Lángokban áll Szentpétervár, hatalmas robbanások rázták meg a várost – videó

A Visegrad 24 tett közzé felvételeket a robbanásról, amelyen jól látszik, hogy minden elsöprő tűz pusztít.

Az orosz médiában megjelent hírek szerint a teljes piactér lángokban állhat. A szemtanúk több robbanásról is beszámoltak.

BREAKING: Massive blaze tears through city market as multiple explosions heardhttps://t.co/uo0OwaewKh pic.twitter.com/3HuxSRCxVB — The Mirror (@DailyMirror) December 10, 2025

A Visegrad24 szerint a tűz oka egyelőre ismeretlen. Úgy tudni, hogy legalább két ember megsérült a szentpétervári tűzben: egy 52 éves nő szén-monoxid-mérgezést szenvedett, egy férfi pedig megsérült, miután kiugrott a második emeletről.