Őszi kerti munkák – Így gondozzuk a pázsitot, hogy jövőre a csodájára járjanak

A kerti munkák nem érnek véget a nyárral, rengeteg teendő vár ránk az ősz beköszöntével is. A legtöbb felületet a kertben a gyep foglalja el, ami ha csúnya, rögtön észrevesszük. Sajnos nem elegendő csupán lenyírni a füvet, létezik pár jól bevált praktika, amiket ha most elvégzünk, jövőre gyönyörű lesz a füvünk. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb lépéseket.
A gyepszellőztetéssel eltávolíthatjuk a gyepről a filcréteget, és hatására több víz és tápanyag jut el a gyökerekig. Az őszi kerti munkák előtt nyírjuk le a füvet 3-4 cm-es magasságúra, majd gyepszellőztető gereblyével, hengerrel vagy géppel alaposan dolgozzuk meg a gyepet.
Vegyük elő a gereblyét, és erős, határozott mozdulatokkal menjünk át vele az egész gyepfelületen. Ezzel eltávolítjuk az elhalt növényi részeket, melyek alatt befülledhetnek a fűszálak, ami kedvez a gombás betegségeknek. Ha jó alaposan gereblyézünk, meglepően sok hulladékot tudunk összeszedni; ezt tegyük a komposztra.
A nyár végére a kerti bulik, a játék, a sport hatására egyenetlenségek jöhetnek létre a talajon. Egy rész homokból, egy rész komposztból és három rész földből álló keverékkel töltsük fel a lyukakat, és a gereblye fokával simítsuk egy síkba a terület többi részével.
Javítja a vízelvezetést, megakadályozza, hogy a nagy őszi esőzések után pangó víz alakuljon ki a fűszálak tövénél, és növeli a gyepszőnyeg taposásállóságát a homokszórás. Általában a tavaszi gyepszellőztetés után végzik, de ha nagyon megviselt, összetömörödött a talaj a nyári forróság után, érdemes ősszel megcsinálni. Ha nincs lehetőség gépi szórásra, a száraz folyami homokot lapáttal is kiszórhatjuk, de alaposan gereblyézzük el. 0,5-1 cm vastagságban, egyenletesen oszlassuk el. Ez is azok közé a kerti munkák közé tartozik, amit nem érdemes halogatni.
A nyári hőség megviseli a gyepet, itt-ott kiégett, kopasz foltok lehetnek rajta. Nézzük át a gyepszőnyeget, ahol foltos, ott vessük felül; erre a legideálisabb időszak szeptember első néhány hete, hiszen a most vetett fű kellőképpen meg tud erősödni a fagyokra. A kopasz részeken húzzuk ki a gyomokat, lazítsuk fel a talajt 2-3 centi mélyen, és trágyázzuk meg a területet. Ezek az őszi kerti munkák segítenek a gyep egészségének megőrzésében.
Válasszunk olyan fűmagot, amilyennel az egész terület be van vetve. Ha nincs már meg a csomagolása, és nem emlékszünk fajtára, próbáljunk szemre minél hasonlóbbat választani a meglévő pázsithoz. Az előkészített talajon egyenletesen szórjuk el a fűmagot, és takarjuk be fél-egy centi vastagon földdel. Naponta kétszer öntözzük bőségesen, hogy a magok ne száradjanak ki, és szépen kikeljenek.
Ősszel már lassabban nő a fű, de ha hagyjuk túlságosan hosszúra nyúlni, akkor letörhetnek a szálak, és hamar rothadásnak indulhatnak. Ezért egészen addig, míg nő, érdemes rendszeresen nyírni. A nyári gyakorlattal ellentétben ilyenkor már lehet rövidebbre, 4-5 centisre vágni. A nyesedéket ilyenkor ne hagyjuk már a gyepen, használjuk a fűgyűjtőt, mert a hűvös, nedves időben a nyesedék nem tud lebomlani.
Ahol nem fér el a fűnyíró, ott használjunk szegélynyírót, hiszen a kerti utak mentén, fák és bútorok körül is érdemes szépen karbantartani a gyepet. Próbáljunk ugyanolyan magasságot tartani, mint a fűnyíró. A munkát időzítsük közvetlenül a fűnyírás előttre, így a nyesedéket a fűnyíró összegyűjti a pázsitról.
A hűvösebb időben kevesebb a fű vízigénye, de ilyenkor is biztosítani kell, hogy nedves legyen a talaj. Ősszel érdemes ritkábban, de egyszerre nagyobb mennyiségű vizet kijuttatni a fűszálak tövére, így biztosan eljut a gyökerekig. Figyeljük az időjárást is, és nemcsak azt, hogy mennyi eső esett, de vegyük figyelembe a hajnali harmatot is. Ha túl sok vizet kap a gyep, elszaporodhatnak a gombák, a moha, és ez meggyengíti a fűszálakat.
A nyári hőség után a gyep tápanyaghiányos lehet, amit érdemes pótolni. Az őszi kerti munkák részeként a trágyázás egyben előkészíti a pázsitot a télre is. Még a fagyok előtt juttassunk ki a fűre hosszú hatású, nitrogénmentes vagy csökkentett nitrogéntartalmú, káliumban gazdag gyeptrágyát. Ha túl sok lenne a nitrogén, túl nagyra nőne a fű a tél előtt, és jobban károsodna. A kálium segít, hogy a fűszálak jobban bírják a fagyokat, hatására a tavaszi regeneráció is erőteljesebb lesz.
Ha gyengén növekszik a fű, sárgás-barnás a levelek színe, vagy eddig nem látott mértékben elkezdett mohásodni, az lehet a talaj elsavasodásának a jele is. Mérjük meg a talaj pH-értékét, és ha 5.5 alatt van, akkor lúgosítsuk mésszel. Használjunk speciális, pázsitra való meszet; a szükséges mennyiség a talajunk mért pH-értékétől függ.
Ahogy rövidülnek a nappalok és hűl az időjárás, a gyomnövények is készülnek a télre, egyre több energiát igyekeznek elraktározni a gyökereikben. Ezért, ha ilyenkor szabadulunk meg tőlük, kisebb az esélye, hogy tavasszal újra kinőnek. A pázsitban lapuló gyomnövényeket húzzuk ki kézzel gyökerestül. Segíthet az ecet is: hígítás nélkül permetezzük a gazra, de vigyázzunk, mert a füvet is elpusztítja, ha véletlen rákerül! Használhatunk gyomirtó szereket is a feladathoz. Ez is a hasznos kerti munkák közé tartozik, amit még ősszel érdemes elvégezni.
Az alábbi videó a gyepszellőztető gép használatát mutatja be:
