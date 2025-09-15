Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őszi kerti munkák – Így gondozzuk a pázsitot, hogy jövőre a csodájára járjanak

füvesítés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:15
gyepszőnyegkertészkedésőszkerti munka
Hiába tenné el az ember a fűnyírót télire, amint hűvösebbre vált az idő, a pázsittal még rengeteg a teendő kora ősszel is, hiszen ha most jól készítjük fel, jobban átvészeli a telet, és tavasszal hamarabb magához tér, szebb, életerősebb lesz. Mutatjuk a pázsitgondozás lépéseit, ami az egyik legfontosabb az őszi kerti munkák között.
Bors
A szerző cikkei

A kerti munkák nem érnek véget a nyárral, rengeteg teendő vár ránk az ősz beköszöntével is. A legtöbb felületet a kertben a gyep foglalja el, ami ha csúnya, rögtön észrevesszük. Sajnos nem elegendő csupán lenyírni a füvet, létezik pár jól bevált praktika, amiket ha most elvégzünk, jövőre gyönyörű lesz a füvünk. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb lépéseket. 

Kerti munkák: Egy talicska magányosan áll egy udvaron
A legfontosabb őszi kerti munkák közé tartozik a gyep gondozása
Fotó: Kate Stock /  Shutterstock 

Őszi kerti munkák 

Gyepszellőztetés

A gyepszellőztetéssel eltávolíthatjuk a gyepről a filcréteget, és hatására több víz és tápanyag jut el a gyökerekig. Az őszi kerti munkák előtt nyírjuk le a füvet 3-4 cm-es magasságúra, majd gyepszellőztető gereblyével, hengerrel vagy géppel alaposan dolgozzuk meg a gyepet. 

Vegyük elő a gereblyét, és erős, határozott mozdulatokkal menjünk át vele az egész gyepfelületen. Ezzel eltávolítjuk az elhalt növényi részeket, melyek alatt befülledhetnek a fűszálak, ami kedvez a gombás betegségeknek. Ha jó alaposan gereblyézünk, meglepően sok hulladékot tudunk összeszedni; ezt tegyük a komposztra.

A nyár végére a kerti bulik, a játék, a sport hatására egyenetlenségek jöhetnek létre a talajon. Egy rész homokból, egy rész komposztból és három rész földből álló keverékkel töltsük fel a lyukakat, és a gereblye fokával simítsuk egy síkba a terület többi részével.

Vízelvezetés a kertben

Javítja a vízelvezetést, megakadályozza, hogy a nagy őszi esőzések után pangó víz alakuljon ki a fűszálak tövénél, és növeli a gyepszőnyeg taposásállóságát a homokszórás. Általában a tavaszi gyepszellőztetés után végzik, de ha nagyon megviselt, összetömörödött a talaj a nyári forróság után, érdemes ősszel megcsinálni. Ha nincs lehetőség gépi szórásra, a száraz folyami homokot lapáttal is kiszórhatjuk, de alaposan gereblyézzük el. 0,5-1 cm vastagságban, egyenletesen oszlassuk el. Ez is azok közé a kerti munkák közé tartozik, amit nem érdemes halogatni.

Füvesítés

A nyári hőség megviseli a gyepet, itt-ott kiégett, kopasz foltok lehetnek rajta. Nézzük át a gyepszőnyeget, ahol foltos, ott vessük felül; erre a legideálisabb időszak szeptember első néhány hete, hiszen a most vetett fű kellőképpen meg tud erősödni a fagyokra. A kopasz részeken húzzuk ki a gyomokat, lazítsuk fel a talajt 2-3 centi mélyen, és trágyázzuk meg a területet. Ezek az őszi kerti munkák segítenek a gyep egészségének megőrzésében.

Válasszunk olyan fűmagot, amilyennel az egész terület be van vetve. Ha nincs már meg a csomagolása, és nem emlékszünk fajtára, próbáljunk szemre minél hasonlóbbat választani a meglévő pázsithoz. Az előkészített talajon egyenletesen szórjuk el a fűmagot, és takarjuk be fél-egy centi vastagon földdel. Naponta kétszer öntözzük bőségesen, hogy a magok ne száradjanak ki, és szépen kikeljenek.

Ősszel már lassabban nő a fű, de ha hagyjuk túlságosan hosszúra nyúlni, akkor letörhetnek a szálak, és hamar rothadásnak indulhatnak. Ezért egészen addig, míg nő, érdemes rendszeresen nyírni. A nyári gyakorlattal ellentétben ilyenkor már lehet rövidebbre, 4-5 centisre vágni. A nyesedéket ilyenkor ne hagyjuk már a gyepen, használjuk a fűgyűjtőt, mert a hűvös, nedves időben a nyesedék nem tud lebomlani.

Kerti munkák: felcsavart gyepszőnyeg
A kerti munkák során a gyepszőnyeg is jó megoldás lehet
Fotó: FooTToo /  Shutterstock 

Ahol nem fér el a fűnyíró, ott használjunk szegélynyírót, hiszen a kerti utak mentén, fák és bútorok körül is érdemes szépen karbantartani a gyepet. Próbáljunk ugyanolyan magasságot tartani, mint a fűnyíró. A munkát időzítsük közvetlenül a fűnyírás előttre, így a nyesedéket a fűnyíró összegyűjti a pázsitról. 

A gyep vízigénye

A hűvösebb időben kevesebb a fű vízigénye, de ilyenkor is biztosítani kell, hogy nedves legyen a talaj. Ősszel érdemes ritkábban, de egyszerre nagyobb mennyiségű vizet kijuttatni a fűszálak tövére, így biztosan eljut a gyökerekig. Figyeljük az időjárást is, és nemcsak azt, hogy mennyi eső esett, de vegyük figyelembe a hajnali harmatot is. Ha túl sok vizet kap a gyep, elszaporodhatnak a gombák, a moha, és ez meggyengíti a fűszálakat.

A nyári hőség után a gyep tápanyaghiányos lehet, amit érdemes pótolni. Az őszi kerti munkák részeként a trágyázás egyben előkészíti a pázsitot a télre is. Még a fagyok előtt juttassunk ki a fűre hosszú hatású, nitrogénmentes vagy csökkentett nitrogéntartalmú, káliumban gazdag gyeptrágyát. Ha túl sok lenne a nitrogén, túl nagyra nőne a fű a tél előtt, és jobban károsodna. A kálium segít, hogy a fűszálak jobban bírják a fagyokat, hatására a tavaszi regeneráció is erőteljesebb lesz.

Ha gyengén növekszik a fű, sárgás-barnás a levelek színe, vagy eddig nem látott mértékben elkezdett mohásodni, az lehet a talaj elsavasodásának a jele is. Mérjük meg a talaj pH-értékét, és ha 5.5 alatt van, akkor lúgosítsuk mésszel. Használjunk speciális, pázsitra való meszet; a szükséges mennyiség a talajunk mért pH-értékétől függ.

Gyomnövények ellen

Ahogy rövidülnek a nappalok és hűl az időjárás, a gyomnövények is készülnek a télre, egyre több energiát igyekeznek elraktározni a gyökereikben. Ezért, ha ilyenkor szabadulunk meg tőlük, kisebb az esélye, hogy tavasszal újra kinőnek. A pázsitban lapuló gyomnövényeket húzzuk ki kézzel gyökerestül. Segíthet az ecet is: hígítás nélkül permetezzük a gazra, de vigyázzunk, mert a füvet is elpusztítja, ha véletlen rákerül! Használhatunk gyomirtó szereket is a feladathoz. Ez is a hasznos kerti munkák közé tartozik, amit még ősszel érdemes elvégezni.

Az alábbi videó a gyepszellőztető gép használatát mutatja be:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu