Erre figyeljünk! Mit néz a bank az Otthon Start Program igénylésénél, mielőtt igent mond?

Az Otthon Start Program beindulása jelentősen leterhelte a bankokat is. A naponta érkező hiteligénylők és a több irányból hallott félinformációk útvesztőjében nehéz kiigazodni, hogy mikor és hogyan igényelhetjük a fix 3%-os lakáshitelt. Bükkerdő Kristóf, a Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass pénzügyi szakértője fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet. Mutatjuk, mire kell odafigyelnünk és mikor mondanak igent a bankok a hiteligénylésre.

Az Otthon Start program – ezeket figyelik a bankok. / Képünk illusztráció: MT.PHOTOSTOCK / Shutterstock

Otthon Start program – ezeket figyeli a bank, mielőtt igent mond

A bankok leterheltségük és a mindennapos érdeklődés miatt nem mindig tudnak teljeskörű tájékoztatást adni a hiteligénylőknek. Ilyenkor érdemes nekünk is felkészülni, minek kell rendelkezésre állni ahhoz, hogy mi is igényeljük a fix 3-%-os lakáshitelt.

Íme a szükséges feltételek;

Stabil, minimum három hónapra igazolható jövedelem: ezt adott esetben a munkáltató is kiállíthatja nekünk, de a bérjegyzékek felmutatásával is igazolhatjuk Bejelentett munkaviszony / aktív vállalkozás: vállalkozás esetén egyéni vállalkozók, betéti társaságok, valamint korlátolt felelősségű társaságok és zártkörű társaságok is szóba jöhetnek. Egyéni vállalkozóknál fontos, hogy legalább egy éve bejelentett vállalkozásnál tudjuk felvenni a lakáshitelt. Egyes bankok szűrhetnek a tevékenységi kör és a cég nagysága alapján is

Nem szerepelünk negatív adósként KHR, vagyis a Központi Hitelinformációs Rendszer listáján: erre a listára mindenki felkerül, ha hitelt vesz fel. Amennyiben a minimálbért meghaladó összeggel 3 hónapot meghaladó tartozásunk van, nem indulhat el a hiteligénylés

A jövedelmünk fedezi a törlesztőt: a törlesztőrészlet minden banknál más, a hitelösszeg nagyságától és a futamidőtől függ. Ezeket a bankok online felületén a hitelkeret és a futamidő megadásával mi is ki tudjuk számolni, ez alapján megállapítható, fedezi-e a jövedelmünk a törlesztőt, de szakértő nélkül ennél komolyabb következtetéseket ne vonjunk le, ne hozzunk végleges döntést a részletes információk nélkül

Nincs túl sok meglévő hitelünk: ez esetben érdemes odafigyelnünk, hogy a "túl sok" mit jelent. A szakértő szerint a bankoknál százalékos arányban oszlik ez meg; nettó 600 ezres jövedelem esetén például a hitel ennek 50%-át terhelheti, 600 ezer felett akár 60 százalék is lehet, a bankok ennél szigorúbbak lehetnek, megengedőbbek nem. Ha az összes felvett hitelünk meghaladja a nettó jövedelmünk ezen százalékát, nem igényelhetjük a lakáshitelt

18–75 év közöttiek vagyunk: itt a szakértő hangsúlyozza, hogy a bankoknál van életkor-megkötés; a legtöbb banknál 70, de egyes bankoknál 72, 75 éves is lehet az ügyfél a hitel lejártakor. Ebből látszik, hogy nem mindenki fogja tudni felvenni 20-25 évre a hitelt. Nem mindegyik banknál elég a 18 éves életkor, több helyen elvárt a 25. életév betöltése

Van önerőnk (min. 10%): egyes bankoknál ez pont 10%, másoknál picivel több. A szakértő szerint az önerő aránya általában az értékbecslés után derül ki, ez a termék egyik kényes pontja, ezért szakértő bevonása nélkül sosem legyünk biztosak jogosultságunkban



