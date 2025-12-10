Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lángokban áll Szentpétervár, hatalmas robbanások rázták meg a várost – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 21:58
Sajtóinformációk szerint hatalmas tűz ütött ki Szentpétervár egyik legnagyobb piacán. Többen is arról számoltak be, hogy robbanásokról is beszámoltak.

A Visegrad 24 tett közzé felvételeket a robbanásról, amelyen jól látszik, hogy minden elsöprő tűz pusztít.

Az orosz médiában megjelent hírek szerint a teljes piactér lángokban állhat. A szemtanúk több robbanásról is beszámoltak.

A Visegrad24 szerint a tűz oka egyelőre ismeretlen. Úgy tudni, hogy legalább két ember megsérült a szentpétervári tűzben: egy 52 éves nő szén-monoxid-mérgezést szenvedett, egy férfi pedig megsérült, miután kiugrott a második emeletről. 

