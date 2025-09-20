Izgalmas részleteket tudunk meg az Otthon Start Programról

Izgalmas részleteket árult el az Otthon Start Programról, illetve a szeptember 1-i indulás óta eltelt időszakról Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Elmondta, hogy minden várakozást felülmúlt az az érdeklődés, amely már az indulást megelőző napon is övezte a programot.

Az Otthon Start Program keretében soha nem látott esélyt kaptak a fiatalok arra, hogy végre ne albérletbe, hanem a saját első lakásukba költözkodjenek be. Fotó: Vitaly Gariev / Pexels (illusztráció)

Soha nem látott érdeklődés az Otthon Start kapcsán

A kimagasló érdeklődést jól mutatta az is, hogy a pénzintézetek meghosszabbított nyitvatartással és ügyfélfogadási idővel várták szeptember 1-től az érdeklődőket – és bizony szükség is volt erre az intézkedésre.



Nagyon sokan már a szeptember 1-i nyitó dátumra kész paksamétával és összerakott dokumentációval érkeztek a bankfiókokba, tehát felkészülten várták az Otthon Start elrajtolását

– árulta el a Bors stúdiójában az államtitkár. Panyi Miklós hozzátette, hogy

a pénzintézetek és a kormányzati oldal is felkészült a rohamra, ami el is indult szeptember 1-ével.

Az államtitkárral folytatott beszélgetésből kiderült még számos más részlet is az Otthon Start Program kapcsán, például az is, hogy:

milyen más támogatásokkal lehet kombinálni a kedvezményes hitelt

ezekkel milyen módon lehet csökkenteni az önerő összegét, illetve az is, hogy

miért nem kell aggódni amiatt, hogy később változni fog a 3%-os kamat.

Panyi Miklós akkor sem jött zavarba, amikor olyan konkrét, életszerű példával szembesült, hogy felveheti-e a hitelt egy olyan házaspár, akiknek összesen 50-50 százalékban van egy CSOK-os otthonuk, de két gyermekük számára, adóstársként felvennék az Otthon Start Program 3%-os hitelét?

Erre és még sok hasznos gyakorlati kérdésre is válaszolt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Bors stúdiójában, ahol persze arra is rákérdeztünk, hogy milyen hatással lehet a kormányprogram hosszútávon az albérleti piacra.

A válaszok és egyéb hasznos tippek is az alábbi videóban találhatók.