Napelemmel a patkányok ellen - Hatékony védekezés

A patkányok elleni védekezés fontos, már akkor el kell kezdeni, ha csak egyetlen példány megjelenik. Magyarországon a vándorpatkány és a házi patkány a leggyakoribb. Ezek az igen szapora állatok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, fertőzéseket terjeszthetnek, és megrágják a vezetékeket is, ráadásul gazdasági veszteséget is okoznak. A patkányok elleni hatékony megoldásokról Tóth Miklóst, a Vadalarm szakértője beszél a Fanny magazinnak.

Patkányok elleni védekezés ultrahangos riasztóval

Fotó: Pogodina Natalia / Shutterstock

Patkányok elleni védekezés – klasszikus csapdák buktatói

A hagyományos csapdák nemcsak kegyetlenek, de más állatokra és akár gyerekekre is veszélyesek lehetnek. A patkányok ráadásul rendkívül tanulékonyak, és könnyen kicselezik a klasszikus módszereket, mint az élvefogó vagy a rugós csapda.

Vegyszer nélkül, ultrahanggal

A Vadalarm rágcsálóriasztója 17–27 kHz közötti ultrahangot bocsát ki, amit az emberi fül nem érzékel, de az állatok számára rendkívül zavaró. A véletlenszerűen váltakozó frekvenciának köszönhetően szinte lehetetlen, hogy hozzászokjanak a rágcsálók, így a készülék nem veszít hatékonyságából.

Nagy hatótávra tervezték

Akár 30–50 méteres távolságban és 120°-os szögben hatékony, így a kertben – fedett helyen – és a padlástérben is jól használható. Arra azonban figyeljünk, hogy az ultrahang nem hatol át a falakon, ezért az eszközt mindig ott helyezzük el, ahol a rágcsálók jelenlétét tapasztaljuk. A patkányok elleni védekezés eredményessége nagymértékben múlik a megfelelő elhelyezésen.

Egyszerűen telepíthető

A termékhez napelem is rendelhető, amely környezetbarát és energiatakarékos, ráadásul a belső akkumulátorral együtt folyamatos működést biztosít az eszköz számára. Telepítése ráadásul nem igényel szakembert és túl sok helyet sem foglal.

Patkányok elleni védekezés okosan: Hova tegyük?

A riasztó alkalmazható kültéren, de fedett helyen és nem a földre helyezve, mert nem vízálló. A napelemet viszont olyan helyre tegyük, ahol sok napfény éri. Ha beltérben alkalmazzuk, a 230 voltos USB-s tápegységről üzemeltethetjük a riasztót.

A patkányok elleni védekezés kültéren is lehetséges

Fotó: marcus_photo_uk / Shutterstock

Mi a teendő borús időben?

A napelemek télen, borús időben kevésbé hatékonyak, de a beépített akkumulátort ilyenkor egy USB-C csatlakozóval is tölthetjük, ami egy feltöltéssel akár két hétig is képes energiát biztosítani az eszköznek.