Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
3 egyszerű óriás pöfeteg gomba recept, amit a nagymamád is imádna

3 egyszerű óriás pöfeteg gomba recept, amit a nagymamád is imádna

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 12:15
egyszerűóriásfinom
Ezekkel az ételekkel biztos, hogy óriási sikerélményed lesz. A pöfeteg gomba receptek gyorsan és egyszerűen elkészíthetőek, így akár vacsorára is összedobhatod egy fárasztó nap után.
Bata Kata
A szerző cikkei

A pöfeteg gomba receptek azok, amelyekre szükséged van, hiszen most van szezonja ennek a különleges finomságnak. Nyár végétől ősz derekáig terem ez óriás gombafajta, ezért érdemes megragadnod az alkalmat, hogy minél többször elkészíthesd otthon ebédre vagy vacsorára, amíg lehet. Olyat keress az árusnál, amelyik zsenge, a belseje hófehér, ugyanis az öregebb, sárgás példány már nem ehető.

pöfeteg gomba recept: rántott szelet
Pöfeteg gomba recept, amivel nem hibázhatsz: rántott szelet
Fotó: DUSAN ZIDAR / shutterstock

1. Pöfeteg gomba recept, amivel nem lehet mellé lőni: Ropogós rántott pöfeteg

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 4 közepes méretű pöfeteg gomba
  • 2 tojás
  • 10 dkg liszt
  • 15 dkg zsemlemorzsa
  • só, frissen őrölt bors
  • olaj a sütéshez

Elkészítés:

  • A pöfeteg gombákat hámozd meg, és vágd szeletekre
  • Szórd meg a szeleteket sóval, borssal 
  • Hempergesd meg először a lisztbe, majd a felvert tojásba, végül a zsemlemorzsába
  • Bő, forró olajban süsd aranybarnára, majd szedd ki egy papírtörlővel bélelt tálra
  • Tálalhatod fokhagymás tejföllel, friss salátával vagy akár beledobhatod egy félbevágott zsömlébe és már kész is a mennyei vegetáriánus szendvics.

Bors tipp: Ha nem akarsz papírvékony szeleteket ropogtatni és csak a panír ízét érezni, akkor vastagabb szeletekre vágd, mert sütés közben kissé összeesik!

2. Tejszínes pöfeteg raguleves

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 1 kg zsenge pöfeteg gomba
  • 1 fej vöröshagyma
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 2-3 db sárgarépa
  • 2-3 db fehérrépa
  • 2 liter zöldségalaplé vagy leveskocka és víz
  • 2 dl főzőtejszín
  • 3 evőkanál olaj vagy vaj
  • só, bors, petrezselyemzöld apróra vágva

Elkészítés:

  • A hagymát vágd apróra, majd kevés olajon pirítsd aranybarnára
  • Add hozzá a feldarabolt répákat, pirítsd pár percig, majd dobd rá a felkockázott gombát is. 
  • Öntsd fel az alaplével, fűszerezd és főzd nagyjából 20 percig. 
  • Keverd bele a tejszínt, és főzd tovább 1-2 percig 
  • Végül szórd meg az apróra vágott petrezselyemmel és vedd le a tűzhelyről

Bors tipp: Ha savanykásabb ízt szeretnél, keverj bele egy kevés mustárt és tejfölt!

3. Fűszeres pöfeteg steak

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 4 nagyobb pöfeteg gomba
  • 4-5 evőkanál olívaolaj
  • 2 evőkanál szójaszósz
  • 1 evőkanál balzsamecet
  • 2 teáskanál méz
  • 1 teáskanál kakukkfű
  • só, bors

Bors tipp: Készíthetsz házi fűszerkeveréket is, a saját ízlésed szerint.

Elkészítés:

  • A nagyobb pöfeteg gombákat vágd vastagabb szeletekre
  • Keverd össze a pác hozzávalóit, majd kend be vele a gombaszeleteket 
  • Hagyd pihenni 15 percig, hogy az ízek összeérjenek
  • Forró serpenyőben süsd 3-4 percig oldalanként, amíg szép aranybarna kérget kap

Bors tipp: Az őszi grillezés alkalmával is elkészítheted, süss mellé zöldségeket is és már kész is a mennyei fogás.

Ezt tudtad a pöfeteg gombáról?

  • A pöfeteg gomba fiatalon hófehér belsejű, ekkor fogyasztható. Ha belül már sárgás vagy barnás, már ne edd meg!
  • Nevét onnan kapta, hogy érett állapotban pöfögve löki ki a spóráit.
  • Csak biztosan azonosított, zsenge példányt szabad fogyasztani, mert könnyen összetéveszthető mérgező gombákkal. Gombaszakértő bevizsgálása mindig ajánlott!
  • Íze enyhén diós, állaga a csiperkéhez hasonló.

Ha szeretnél még több óriás pöfeteg gomba receptet, nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu