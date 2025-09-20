Így tárold a krumplit, hogy ne csírázzon ki télen

Télire sokan vásárolnak be nagyobb mennyiséget krumpliból, hiszen olcsó, sokáig eláll, és szinte minden ételhez passzol. Ugyanakkor ha nem megfelelően tárolod, gyorsan kicsírázhat, megpuhulhat, vagy akár penészesedésnek is indulhat. Szerencsére néhány egyszerű trükkel hosszú hónapokig is frissen tarthatod. Mutatjuk, mire figyelj!
Akár piacon, akár boltban veszed, válogasd át otthon a krumplikat. A sérült, puha, vagy csírázni kezdett darabokat különítsd el – ezek könnyen megfertőzhetik a többit is, ugyanis a rothadó vagy penészes gumók gyorsan továbbadják a baktériumokat. Rendszeresen ellenőrizd a tárolt mennyiséget: ha időben észreveszel egy romló darabot, megelőzheted, hogy a többi is kárba vesszen.
Tudtad, hogy bizonyos gyümölcsök gyorsítják a krumpli csírázását? Az alma, körte, banán és paradicsom etilén nevű gázt bocsát ki, amely serkenti az érési folyamatot. Ez nemcsak a gyümölcsökre hat, hanem a közelükben lévő zöldségekre, így a krumplira is. Ha tehát hosszú távra szeretnéd eltárolni a burgonyát, ne tartsd egy helyen az említett gyümölcsökkel. Lehetőleg külön tárolóedénybe és szellős helyre tedd.
A krumpli legnagyobb ellensége a fény, a hő és a nedvesség. Világos helyen bezöldül, ami nemcsak ízromlást jelent, de szolanin is képződik benne – ez a vegyület kis mennyiségben is mérgező lehet. A meleg és a pára továbbá elősegíti a csírázást és a rothadást.
Ha nincs pincéd, tárolhatod a krumplit egy sötét szekrény mélyén, jól szellőző papírzacskóban is.
Sokan hagyják a krumplit abban a zacskóban, amelyben vették, főleg ha nagyáruházban szerezték be. Ez hiba! A műanyag zacskó nem engedi szellőzni a zöldséget, sőt gyorsabban gyűlik össze benne a pára, ami kiváló táptalaj a penészgombáknak. Használj inkább hálós zsákot, kartondobozt vagy ládát, ezekben jól tud szellőzni.
Régen azt mondták, hogy a krumplit nem szabad hűtőszekrényben tárolni, mert az alacsony hőmérséklet miatt édes lesz, vagy káros vegyületek jönnek létre benne. A modern kutatások szerint ez nem teljesen igaz, ha megfelelően csomagolva, például papírzacskóban teszed hűtőbe. Arra viszont figyelj, hogy felhasználás előtt hagyd felmelegedni szobahőmérsékletűre, így biztod nem lesz semmilyen probléma. A hűtőben való tárolással akár 3-4 hónappal tovább is elállhat a burgonya. Különösen akkor hasznos ez, ha nincs más hűvös, sötét hely a lakásban.
Ha a krumpli kicsírázik vagy bezöldül, szolanint termel – ez a természetes védekező anyag nagy mennyiségben mérgező lehet. Ha csak egy-egy pici csírát látsz, hámozd le vastagon, és vágd ki a csírát. Ha az egész krumpli puha, ráncos vagy zöld, inkább ne fogyaszd el.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.