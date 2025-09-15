Őszi kerti munkák – Így gondozzuk a pázsitot, hogy jövőre a csodájára járjanak

A kerti munkák nem érnek véget a nyárral, rengeteg teendő vár ránk az ősz beköszöntével is. A legtöbb felületet a kertben a gyep foglalja el, ami ha csúnya, rögtön észrevesszük. Sajnos nem elegendő csupán lenyírni a füvet, létezik pár jól bevált praktika, amiket ha most elvégzünk, jövőre gyönyörű lesz a füvünk. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb lépéseket.

A legfontosabb őszi kerti munkák közé tartozik a gyep gondozása

Fotó: Kate Stock / Shutterstock

Őszi kerti munkák

Gyepszellőztetés

A gyepszellőztetéssel eltávolíthatjuk a gyepről a filcréteget, és hatására több víz és tápanyag jut el a gyökerekig. Az őszi kerti munkák előtt nyírjuk le a füvet 3-4 cm-es magasságúra, majd gyepszellőztető gereblyével, hengerrel vagy géppel alaposan dolgozzuk meg a gyepet.

Vegyük elő a gereblyét, és erős, határozott mozdulatokkal menjünk át vele az egész gyepfelületen. Ezzel eltávolítjuk az elhalt növényi részeket, melyek alatt befülledhetnek a fűszálak, ami kedvez a gombás betegségeknek. Ha jó alaposan gereblyézünk, meglepően sok hulladékot tudunk összeszedni; ezt tegyük a komposztra.

A nyár végére a kerti bulik, a játék, a sport hatására egyenetlenségek jöhetnek létre a talajon. Egy rész homokból, egy rész komposztból és három rész földből álló keverékkel töltsük fel a lyukakat, és a gereblye fokával simítsuk egy síkba a terület többi részével.

Vízelvezetés a kertben

Javítja a vízelvezetést, megakadályozza, hogy a nagy őszi esőzések után pangó víz alakuljon ki a fűszálak tövénél, és növeli a gyepszőnyeg taposásállóságát a homokszórás. Általában a tavaszi gyepszellőztetés után végzik, de ha nagyon megviselt, összetömörödött a talaj a nyári forróság után, érdemes ősszel megcsinálni. Ha nincs lehetőség gépi szórásra, a száraz folyami homokot lapáttal is kiszórhatjuk, de alaposan gereblyézzük el. 0,5-1 cm vastagságban, egyenletesen oszlassuk el. Ez is azok közé a kerti munkák közé tartozik, amit nem érdemes halogatni.

Füvesítés

A nyári hőség megviseli a gyepet, itt-ott kiégett, kopasz foltok lehetnek rajta. Nézzük át a gyepszőnyeget, ahol foltos, ott vessük felül; erre a legideálisabb időszak szeptember első néhány hete, hiszen a most vetett fű kellőképpen meg tud erősödni a fagyokra. A kopasz részeken húzzuk ki a gyomokat, lazítsuk fel a talajt 2-3 centi mélyen, és trágyázzuk meg a területet. Ezek az őszi kerti munkák segítenek a gyep egészségének megőrzésében.