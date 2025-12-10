Lángokban áll Szentpétervár, hatalmas robbanások rázták meg a várost – videó

A Visegrad 24 tett közzé felvételeket a robbanásról, amelyen jól látszik, hogy minden elsöprő tűz pusztít.
Az orosz médiában megjelent hírek szerint a teljes piactér lángokban állhat. A szemtanúk több robbanásról is beszámoltak.
A Visegrad24 szerint a tűz oka egyelőre ismeretlen. Úgy tudni, hogy legalább két ember megsérült a szentpétervári tűzben: egy 52 éves nő szén-monoxid-mérgezést szenvedett, egy férfi pedig megsérült, miután kiugrott a második emeletről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.