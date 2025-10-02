Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kosár gombát a kezében tartó gombász a gombamérgezés elkerülése érdekében gombaszakértőhöz indul az erdőből

Ebből tudhatod, hogy gombamérgezést kaptál

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 10:45
Amikor beindul a gombaszezon, megtelnek az erdei ösvények lelkes gyűjtögetőkkel. A zsákmány között azonban nemcsak ízletes csiperkék és vargányák lapulhatnak: egyetlen rossz választás gombamérgezést okozhat, ami súlyos esetben akár halálos is lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Szeptembertől novemberig tart a gombaszezon, így ebben az időszakban sokan indulnak útnak kosárral, bicskával felszerelkezve. A gombagyűjtés varázsa tagadhatatlan, de azért legyünk óvatosak: a magyar erdőkben nemcsak ízletes, hanem mérgező gombák is megteremnek. Habár a kalapos gombák mindössze 3 százaléka mérgező, ez a csekély arány is elég ahhoz, hogy évente több gombamérgezéses eset történjen.

Kosárban gombákat gyűjtő fiatal nő a gombamérgezés elkerülése érdekében gombaszakértőhöz indul az erdőből
A gombamérgezés halálos is lehet.
Fotó: encierro /  Shutterstock 

A gombamérgezés tünetei

A gombamérgezés tünetei sokfélék. Hogy milyen típusú szimptóma jelentkezik, az attól függ, milyen fajta mérges gombából mennyit ettünk, és milyen gyors az anyagcserénk. Van, hogy már 15 perccel a fogyasztás után jelentkezik rosszullét, de olyan is előfordul, hogy csak másnap, sőt akár napokkal később kezdenek kínozni a tünetek, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök;
  • szédülés, remegés, egyensúlyzavar;
  • nyálfolyás, izzadás, kiszáradás;
  • zavartság, hallucinációk;
  • légzési nehézségek, szapora szívverés;
  • sárgaság, májkárosodás jelei.

Ha a tünetek 12–24 óra elteltével jelentkeznek, szinte biztos, hogy súlyos mérgezésről van szó. Ez különösen igaz gyilkos galóca fogyasztása esetén.

Ekkor fordulj orvoshoz

 Ha gombaevés után bármilyen gyanús panasz jelentkezik, ne várj, ne reménykedj abban, hogy majd elmúlik. Hívd a 112-t, és mondd el, hogy gombamérgezés gyanúja áll fenn. A mérgezés minden esetben orvosi ellátást igényel, hiszen néhány óra alatt életveszélyessé válhat az állapot.

A legveszélyesebb mérgező gombák Magyarországon

Ha mérgező gombákról beszélünk, a legtöbb embernek elsőként a piros kalapos, fehér pöttyös légyölő galóca (Amanita muscaria) ugrik be, amely feltűnő színe miatt ugyan könnyen felismerhető, ám az idősebb példányokról már lekophatnak a fehér pettyek, ami miatt megtévesztő lehet. A fogyasztása idegrendszeri tüneteket, hallucinációkat okoz, de szerencsére csak ritkán halálos. Vannak ugyanakkor a légyülő galócánál veszélyesebb gombafajok is.

Gyilkos galóca (Amanita phalloides)
Ez a faj a gombamérgezéses halálesetek 90 százalékáért felel. Zöldes vagy sárgás kalapja, fehér lemezei, bocskora és gallérja van. Könnyen összekeverhető ehető gombákkal, például a galambgombákkal vagy a csiperkével. A mérge súlyos máj- és vesekárosodást okoz, ellenszere nincs, csak gyors kórházi ellátás, sok esetben májátültetés segíthet. 

Mérges pókhálósgomba (Cortinarius orellanus)
Ritka, de halálos lehet. Narancsos-barnás kalapjáról ismerhető fel. Az általa okozott mérgezés lappangási ideje 17 nap is lehet, így sokszor későn derül ki a baj.

Redős papsapkagomba (Gyromitra esculenta)
Májkárosodást és idegrendszeri panaszokat okoz.

Párducgalóca (Amanita pantherina)
Hallucinációkat, személyiségtorzulást vált ki, hatása az alkoholmámorhoz hasonló.

Trágyagombák (Psilocybe) és susulykák (Inocybe)
Nemcsak testi tüneteket, hanem súlyos pszichés zavarokat is okozhatnak. Gyakran kábítószerként próbálják használni azokat, de ez rendkívül kockázatos.

Hogy hogyan és miből ismerheted fel ezeket a gombafajokat, és mi másra figyelj gombászáskor, ide kattinva bővebben is olvashatsz.

Így diagnosztizálják és kezelik a mérgezést

Ha óvatlan voltál és mérges gombát fogyasztottál, az orvosok első dolga az állapotod stabilizálása és a méreganyag szervezetedből való eltávolítása. Ez gyomormosással, aktív szénnel vagy speciális ellenmérgekkel történhet. A legnagyobb gond, hogy a legtöbb toxint nem lehet vérvizsgálattal kimutatni – kivéve a gyilkos galócáét. Súlyos esetben májátültetés is szükséges lehet. A legjobb persze az, ha idáig el sem jutunk.

Így előzhető meg a gombamérgezés

A legfontosabb, hogy sose fogyassz ismeretlen gombát! Még akkor sem, ha a szomszéd bácsi évtizedek óta gyűjtöget, és ő kínál téged néhány zacskónyival. Ha te magad mész gombászni, a következő tippeket kövesd:

  • a leszedett gombát minden esetben vizsgáltasd át gombaszakértővel;
  • csak engedéllyel rendelkező árustól vásárolj vadon termett gombát;
  • csak a friss, egészséges példányokat edd meg – az öreg, sérült, penészes gombák akkor is veszélyesek, ha egyébként ehető fajhoz tartoznak;
  • ne fogyassz nyers gombát;
  • a kész ételt hűtőben is legfeljebb két napig tárold;
  • kisgyerekeknek és érzékeny gyomrúaknak inkább ne adj gombát.

