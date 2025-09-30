A fiatal, egyedülálló nőknek is óriási lehetőség az Otthon Start Program

Fiatal, egyedülálló nőnek lenni nem könnyű, pláne, ha ingatlanvásárlásról van szó. Párkapcsolat és családi segítség nélkül szinte elképzelhetetlen volt, hogy saját lakást vagy házat vásárolhasson egy fiatal nő, egészen szeptember 1-ig. Hiszen ekkor indult el az Otthon Start Program, ami egy fix 3%-os kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10%-os önerővel elérhető állami lakáshitel. Ezzel a hitellel már a fiatal, egyedülálló nőknek sem álom többé, hogy saját lakásuk legyen és ne albérletre költsék el megspórolt pénzüket.
Az elmúlt évek során számos intézkedésekkel segítette a kormány az otthonteremtést. Eddig főleg a családok és a házastársak előtt nyílt meg ez a lehetőség. Szeptember 1-vel azonban elindult az Otthon Start Program, ami lehetőséget nyújt a fiataloknak és az egyedülállóknak is arra, hogy megvásárolhassák első lakásukat.
2015 óta a magyar kormány célul tűzte ki azt, hogy a családokat segíteni fogja abban, hogy saját otthonhoz jussanak. Mi magyarok szeretnénk saját tulajdont, otthont, lakást, és akik gyermeket terveznek ott is felmerül az – teljesen jogosan –, hogy először legyen saját tulajdonú otthonuk. Ezért 2015-ben elindítottuk a CSOK-ot, láttuk, hogy nagyon népszerű, óriási igény van rá. Utána 2019-ben jött a babaváró, ami nem kifejezetten otthonteremtést segítő program, de több mint 50%-a az igénylőknek arra fordította, majd jött a falusi CSOK is. 2024-ben pedig jött a CSOK Plusz, mégis vannak, akik kimaradtak
– nyilatkozta a Borsnak dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, kitérve rá, hogy az Otthon Start Program pontosan azokat próbálja kiszolgálni, akik az eddigi támogatásokból kiszorultak.
– Itt egy hitvita van, albérlet és saját tulajdonú otthon között. A magyar kormány azt mondja, hogy mi abban szeretnénk a fiatalokat segíteni, hogy ne albérleti díjat kelljen fizetni, hanem a saját lakásának, házának törlesztőrészletét. Az Otthon Start konstrukciója tényleg nagyon kiszámítható. Tudjuk azt, hogy mi fog történni a következő 25 évben, azt is, hogy ez fix 3 százalék, mindenki tud kalkulálni – teszi hozzá az államtitkár asszony, kiemelve, hogy az Otthon Start hitelben nincs olyan kockázat, ami annak idején a devizahiteleknél volt.
Ott egy teljesen kiszámíthatatlan környezet alakult ki, tehát ez egy stabil, kiszámítható, tűpontos számítás a fiataloknak
– hangsúlyozza dr. Koncz Zsófia.
A családokért felelős államtitkár arra is kitért, hogy az Otthon Start hitel egyik legnagyobb előnye a kombinálhatóság. Azaz nem csak az 50 millió forinttal tud kalkulálni a lakásvásárló, de felvehető mellé számos más támogatás is.
A CSOK plusszal, falusi CSOK-kal, a babaváróval, egyébként akár még a munkáshitellel is kombinálható. A 10% önrész is kiváltható akár a munkáshitellel, a babaváróval, de nagyon jó átmenet van mindenféle otthonteremtés segítő támogatásokkal is. A végtörlesztés szempontjából is felhasználható majd a CSOK plusz az Otthon Startos hitelre, tehát ez egy nagyon felhasználó barát, nagyon a családokra és a magyar emberekre és a magyar fiatalokra írt szabályozás
– szögezi le Koncz Zsófia, kitérve rá, hogy ha valaki egyedül nem jogosult a 3%-os hitel felvételére, bevonhatja adóstársnak szüleit vagy házastársát is. A családokért felelős államtitkár azt is kiemelte, hogy érdemes nem csak Budapestben gondolkodnia a fiataloknak.
– Ha van egy olyan település, amivel már régóta szemeznek, ott igenis menjenek be a polgármesteri hivatal fogadó órájára és érdeklődjék meg, hogy tervez-e a település az Otthon Starttal kombinálható programot indítani. Hallottam már én is róla, hogy van, ahol ingyen telkeket szeretnének adni a fiataloknak, hogy a fix 3%-os hitelből otthont építhessenek rájuk és a településen maradjanak. Ez egy nagyon üdvözlendő ötlet, érdemes nyitott szemmel járnia most a lakásvásárlóknak – teszi hozzá Államtitkár asszony.
Az Otthon Start Program szeptember 1-jén indult, de már most hatalmas az érdeklődés rá. Sokan azonban még kivárnak és bizonytalanok. Nekik is üzent dr. Koncz Zsófia.
Vágjanak bele, bízzanak bennünk. Amit 2010 óta a nemzeti kormány bevezetett, azok működnek. Tehát amit mi mondtunk, az utána úgy is volt. Ugyanígy bízhatnak bennünk most is
– zárta gondolatait a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
