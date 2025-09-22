Otthon Start Program – közelítünk az első hónap végéhez, íme öt változás, amiről már most tudunk

Negyedik hetébe lépett az Otthon Start Program. A szakértők szerint csak az első hónap letelte után, október elején lehet teljes egészében kiértékelni a lakástámogatási program hatásait az ingatlanpiacra és a bankokra. Ennek ellenére már most olyan változásokat figyelhetünk meg, amelyekhez foghatót még nem láthattunk. Erről az öt változásról már most tudunk az Otthon Start Program élesedése óta.

Otthon Start Program – látványos változások történtek kevesebb, mint egy hónap alatt Képünk illusztráció - Fotó: fizkes / Shutterstock

Egyes bankoknál már engedtek a 3%-ból is – öt változás, amit már most tudunk az Otthon Start Programról

A szeptember 1-én indult Otthon Start programra már augusztusban elkezdték megkötni a lakásigénylők az előszerződéseket. Egy korábbi felmérésből az is kiderült, hogy a felnőtt korú lakosság 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben. Nem csupán Budapesten, hanem az egész országban is népszerű a kormány forradalmi lakástámogatási programja.

A bankok között is beindult a verseny, az ingatlanosok alig győzik kezelni az érdeklődőket. Az adatok folyamatosan frissülnek, teljes körű értékelést leginkább az első hónap leteltével lehet közölni, de a változások már most megfigyelhetőek. Öt pontban összefoglaljuk, mik azok a változások, amiket már most tudunk az Otthon Start programról.

Robbanásszerű érdeklődéssel számolnak a bankok: Budapesten 50 százalékkal ugrott meg a kereslet az Otthon Start program hatására. A GKI friss kutatása alapján fél év alatt 152 ezren vehetik fel a fix 3%-os hitelt

Budapesten 50 százalékkal ugrott meg a kereslet az Otthon Start program hatására. A GKI friss kutatása alapján Egyes bankoknál már engedtek a 3%-os kamatból: három bank is 3% alá vitte a kamatát: a Gránit 2,85%-os, az UniCredit 2,90%-os, a CIB pedig 2,95%-os fix kamattal kínálja a terméket a teljes, maximum 25 éves futamidőre

három bank is 3% alá vitte a kamatát: A külföldön élő fiatalokat is hazahívhatja az Otthon Start Program: Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az Otthon Start Program fiatalok tízezrei számára teremti meg a lehetőséget a saját otthonra. Emellett nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa

a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az Otthon Start Program fiatalok tízezrei számára teremti meg a lehetőséget a saját otthonra. Emellett nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára már a program elindulása előtt arról beszélt, hogy az Otthon Start Programnak köszönhetően három hét alatt 27 ezer új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthon Start Programirodába. Ez a szám azóta jelentősen nőtt.

A szeptember elsején elstartolt Otthon Start mellett, október elsején életbe lép a háromgyermekes anyák személyi jövedelem adó (SZJA) alóli mentessége. Az SZJA összege átlagosan kb. havi 150-200 000 forint, ami szintén átlagot vonva annyi, mint megfelelő hosszúságú futamidőt választva, az Otthon Start Program államilag támogatott havi fix 3%-os kamatozású hitlével vásárolt lakás havi törlesztőrészlete. Voltaképpen ez azt jelenti, hogy háromgyerekes anyaként szinte ingyen lehet lakáshoz jutni.