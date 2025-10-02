Ebből tudhatod, hogy gombamérgezést kaptál

Szeptembertől novemberig tart a gombaszezon, így ebben az időszakban sokan indulnak útnak kosárral, bicskával felszerelkezve. A gombagyűjtés varázsa tagadhatatlan, de azért legyünk óvatosak: a magyar erdőkben nemcsak ízletes, hanem mérgező gombák is megteremnek. Habár a kalapos gombák mindössze 3 százaléka mérgező, ez a csekély arány is elég ahhoz, hogy évente több gombamérgezéses eset történjen.

A gombamérgezés halálos is lehet.

Fotó: encierro / Shutterstock

A gombamérgezés tünetei

A gombamérgezés tünetei sokfélék. Hogy milyen típusú szimptóma jelentkezik, az attól függ, milyen fajta mérges gombából mennyit ettünk, és milyen gyors az anyagcserénk. Van, hogy már 15 perccel a fogyasztás után jelentkezik rosszullét, de olyan is előfordul, hogy csak másnap, sőt akár napokkal később kezdenek kínozni a tünetek, amelyek az alábbiak lehetnek:

hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök;

szédülés, remegés, egyensúlyzavar;

nyálfolyás, izzadás, kiszáradás;

zavartság, hallucinációk;

légzési nehézségek, szapora szívverés;

sárgaság, májkárosodás jelei.

Ha a tünetek 12–24 óra elteltével jelentkeznek, szinte biztos, hogy súlyos mérgezésről van szó. Ez különösen igaz gyilkos galóca fogyasztása esetén.

Ekkor fordulj orvoshoz

Ha gombaevés után bármilyen gyanús panasz jelentkezik, ne várj, ne reménykedj abban, hogy majd elmúlik. Hívd a 112-t, és mondd el, hogy gombamérgezés gyanúja áll fenn. A mérgezés minden esetben orvosi ellátást igényel, hiszen néhány óra alatt életveszélyessé válhat az állapot.

A legveszélyesebb mérgező gombák Magyarországon

Ha mérgező gombákról beszélünk, a legtöbb embernek elsőként a piros kalapos, fehér pöttyös légyölő galóca (Amanita muscaria) ugrik be, amely feltűnő színe miatt ugyan könnyen felismerhető, ám az idősebb példányokról már lekophatnak a fehér pettyek, ami miatt megtévesztő lehet. A fogyasztása idegrendszeri tüneteket, hallucinációkat okoz, de szerencsére csak ritkán halálos. Vannak ugyanakkor a légyülő galócánál veszélyesebb gombafajok is.

Gyilkos galóca (Amanita phalloides)

Ez a faj a gombamérgezéses halálesetek 90 százalékáért felel. Zöldes vagy sárgás kalapja, fehér lemezei, bocskora és gallérja van. Könnyen összekeverhető ehető gombákkal, például a galambgombákkal vagy a csiperkével. A mérge súlyos máj- és vesekárosodást okoz, ellenszere nincs, csak gyors kórházi ellátás, sok esetben májátültetés segíthet.