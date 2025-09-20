Így tárold a krumplit, hogy ne csírázzon ki télen

Télire sokan vásárolnak be nagyobb mennyiséget krumpliból, hiszen olcsó, sokáig eláll, és szinte minden ételhez passzol. Ugyanakkor ha nem megfelelően tárolod, gyorsan kicsírázhat, megpuhulhat, vagy akár penészesedésnek is indulhat. Szerencsére néhány egyszerű trükkel hosszú hónapokig is frissen tarthatod. Mutatjuk, mire figyelj!

Meglepő, de a krumplit hűtőben is tárolhatod, így tovább eláll.

Fotó: mashurov

1. Ne hagyj a krumplik között hibás darabokat

Akár piacon, akár boltban veszed, válogasd át otthon a krumplikat. A sérült, puha, vagy csírázni kezdett darabokat különítsd el – ezek könnyen megfertőzhetik a többit is, ugyanis a rothadó vagy penészes gumók gyorsan továbbadják a baktériumokat. Rendszeresen ellenőrizd a tárolt mennyiséget: ha időben észreveszel egy romló darabot, megelőzheted, hogy a többi is kárba vesszen.

2. Nem mindegy, mit tárolsz mellette

Tudtad, hogy bizonyos gyümölcsök gyorsítják a krumpli csírázását? Az alma, körte, banán és paradicsom etilén nevű gázt bocsát ki, amely serkenti az érési folyamatot. Ez nemcsak a gyümölcsökre hat, hanem a közelükben lévő zöldségekre, így a krumplira is. Ha tehát hosszú távra szeretnéd eltárolni a burgonyát, ne tartsd egy helyen az említett gyümölcsökkel. Lehetőleg külön tárolóedénybe és szellős helyre tedd.

3. A krumpli sötétben és hűvösben érzi jól magát

A krumpli legnagyobb ellensége a fény, a hő és a nedvesség. Világos helyen bezöldül, ami nemcsak ízromlást jelent, de szolanin is képződik benne – ez a vegyület kis mennyiségben is mérgező lehet. A meleg és a pára továbbá elősegíti a csírázást és a rothadást.

Ideális tárolási környezet:

4–10 °C-os hőmérséklet;

sötét, árnyékos hely (pl. pince, kamra)

száraz, jól szellőző tároló (faláda, papírzsák, fonott kosár).

Ha nincs pincéd, tárolhatod a krumplit egy sötét szekrény mélyén, jól szellőző papírzacskóban is.

4. Kerüld a műanyag zacskót

Sokan hagyják a krumplit abban a zacskóban, amelyben vették, főleg ha nagyáruházban szerezték be. Ez hiba! A műanyag zacskó nem engedi szellőzni a zöldséget, sőt gyorsabban gyűlik össze benne a pára, ami kiváló táptalaj a penészgombáknak. Használj inkább hálós zsákot, kartondobozt vagy ládát, ezekben jól tud szellőzni.