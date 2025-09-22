Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Otthon Start Program – közelítünk az első hónap végéhez, íme öt változás, amiről már most tudunk

Otthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 15:10
lakástámogatási programszeptember
A szakértők szerint teljes körű értékelést csak az első hónap letelte után lehet végezni, viszont már most elképesztő változásokat hozott a kormány forradalmi lakástámogatási programja. Összeszedtünk öt fontos változást az Otthon Start Program élesedése óta.

Negyedik hetébe lépett az Otthon Start Program. A szakértők szerint csak az első hónap letelte után, október elején lehet teljes egészében kiértékelni a lakástámogatási program hatásait az ingatlanpiacra és a bankokra. Ennek ellenére már most olyan változásokat figyelhetünk meg, amelyekhez foghatót még nem láthattunk. Erről az öt változásról már most tudunk az Otthon Start Program élesedése óta.

Így halad eddig az Otthon Start Program
Otthon Start Program – látványos változások történtek kevesebb, mint egy hónap alatt Képünk illusztráció - Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Egyes bankoknál már engedtek a 3%-ból is – öt változás, amit már most tudunk az Otthon Start Programról

A szeptember 1-én indult Otthon Start programra már augusztusban elkezdték megkötni a lakásigénylők az előszerződéseket. Egy korábbi felmérésből az is kiderült, hogy a felnőtt korú lakosság 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben. Nem csupán Budapesten, hanem az egész országban is népszerű a kormány forradalmi lakástámogatási programja.

A bankok között is beindult a verseny, az ingatlanosok alig győzik kezelni az érdeklődőket. Az adatok folyamatosan frissülnek, teljes körű értékelést leginkább az első hónap leteltével lehet közölni, de a változások már most megfigyelhetőek. Öt pontban összefoglaljuk, mik azok a változások, amiket már most tudunk az Otthon Start programról. 

  • Robbanásszerű érdeklődéssel számolnak a bankok: Budapesten 50 százalékkal ugrott meg a kereslet az Otthon Start program hatására. A GKI friss kutatása alapján fél év alatt 152 ezren vehetik fel a fix 3%-os hitelt
  • Egyes bankoknál már engedtek a 3%-os kamatból: három bank is 3% alá vitte a kamatát: a Gránit 2,85%-os, az UniCredit 2,90%-os, a CIB pedig 2,95%-os fix kamattal kínálja a terméket a teljes, maximum 25 éves futamidőre
  • A külföldön élő fiatalokat is hazahívhatja az Otthon Start Program: Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az Otthon Start Program fiatalok tízezrei számára teremti meg a lehetőséget a saját otthonra. Emellett nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa
  • Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára már a program elindulása előtt arról beszélt, hogy az Otthon Start Programnak köszönhetően három hét alatt 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába. Ez a szám azóta jelentősen nőtt.
  • A szeptember elsején elstartolt Otthon Start mellett, október elsején életbe lép a háromgyermekes anyák személyi jövedelem adó (SZJA) alóli mentessége. Az SZJA összege átlagosan kb. havi 150-200 000 forint, ami szintén átlagot vonva annyi, mint megfelelő hosszúságú futamidőt választva, az Otthon Start Program államilag támogatott havi fix 3%-os kamatozású hitlével vásárolt lakás havi törlesztőrészlete. Voltaképpen ez azt jelenti, hogy háromgyerekes anyaként szinte ingyen lehet lakáshoz jutni. 
