfölt!
