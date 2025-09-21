Ezek a legjobb szilvás receptek, amiket feltétlenül ki kell próbálnod

Az ősz egyik slágere a szilva, ami nemcsak egészséges, hanem finom is, ráadásul többféleképpen elkészíthetjük. Elhoztunk a legjobb szilvás recepteket, amiket feltétlenül ki kell próbálnod!
Hozzávalók 4 személyre:
A szilvaszószhoz:
Elkészítés:
1. A burgonyát alaposan mossuk meg, majd héjastul főzzük teljesen puhára enyhén sós vízben. Szűrjük le, még melegen hámozzuk meg, törjük pürévé, hagyjuk teljesen kihűlni.
2. Adjuk a burgonyához a tojást és két nagy csipet sót, valamint annyi lisztet, hogy puha, de nem ragacsos állagú tésztát kapjunk. Egy lisztezett felületen nyújtsuk ki 5 mm vastag téglalappá, és vágjuk fel 1,5 cm-es csíkokra. Sodorjuk ezeket hengerré, vágjuk fel ízlés szerint 3-5 cm-es darabokra, és ezeket is sodorjuk át.
3. Egy nagy lábasban forraljunk vizet. Vegyük lejjebb a lángot, és adagonként tegyük a nudlikat a gyöngyöző vízbe. Miután feljöttek a felszínre, főzzük még további 2 percig, majd emeljük ki egy szedőkanállal.
4. Serpenyőben hevítsük fel az olajat. Szórjuk rá a zsemlemorzsát, kevergetve pirítsuk aranybarnára. Forgassuk bele a leszűrt nudlit.
5. A szilvaszószhoz a gyümölcsöket mossuk meg, magozzuk ki, daraboljuk fel. Öntsük fel körülbelül 50 ml vízzel, adjuk hozzá a cukrot, a fahéjat, és főzzük puhára. Egy botmixerrel pürésítsük krémes állagúra.
6. A keményítőt kevés hideg vízben keverjük simára, adjuk a gyümölcshöz, és kevergetve sűrítsük be vele. Tálaljuk a porcukorral megszórt nudlikat a szósszal.
1 adag 275 kcal
60 perc + hűlés
Hozzávalók 8 szelethez:
Elkészítés:
1. A tésztához morzsoljuk el a liszttel a kis kockákra vágott hideg vajat vagy margarint. Adjunk hozzá 80 g cukrot és a tojássárgájákat, majd kezdjük el gyúrni. Közben tegyünk hozzá evőkanalanként annyi hideg vizet, hogy összeálljon. Osszuk el a tésztát 1/3-2/3 arányban.
2. Egy 25 cm átmérőjű piteformát kézzel vajazzunk ki. A nagyobbik tésztát enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki egy ennél kissé nagyobb körré, és simítsuk bele úgy, hogy pereme is legyen. A széleken a felesleget vágjuk le, és adjuk a kisebbik tésztagombóc hoz. A formában lévő tésztát villával szurkáljuk meg, majd szórjuk meg a búzadarával.
3. A szilvákat mossuk meg, magozzuk ki, cikkezzük fel. Osszuk el egyenletesen a tésztán a vágott oldalukkal felfelé. Szórjuk meg a gyümölcsöket a maradék cukor és az őrölt fahéj keverékével.
4. A kisebbik tésztagombócot enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki, és vágjuk fel hosszú csíkokra. Rácsozzuk be a pite tetejét ezekkel, majd kenjük meg a felvert tojással. Toljuk be a sütőbe, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35 percig. A tálalással várjunk addig, amíg teljesen kihűl.
1 szelet 298 kcal
60 perc
Hozzávalók 2 darab rúdhoz:
Elkészítés:
1. Az alaposan átöblített rizst szórjuk lábasba, és öntsünk rá 100 ml vizet. Ezt hagyjuk elfőni róla. Adjuk hozzá a tejet, a kétféle cukrot, és kevergetve főzzük meg puhára. Közben a szilvákat mossuk meg, magozzuk ki, vágjuk fel kis kockákra, keverjük a kész tejberizshez.
2. Terítsük ki egy tiszta konyharuhára az első réteslapot. Vékonyan kenjük meg a megolvasztott, langyosra hűlt vajjal vagy margarinnal. Tegyük rá a második lapot, ezt is kenjük meg vele, majd a harmadikkal fedjük le. A harmadára, a széleket üresen hagyva, szórjuk rá a búzadara felét, és osszuk el rajta a szilvás tejberizs felét. Először hajtsuk rá két oldalról a tésztaszéleket, azután a konyharuha segítségével tekerjük fel. Ugyanígy készítsük el majd el a másik rudat is.
3. Tegyük a réteseket a sütőpapírral kibélelt tepsibe, kenjük meg a tetejüket a villával felvert tojással. Süssük aranysárgára a 180 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt, majd miután kihűltek, szórjuk meg porcukorral a rudakat. Felszeletelve tálaljuk.
FANNYTIPP: A réteslap gyorsan kiszárad, ezért amíg elkészítjük az első rudat, addig a másodikhoz szánt darabokat takarjuk le egy benedvesített konyharuhával!
1 szelet 438 kcal
70 perc
Hozzávalók 20 darabhoz:
A sodóhoz:
Elkészítés:
1. Keverjük a liszthez az élesztőt, a cukrot és egy csipet sót. Morzsoljuk hozzá a 100 g hideg vajat. Gyúrjuk össze a tojássárgájákkal, közben csorgassunk hozzá annyi tejet, hogy a tészta összeálljon. Dagasztás után kelesszük 45 percig.
2. A megkelt tésztát lisztezett felületen gyúrjuk át, nyújtsuk ki pár milliméter vékonyra. Vágjuk fel 20 darab 8 × 10 cm-es téglalapra. Mindegyiknek a közepére tegyünk lekvárt, két oldalról hajtsuk rá a tésztát, majd a másik irányból indítva csípjük össze, és formázzuk hengerré.
3. Tegyük az így elkészített buktákat egymás mellé a sütőpapírral kibélelt tepsiben, és még 15 percig kelesszük. Utána kenjük meg felvert tojással a tetejüket, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben 25 percig. Még forrón kenjük meg a tetejüket a 20 g vajjal.
4. Közben a sodóhoz 400 ml tejet forraljunk fel a kétféle cukorral, majd húzzuk le a tűzről, és hagyjuk hűlni egy kicsit. A maradék tejben keverjük simára a pudingport és a tojássárgájákat. Öntsük a langyos cukros tejhez, tegyük vissza a tűzre, és takaréklángon, folyamatos kevergetés mellett főzzük addig, amíg kissé be nem sűrűsödik.
5. Hintsük meg a buktákat porcukorral, és tálaljuk a sodóval.
FANNYTIPP: Használhatunk 1/2 kocka élesztőt is: futtassuk fel a tejből 100 ml-rel és 1 teáskanál cukorral.
1 darab 532 kcal
70 perc + kelesztés
Hozzávalók:
Elkészítés:
1. A burgonyát alaposan mossuk meg, majd héjastul főzzük teljesen puhára enyhén sós vízben. Szűrjük le, még melegen hámozzuk meg, törjük pürévé. Hagyjuk teljesen kihűlni.
2. Adjuk hozzá a tojást, két nagy csipet sót, és apránként annyi lisztet, hogy kellően puha, de nem ragacsos állagú tésztát kapjunk.
3. Nyújtsuk ki ezt 3-4 mm vékony téglalappá, és vágjuk fel 8 × 8 cm-es négyzetekre. Ezek felének a közepén osszuk el a lekvárt, és fedjük le mindet egy üres darabbal. Nyomkodjuk össze a tésztaszéleket egy villával.
4. Egy nagy lábasban forraljunk vizet. Vegyük lejjebb a lángot, és tegyük a derelyéket kisebb adagonként a gyöngyöző vízbe. Ha feljöttek a felszínre, főzzük még körülbelül 2 percig, majd szedőkanállal emeljük ki.
5. Serpenyőben hevítsük fel az olajat. Szórjuk rá a zsemlemorzsát, majd kevergetve pirítsuk aranybarnára. Adjuk hozzá a vajat vagy margarint, és forgassuk bele a leszűrt derelyét. Tálaljuk porcukorral meghintve.
FANNYTIPP: Zsemlemorzsa helyett pirított darált dióba is beleforgathatjuk.
1 adag 299 kcal
60 perc + hűlés
Egy kis videós segítség a lekváros derelye elkészítéséhez:
