Itt az őszi gombaszezon: így ismerd fel, hogy melyik termés halálos

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 16:45
Szeptemberben hivatalosan is beindult a gombaszezon. Ilyenkor rengetegen – amatőrök és profik egyaránt – útnak indulnak az erdőkbe, hogy gombát gyűjtsenek. Ha te is így teszel, a legbiztonságosabban akkor jársz el, ha a leszedett terméseket bevizsgáltatod egy szakértővel, mivel van néhány gomba, amelyet jobb messziről elkerülni. Íme a legveszélyesebb mérges gombák!
Ahogy egyre hűvösebbre fordul az időjárás, az erdőkben jobban megmarad a nedvesség, ami különösen kedvez a fejlődő gombáknak. Számos ehető kalapost találhatunk erdeinkben, azonban mindig legyünk nagyon figyelmesek és kérjük ki szakértő véleményét, mert néhány gombafaj halálos is lehet! Alább mutatjuk azokat a Magyarországon is fellelhető terméseket, amelyek a legveszélyesebbek az emberre nézve.

Légyölő galóca gomba
A légyölő galóca rendkívül mérgező gombafaj.
Fotó: Frank Fichtmueller /  Shutterstock 

Gombaszezon: ezeket a mérges gombákat jobb, ha felismered

A kora őszi csapadékmennyiségtől függően szeptembertől novemberig számos ehető és érdekes gombával találkozhatunk az erdőkben és a mezőkön. Nagyon érdemes vigyázni azonban, hogy mihez nyúlunk, ugyanis a magyar erdők és mezők számos mérgező gombának adhatnak otthont. Mutatjuk, mely fajokkal érdemes vigyázni a gombaszezonban!

Gyilkos galóca

A gyilkos galóca számlájára írható a gombamérgezések miatti halálesetek 90 százaléka világszerte. A gomba legerősebb mérge egy alfa-amanitin nevű toxin, amely máj- és veseelégtelenséget okoz, végső esetben pedig halálhoz vezet. A gyilkos galóca kalapja 4-15 cm átmérőjű, többnyire sárgászöld vagy olajzöld, esős időben pedig szürkés is lehet. Lemezei sűrűn állók, fehérek vagy krémszínűek, míg a tönkje fehér, van gallérja és bocskora is. Könnyen összetéveszthető a zöld galambgombákkal, melyeken nincs gallér és bocskor, illetve a csiperkékkel, amelyek gallérosak ugyan, de rózsaszínű, majd barnuló lemezeik vannak. A gyilkos galóca toxinjai ellen ma sincs biztos ellenszer, a túlélés csak gyors orvosi beavatkozással és sok esetben májátültetéssel lehetséges.

Gyilkos galóca gomba
A magyar erdőkben is megtalálható a halálos gombamérgezések 90 százalékáért felelős gyilkos galóca. 
Fotó: Jaroslav Machacek /  Shutterstock 

Légyölő galóca

Nagy és színes, feltűnő gomba, így nehéz összetéveszteni ehető társaival, de azért nem lehetetlen. A légyölő galóca piros kalapján sűrű, apró, fehér pöttyök láthatók, ezek a pöttyök azonban idővel lekophatnak, így az öregebb gombákon már nem feltétlenül találni meg azokat. Ez a faj erősen mérgező: toxinjai, az iboténsav és a muszcimol, az idegrendszerre hatnak. Tünetként hányinger, álmosság, verejtékezés, nyáladzás, valamint a vérnyomás esése léphet fel. A gomba mindezek mellett hallucinációkat és eufóriát is képes okozni, de a mérgezés – különösen orvosi kezelés mellett – nagyon ritkán halálos.

Mérges pókhálósgomba

Magyarországon ritka, de szintén halálosan mérgező lehet a pókhálósgomba. Méreganyaga a vesét károsító orellanin, amely súlyosabb esetekben két-három napos lappangási idő után halált is okozhat. Az enyhébb mérgezésből, amelynek lappangási ideje lényegesen hosszabb, akár 17 nap is lehet, a beteg többnyire maradandó károsodás nélkül felgyógyul. A gomba narancsos, narancs-barnás vagy sötét vörösbarna színéről ismerhető fel, míg a közepe gyakran tompán púpos.

Figyelem! Mindenképp ellenőriztesd az összegyűjtött gombákat szakértővel, mielőtt elfogyasztanád azokat!

Íme egy videó a magyarországi mérgező gombákról:

