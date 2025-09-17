Dübörög az Otthon Start Program: naponta ezer új hiteligénylés érkezik a bankokhoz

A Kormányinfón 2025. szeptember 17-én Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt az Otthon Start Program eddigi eredményeiről. A szeptember elsején elindított, első otthonhoz jutást segítő hitelkonstrukció kevesebb mint három hét alatt már több mint 10 ezer hiteligénylést vonzott, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan ezer igényt adtak be a bankokhoz a leendő lakástulajdonosok.

Az Otthon Start a piaci kamatozású hitelekhez képest jelentős megtakarítást kínál. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Az egész országban nagy az érdeklődés az Otthon Start iránt

Gulyás kiemelte, hogy a program iránt minden településtípuson nagy az érdeklődés, így nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is sokan élnek a lehetőséggel. A miniszter hozzátette, hogy a jelenlegi adatok alapján még az idei évben 10–15 ezer új lakás építése indulhat meg.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a tájékoztatón arról is beszélt, hogy a mögöttünk hagyott héten 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. Korábbi kormányinfókon Gulyás elmondta, hogy az Otthon Start a piaci kamatozású hitelekhez képest jelentős megtakarítást kínál: 10 millió forintonként havonta mintegy 30 ezer forinttal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, 50 millió forintos hitel esetében pedig havonta akár 150 ezer forinttal kedvezőbb feltételeket biztosít.

A kormányinfót itt tudja visszanézni:

A program indulását széles körű egyeztetések előzték meg, ezért a pénzintézetek teljesen felkészülten vágtak bele, így a folyamat minden területen zökkenőmentesen zajlik.

Gulyás megjegyezte, hogy a program részletesebb adatait október elején ismertetik majd, de a jelenlegi számok már most az országos érdeklődés sikerét bizonyítják – írja a Mandiner.