Ebből tudhatod, hogy gombamérgezést kaptál

Szeptembertől novemberig tart a gombaszezon, így ebben az időszakban sokan indulnak útnak kosárral, bicskával felszerelkezve. A gombagyűjtés varázsa tagadhatatlan, de azért legyünk óvatosak: a magyar erdőkben nemcsak ízletes, hanem mérgező gombák is megteremnek. Habár a kalapos gombák mindössze 3 százaléka mérgező, ez a csekély arány is elég ahhoz, hogy évente több gombamérgezéses eset történjen.
A gombamérgezés tünetei sokfélék. Hogy milyen típusú szimptóma jelentkezik, az attól függ, milyen fajta mérges gombából mennyit ettünk, és milyen gyors az anyagcserénk. Van, hogy már 15 perccel a fogyasztás után jelentkezik rosszullét, de olyan is előfordul, hogy csak másnap, sőt akár napokkal később kezdenek kínozni a tünetek, amelyek az alábbiak lehetnek:
Ha a tünetek 12–24 óra elteltével jelentkeznek, szinte biztos, hogy súlyos mérgezésről van szó. Ez különösen igaz gyilkos galóca fogyasztása esetén.
Ha gombaevés után bármilyen gyanús panasz jelentkezik, ne várj, ne reménykedj abban, hogy majd elmúlik. Hívd a 112-t, és mondd el, hogy gombamérgezés gyanúja áll fenn. A mérgezés minden esetben orvosi ellátást igényel, hiszen néhány óra alatt életveszélyessé válhat az állapot.
Ha mérgező gombákról beszélünk, a legtöbb embernek elsőként a piros kalapos, fehér pöttyös légyölő galóca (Amanita muscaria) ugrik be, amely feltűnő színe miatt ugyan könnyen felismerhető, ám az idősebb példányokról már lekophatnak a fehér pettyek, ami miatt megtévesztő lehet. A fogyasztása idegrendszeri tüneteket, hallucinációkat okoz, de szerencsére csak ritkán halálos. Vannak ugyanakkor a légyülő galócánál veszélyesebb gombafajok is.
Gyilkos galóca (Amanita phalloides)
Ez a faj a gombamérgezéses halálesetek 90 százalékáért felel. Zöldes vagy sárgás kalapja, fehér lemezei, bocskora és gallérja van. Könnyen összekeverhető ehető gombákkal, például a galambgombákkal vagy a csiperkével. A mérge súlyos máj- és vesekárosodást okoz, ellenszere nincs, csak gyors kórházi ellátás, sok esetben májátültetés segíthet.
Mérges pókhálósgomba (Cortinarius orellanus)
Ritka, de halálos lehet. Narancsos-barnás kalapjáról ismerhető fel. Az általa okozott mérgezés lappangási ideje 17 nap is lehet, így sokszor későn derül ki a baj.
Redős papsapkagomba (Gyromitra esculenta)
Májkárosodást és idegrendszeri panaszokat okoz.
Párducgalóca (Amanita pantherina)
Hallucinációkat, személyiségtorzulást vált ki, hatása az alkoholmámorhoz hasonló.
Trágyagombák (Psilocybe) és susulykák (Inocybe)
Nemcsak testi tüneteket, hanem súlyos pszichés zavarokat is okozhatnak. Gyakran kábítószerként próbálják használni azokat, de ez rendkívül kockázatos.
Hogy hogyan és miből ismerheted fel ezeket a gombafajokat, és mi másra figyelj gombászáskor, ide kattinva bővebben is olvashatsz.
Ha óvatlan voltál és mérges gombát fogyasztottál, az orvosok első dolga az állapotod stabilizálása és a méreganyag szervezetedből való eltávolítása. Ez gyomormosással, aktív szénnel vagy speciális ellenmérgekkel történhet. A legnagyobb gond, hogy a legtöbb toxint nem lehet vérvizsgálattal kimutatni – kivéve a gyilkos galócáét. Súlyos esetben májátültetés is szükséges lehet. A legjobb persze az, ha idáig el sem jutunk.
A legfontosabb, hogy sose fogyassz ismeretlen gombát! Még akkor sem, ha a szomszéd bácsi évtizedek óta gyűjtöget, és ő kínál téged néhány zacskónyival. Ha te magad mész gombászni, a következő tippeket kövesd:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.