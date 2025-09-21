Ezek a legjobb szilvás receptek, amiket feltétlenül ki kell próbálnod

Az ősz egyik slágere a szilva, ami nemcsak egészséges, hanem finom is, ráadásul többféleképpen elkészíthetjük. Elhoztunk a legjobb szilvás recepteket, amiket feltétlenül ki kell próbálnod!

Összegyűjtöttük a legjobb szilvás recepteket

Fotó: Minoli / shutterstock

Ezek a legjobb szilvás receptek

Nudli fahéjas szilvaszósszal

Hozzávalók 4 személyre:

500 g főzni való burgonya

só

1 tojás

150-200 g liszt + a nyújtáshoz

2 ek. olaj

120 g zsemlemorzsa

porcukor

A szilvaszószhoz:

200 g szilva

1 ek. kristálycukor

1 csapott kk. őrölt fahéj

1 tk. étkezési keményítő

Elkészítés:

1. A burgonyát alaposan mossuk meg, majd héjastul főzzük teljesen puhára enyhén sós vízben. Szűrjük le, még melegen hámozzuk meg, törjük pürévé, hagyjuk teljesen kihűlni.

2. Adjuk a burgonyához a tojást és két nagy csipet sót, valamint annyi lisztet, hogy puha, de nem ragacsos állagú tésztát kapjunk. Egy lisztezett felületen nyújtsuk ki 5 mm vastag téglalappá, és vágjuk fel 1,5 cm-es csíkokra. Sodorjuk ezeket hengerré, vágjuk fel ízlés szerint 3-5 cm-es darabokra, és ezeket is sodorjuk át.

3. Egy nagy lábasban forraljunk vizet. Vegyük lejjebb a lángot, és adagonként tegyük a nudlikat a gyöngyöző vízbe. Miután feljöttek a felszínre, főzzük még további 2 percig, majd emeljük ki egy szedőkanállal.

4. Serpenyőben hevítsük fel az olajat. Szórjuk rá a zsemlemorzsát, kevergetve pirítsuk aranybarnára. Forgassuk bele a leszűrt nudlit.

5. A szilvaszószhoz a gyümölcsöket mossuk meg, magozzuk ki, daraboljuk fel. Öntsük fel körülbelül 50 ml vízzel, adjuk hozzá a cukrot, a fahéjat, és főzzük puhára. Egy botmixerrel pürésítsük krémes állagúra.

6. A keményítőt kevés hideg vízben keverjük simára, adjuk a gyümölcshöz, és kevergetve sűrítsük be vele. Tálaljuk a porcukorral megszórt nudlikat a szósszal.

1 adag 275 kcal

60 perc + hűlés

Nudli fahájas szilvaszósszal

Fotó: Creaturart Images / shutterstock



Omlós szilvás pite

Hozzávalók 8 szelethez:

300 g liszt + a nyújtáshoz

200 g vaj vagy margarin + a formához

100 g kristálycukor

2 tojássárgája

3-4 ek. búzadara

400 g szilva

1 tk. őrölt fahéj

1 tojás

Elkészítés:

1. A tésztához morzsoljuk el a liszttel a kis kockákra vágott hideg vajat vagy margarint. Adjunk hozzá 80 g cukrot és a tojássárgájákat, majd kezdjük el gyúrni. Közben tegyünk hozzá evőkanalanként annyi hideg vizet, hogy összeálljon. Osszuk el a tésztát 1/3-2/3 arányban.