Otthon Start Program – közelítünk az első hónap végéhez, íme öt változás, amiről már most tudunk

A szakértők szerint teljes körű értékelést csak az első hónap letelte után lehet végezni, viszont már most elképesztő változásokat hozott a kormány forradalmi lakástámogatási programja. Összeszedtünk öt fontos változást az Otthon Start Program élesedése óta.
Negyedik hetébe lépett az Otthon Start Program. A szakértők szerint csak az első hónap letelte után, október elején lehet teljes egészében kiértékelni a lakástámogatási program hatásait az ingatlanpiacra és a bankokra. Ennek ellenére már most olyan változásokat figyelhetünk meg, amelyekhez foghatót még nem láthattunk. Erről az öt változásról már most tudunk az Otthon Start Program élesedése óta.
Egyes bankoknál már engedtek a 3%-ból is – öt változás, amit már most tudunk az Otthon Start Programról
A szeptember 1-én indult Otthon Start programra már augusztusban elkezdték megkötni a lakásigénylők az előszerződéseket. Egy korábbi felmérésből az is kiderült, hogy a felnőtt korú lakosság 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben. Nem csupán Budapesten, hanem az egész országban is népszerű a kormány forradalmi lakástámogatási programja.
A bankok között is beindult a verseny, az ingatlanosok alig győzik kezelni az érdeklődőket. Az adatok folyamatosan frissülnek, teljes körű értékelést leginkább az első hónap leteltével lehet közölni, de a változások már most megfigyelhetőek. Öt pontban összefoglaljuk, mik azok a változások, amiket már most tudunk az Otthon Start programról.
Robbanásszerű érdeklődéssel számolnak a bankok: Budapesten 50 százalékkal ugrott meg a kereslet az Otthon Start program hatására. A GKI friss kutatása alapján fél év alatt 152 ezren vehetik fel a fix 3%-os hitelt
Egyes bankoknál már engedtek a 3%-os kamatból: három bank is 3% alá vitte a kamatát: a Gránit 2,85%-os, az UniCredit 2,90%-os, a CIB pedig 2,95%-os fix kamattal kínálja a terméket a teljes, maximum 25 éves futamidőre
A külföldön élő fiatalokat is hazahívhatja az Otthon Start Program: Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az Otthon Start Program fiatalok tízezrei számára teremti meg a lehetőséget a saját otthonra. Emellett nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa
Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára már a program elindulása előtt arról beszélt, hogy az Otthon Start Programnak köszönhetően három hét alatt 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába. Ez a szám azóta jelentősen nőtt.
A szeptember elsején elstartolt Otthon Start mellett, október elsején életbe lép a háromgyermekes anyák személyi jövedelem adó (SZJA) alóli mentessége. Az SZJA összege átlagosan kb. havi 150-200 000 forint, ami szintén átlagot vonva annyi, mint megfelelő hosszúságú futamidőt választva, az Otthon Start Program államilag támogatott havi fix 3%-os kamatozású hitlével vásárolt lakás havi törlesztőrészlete. Voltaképpen ez azt jelenti, hogy háromgyerekes anyaként szinte ingyen lehet lakáshoz jutni.
