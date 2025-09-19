Az Otthon Start Program szeptemberi bejelentése látványosan felpezsdítette a magyar lakáspiacot - derült ki a Gazdaságkutató Intézet (GKI) friss felméréséből. Az ezerfős reprezentatív kutatás szerint a felnőtt lakosság több mint nyolc százaléka tervezi, hogy a következő fél évben él a lehetőséggel, és közel fele ezeknek biztosra is veszi, hogy belép a programba. Ez azt jelenti, hogy akár 135–205 ezer háztartás is csatlakozhat rövid időn belül, ami lényegesen meghaladja az előző évi, nagyjából 127 ezer darabos országos tranzakciószámot.

GKI: az Otthon Start Program soha nem látott mozgást indított a lakáspiacon

A legnagyobb érdeklődés Budapesten tapasztalható, ahol a lakosság mintegy tizenkét százaléka gondolkodik a támogatás igénybevételén, míg vidéken hat-nyolc százalék körül mozog ez az arány. A foglalkozási csoportok között is éles különbségek rajzolódnak ki: a vállalkozók és a közép-, illetve felsővezetők közel ötöde komolyan érdeklődik, az irodai dolgozóknál ez körülbelül tizennégy százalék, míg a fizikai munkások körében mindössze hat százalék – írja a Ripost.

Korcsoportok tekintetében a húszas-harmincas éveikben járók a legaktívabbak. A program nagyon népszerű a fiatalabb generációk körében, de tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is. A 18-29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy, 30 százalék a korosztályban a bizonytalanok aránya.

Ez mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat, sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon.

Összességében: az Otthon Start program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése pedig új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet – összegezte a GKI.

