Ettől az egyszerű összetevőtől lesz mennyei a szilvabefőtt – Pont olyan, ahogy a nagyid csinálta

A szilvabefőtt készítése nem csupán remek közös program a barátaiddal vagy a családoddal, de talán az egyik legkedvesebb múltidéző tevékenység. Amikor kinyitsz egy üveggel és beleszimatolsz, máris ott találod magad a nagyi konyhájában. A szilvabefőtt készítésekor mindent átjárt a mennyei fűszeres, édes illat és alig vártad, hogy végre megkóstolhasd. Miért ne készíthetnéd el te is a gyerekeidnek, a barátaidnak vagy akár a szomszédnak?

Szilvabefőtt készítése egyszerűen, tartósítószer nélkül

Fotó: Doris Assenheimer / Shutterstock

Szilvabefőtt készítése egy csipetnyi fortéllyal

A szilvabefőtt készítése a kiváló alapanyaggal kezdődik. Keress a piacon nagyobb szemű, magvaváló szilvát, ha lehet beszterceit. Legyen egészséges, érett, lédús és édes, de ne legyen túlérett, puha, abból inkább lekvárt készíts. A nagyi receptje nem csak a gyümölcsről és a cukorról szólt – volt benne valami kis plusz: egy kupica rum, amitől a befőtt illata és íze semmihez sem volt fogható. Ettől lett minden üveg egy picit ünnepibb, meghittebb és otthonosabb. Mindez tartósítószer nélkül.

Hozzávalók nagyjából 8 üveghez:

4 kg szilva

1,5 liter víz

80 dkg kristálycukor

2 citrom leve

2 rúd fahéj

10–12 szem szegfűszeg

2 csomag vaníliás cukor

0,5 dl rum

Elkészítés:

Szilva előkészítése:

A szilvát alaposan mosd meg, csepegtesd le, vágd félbe, a magot szedd ki

Szirup főzése:

A vizet, cukrot, citromlevet, fahéjat és szegfűszeget tedd egy nagy lábasba, majd forrald fel. 10 percig lassan gyöngyöztesd, hogy az ízek összeérjenek. Amikor lehúzod a tűzhelyről, löttyintsd bele a rumot.

Befőttes üvegek töltése:

A szilvát minél szorosabban tedd tiszta, fertőtlenített üvegekbe, de úgy, hogy ne nyomd szét őket. Minden üvegbe tegyél egy darabka fahéjrúdat és 1–2 szem szegfűszeget. A forró szirupot öntsd rá a szilvára, annyit, hogy ellepje.

Zárás és tartósítás:

Az üvegeket azonnal zárd le, tehetsz hőálló befőzőfóliát is a kupak alá. Dunsztolhatod csak száraz dunsztban, meleg takarók, plédek között 2–3 napig, de ha biztosra akarsz menni, akkor először tedd az üveget egy lábosnyi gyöngyöző vízfürdőbe 20–25 percig, és utána tedd át a száraz dunsztba.