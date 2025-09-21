Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a legjobb szilvás receptek, amiket feltétlenül ki kell próbálnod

édesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 11:45
sütés-főzésszilva
Ahogy a gombóc, úgy a bukta is elképzelhetetlen e nélkül a zamatos gyümölcs nélkül. A szilvának magyaros édességekben a helye! A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb szilvás recepteket, amiket te is könnyűszerrel el tudsz készíteni.
Bors
A szerző cikkei

Az ősz egyik slágere a szilva, ami nemcsak egészséges, hanem finom is, ráadásul többféleképpen elkészíthetjük. Elhoztunk a legjobb szilvás recepteket, amiket feltétlenül ki kell próbálnod!

egy tál tele szilvával, amiből a legjobb szilvás receptek készülnek
Összegyűjtöttük a legjobb szilvás recepteket
Fotó: Minoli / shutterstock

Ezek a legjobb szilvás receptek

Nudli fahéjas szilvaszósszal

Hozzávalók 4 személyre:

  • 500 g főzni való burgonya
  • 1 tojás
  • 150-200 g liszt + a nyújtáshoz
  • 2 ek. olaj
  • 120 g zsemlemorzsa
  • porcukor

A szilvaszószhoz:

  • 200 g szilva
  • 1 ek. kristálycukor
  • 1 csapott kk. őrölt fahéj
  • 1 tk. étkezési keményítő

Elkészítés:

1. A burgonyát alaposan mossuk meg, majd héjastul főzzük teljesen puhára enyhén sós vízben. Szűrjük le, még melegen hámozzuk meg, törjük pürévé, hagyjuk teljesen kihűlni.

2. Adjuk a burgonyához a tojást és két nagy csipet sót, valamint annyi lisztet, hogy puha, de nem ragacsos állagú tésztát kapjunk. Egy lisztezett felületen nyújtsuk ki 5 mm vastag téglalappá, és vágjuk fel 1,5 cm-es csíkokra. Sodorjuk ezeket hengerré, vágjuk fel ízlés szerint 3-5 cm-es darabokra, és ezeket is sodorjuk át.

3. Egy nagy lábasban forraljunk vizet. Vegyük lejjebb a lángot, és adagonként tegyük a nudlikat a gyöngyöző vízbe. Miután feljöttek a felszínre, főzzük még további 2 percig, majd emeljük ki egy szedőkanállal.

4. Serpenyőben hevítsük fel az olajat. Szórjuk rá a zsemlemorzsát, kevergetve pirítsuk aranybarnára. Forgassuk bele a leszűrt nudlit.

5. A szilvaszószhoz a gyümölcsöket mossuk meg, magozzuk ki, daraboljuk fel. Öntsük fel körülbelül 50 ml vízzel, adjuk hozzá a cukrot, a fahéjat, és főzzük puhára. Egy botmixerrel pürésítsük krémes állagúra.

6. A keményítőt kevés hideg vízben keverjük simára, adjuk a gyümölcshöz, és kevergetve sűrítsük be vele. Tálaljuk a porcukorral megszórt nudlikat a szósszal.

1 adag 275 kcal

60 perc + hűlés

Egy tányérben nudli fahéjas szilvaszósszal ami az egyik legjobb a szilvás receptek között
Nudli fahájas szilvaszósszal
Fotó: Creaturart Images / shutterstock


Omlós szilvás pite

Hozzávalók 8 szelethez:

  • 300 g liszt + a nyújtáshoz
  • 200 g vaj vagy margarin + a formához
  • 100 g kristálycukor
  • 2 tojássárgája
  • 3-4 ek. búzadara
  • 400 g szilva
  • 1 tk. őrölt fahéj
  • 1 tojás

Elkészítés:

1. A tésztához morzsoljuk el a liszttel a kis kockákra vágott hideg vajat vagy margarint. Adjunk hozzá 80 g cukrot és a tojássárgájákat, majd kezdjük el gyúrni. Közben tegyünk hozzá evőkanalanként annyi hideg vizet, hogy összeálljon. Osszuk el a tésztát 1/3-2/3 arányban.

2. Egy 25 cm átmérőjű piteformát kézzel vajazzunk ki. A nagyobbik tésztát enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki egy ennél kissé nagyobb körré, és simítsuk bele úgy, hogy pereme is legyen. A széleken a felesleget vágjuk le, és adjuk a kisebbik tésztagombóc hoz. A formában lévő tésztát villával szurkáljuk meg, majd szórjuk meg a búzadarával.

3. A szilvákat mossuk meg, magozzuk ki, cikkezzük fel. Osszuk el egyenletesen a tésztán a vágott oldalukkal felfelé. Szórjuk meg a gyümölcsöket a maradék cukor és az őrölt fahéj keverékével.

4. A kisebbik tésztagombócot enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki, és vágjuk fel hosszú csíkokra. Rácsozzuk be a pite tetejét ezekkel, majd kenjük meg a felvert tojással. Toljuk be a sütőbe, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35 percig. A tálalással várjunk addig, amíg teljesen kihűl.

1 szelet 298 kcal

60 perc

Egy nő egy tál szilvás pitét tart a kezében a konyhában ami az egyik legjobb szilvás receptből készült
Készítsd el a szilvás pitét!
Fotó: Dean Drobot / shutterstock

Gyümölcsrizses rétes szilvával

Hozzávalók 2 darab rúdhoz:

  • 150 g rizs
  • 600 ml tej
  • 80 g kristálycukor
  • 1 tasak vaníliás cukor
  • 1 csomag (6 db) réteslap
  • 250 g szilva
  • 120 g vaj vagy margarin
  • 4 ek. búzadara
  • 1 tojás
  • porcukor

Elkészítés:

1. Az alaposan átöblített rizst szórjuk lábasba, és öntsünk rá 100 ml vizet. Ezt hagyjuk elfőni róla. Adjuk hozzá a tejet, a kétféle cukrot, és kevergetve főzzük meg puhára. Közben a szilvákat mossuk meg, magozzuk ki, vágjuk fel kis kockákra, keverjük a kész tejberizshez.

2. Terítsük ki egy tiszta konyharuhára az első réteslapot. Vékonyan kenjük meg a megolvasztott, langyosra hűlt vajjal vagy margarinnal. Tegyük rá a második lapot, ezt is kenjük meg vele, majd a harmadikkal fedjük le. A harmadára, a széleket üresen hagyva, szórjuk rá a búzadara felét, és osszuk el rajta a szilvás tejberizs felét. Először hajtsuk rá két oldalról a tésztaszéleket, azután a konyharuha segítségével tekerjük fel. Ugyanígy készítsük el majd el a másik rudat is.

3. Tegyük a réteseket a sütőpapírral kibélelt tepsibe, kenjük meg a tetejüket a villával felvert tojással. Süssük aranysárgára a 180 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt, majd miután kihűltek, szórjuk meg porcukorral a rudakat. Felszeletelve tálaljuk.

FANNYTIPP: A réteslap gyorsan kiszárad, ezért amíg elkészítjük az első rudat, addig a másodikhoz szánt darabokat takarjuk le egy benedvesített konyharuhával!

1 szelet 438 kcal

70 perc

szilvás receptből készült gyümölcsrizses rétes szilváva egy tányéron
Gyümölcsrizses rétes szilvával
Fotó: Creative-Family / GettyImages

Szilvalekváros bukta vaníliasodóval

Hozzávalók 20 darabhoz:

  • 500 g liszt + a nyújtáshoz
  • 1 tasak élesztő
  • 50 g kristálycukor
  • 100 g + 20 g vaj
  • 2 tojássárgája
  • 250-300 ml langyos tej
  • 350 g szilvalekvár
  • 1 tojás
  • porcukor

A sodóhoz:

  • 600 ml tej
  • 50 g kristálycukor
  • 2 tasak vaníliás cukor
  • 4 tojássárgája
  • 1 púpozott ek. vaníliás pudingpor

Elkészítés:

1. Keverjük a liszthez az élesztőt, a cukrot és egy csipet sót. Morzsoljuk hozzá a 100 g hideg vajat. Gyúrjuk össze a tojássárgájákkal, közben csorgassunk hozzá annyi tejet, hogy a tészta összeálljon. Dagasztás után kelesszük 45 percig.

2. A megkelt tésztát lisztezett felületen gyúrjuk át, nyújtsuk ki pár milliméter vékonyra. Vágjuk fel 20 darab 8 × 10 cm-es téglalapra. Mindegyiknek a közepére tegyünk lekvárt, két oldalról hajtsuk rá a tésztát, majd a másik irányból indítva csípjük össze, és formázzuk hengerré.

3. Tegyük az így elkészített buktákat egymás mellé a sütőpapírral kibélelt tepsiben, és még 15 percig kelesszük. Utána kenjük meg felvert tojással a tetejüket, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben 25 percig. Még forrón kenjük meg a tetejüket a 20 g vajjal.

4. Közben a sodóhoz 400 ml tejet forraljunk fel a kétféle cukorral, majd húzzuk le a tűzről, és hagyjuk hűlni egy kicsit. A maradék tejben keverjük simára a pudingport és a tojássárgájákat. Öntsük a langyos cukros tejhez, tegyük vissza a tűzre, és takaréklángon, folyamatos kevergetés mellett főzzük addig, amíg kissé be nem sűrűsödik.

5. Hintsük meg a buktákat porcukorral, és tálaljuk a sodóval.

FANNYTIPP: Használhatunk 1/2 kocka élesztőt is: futtassuk fel a tejből 100 ml-rel és 1 teáskanál cukorral.

1 darab 532 kcal

70 perc + kelesztés

szilvalekváros bukta vaníliasodóval egy tányéron ezt is választhatod ha szilvás receptet készítenél
Szilvalekváros bukta vaníliasodóval
Fotó: Karl Allgaeuer / shutterstock

Szilvalekváros derelye

Hozzávalók:

  • 500 g főzni való burgonya
  • 1 tojás
  • 150-200 g liszt
  • 150 g sűrű szilvalekvár
  • 2 ek. olaj
  • 120 g zsemlemorzsa
  • 30 g vaj vagy margarin
  • porcukor

Elkészítés:

1. A burgonyát alaposan mossuk meg, majd héjastul főzzük teljesen puhára enyhén sós vízben. Szűrjük le, még melegen hámozzuk meg, törjük pürévé. Hagyjuk teljesen kihűlni.

2. Adjuk hozzá a tojást, két nagy csipet sót, és apránként annyi lisztet, hogy kellően puha, de nem ragacsos állagú tésztát kapjunk.

3. Nyújtsuk ki ezt 3-4 mm vékony téglalappá, és vágjuk fel 8 × 8 cm-es négyzetekre. Ezek felének a közepén osszuk el a lekvárt, és fedjük le mindet egy üres darabbal. Nyomkodjuk össze a tésztaszéleket egy villával.

4. Egy nagy lábasban forraljunk vizet. Vegyük lejjebb a lángot, és tegyük a derelyéket kisebb adagonként a gyöngyöző vízbe. Ha feljöttek a felszínre, főzzük még körülbelül 2 percig, majd szedőkanállal emeljük ki.

5. Serpenyőben hevítsük fel az olajat. Szórjuk rá a zsemlemorzsát, majd kevergetve pirítsuk aranybarnára. Adjuk hozzá a vajat vagy margarint, és forgassuk bele a leszűrt derelyét. Tálaljuk porcukorral meghintve.

FANNYTIPP: Zsemlemorzsa helyett pirított darált dióba is beleforgathatjuk.

1 adag 299 kcal

60 perc + hűlés

Egy kis videós segítség a lekváros derelye elkészítéséhez:

Ezeket a recepteket is próbáld ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu