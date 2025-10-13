Napelemmel a patkányok ellen - Hatékony védekezés

A patkányok elleni védekezés fontos, már akkor el kell kezdeni, ha csak egyetlen példány megjelenik. Magyarországon a vándorpatkány és a házi patkány a leggyakoribb. Ezek az igen szapora állatok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, fertőzéseket terjeszthetnek, és megrágják a vezetékeket is, ráadásul gazdasági veszteséget is okoznak. A patkányok elleni hatékony megoldásokról Tóth Miklóst, a Vadalarm szakértője beszél a Fanny magazinnak.
A hagyományos csapdák nemcsak kegyetlenek, de más állatokra és akár gyerekekre is veszélyesek lehetnek. A patkányok ráadásul rendkívül tanulékonyak, és könnyen kicselezik a klasszikus módszereket, mint az élvefogó vagy a rugós csapda.
A Vadalarm rágcsálóriasztója 17–27 kHz közötti ultrahangot bocsát ki, amit az emberi fül nem érzékel, de az állatok számára rendkívül zavaró. A véletlenszerűen váltakozó frekvenciának köszönhetően szinte lehetetlen, hogy hozzászokjanak a rágcsálók, így a készülék nem veszít hatékonyságából.
Akár 30–50 méteres távolságban és 120°-os szögben hatékony, így a kertben – fedett helyen – és a padlástérben is jól használható. Arra azonban figyeljünk, hogy az ultrahang nem hatol át a falakon, ezért az eszközt mindig ott helyezzük el, ahol a rágcsálók jelenlétét tapasztaljuk. A patkányok elleni védekezés eredményessége nagymértékben múlik a megfelelő elhelyezésen.
A termékhez napelem is rendelhető, amely környezetbarát és energiatakarékos, ráadásul a belső akkumulátorral együtt folyamatos működést biztosít az eszköz számára. Telepítése ráadásul nem igényel szakembert és túl sok helyet sem foglal.
A riasztó alkalmazható kültéren, de fedett helyen és nem a földre helyezve, mert nem vízálló. A napelemet viszont olyan helyre tegyük, ahol sok napfény éri. Ha beltérben alkalmazzuk, a 230 voltos USB-s tápegységről üzemeltethetjük a riasztót.
A napelemek télen, borús időben kevésbé hatékonyak, de a beépített akkumulátort ilyenkor egy USB-C csatlakozóval is tölthetjük, ami egy feltöltéssel akár két hétig is képes energiát biztosítani az eszköznek.
Az eszköznek saját mobilalkalmazása is van, így akár vezérelhetjük távolról is, igény szerint könnyedén ki- és bekapcsolhatjuk telefonunk segítségével, de akár még utólag is bővíthetjük okos funkciókkal.
Az ultrahangos riasztó mindenféle rágcsálót távol tart, nem csak a patkányok elleni védekezés során hatásos, így a pockokról és az egerekről sem kell többé tartanunk, emellett hatékony fegyver a nyestek elleni harcban is.
A videó bemutatja, hogyan reagálnak a rágcsálók az ultrahangos riasztóra.
