Izgalmas részleteket tudunk meg az Otthon Start Programról

Izgalmas részleteket árult el az Otthon Start Programról, illetve a szeptember 1-i indulás óta eltelt időszakról Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Elmondta, hogy minden várakozást felülmúlt az az érdeklődés, amely már az indulást megelőző napon is övezte a programot.
A kimagasló érdeklődést jól mutatta az is, hogy a pénzintézetek meghosszabbított nyitvatartással és ügyfélfogadási idővel várták szeptember 1-től az érdeklődőket – és bizony szükség is volt erre az intézkedésre.
Nagyon sokan már a szeptember 1-i nyitó dátumra kész paksamétával és összerakott dokumentációval érkeztek a bankfiókokba, tehát felkészülten várták az Otthon Start elrajtolását
– árulta el a Bors stúdiójában az államtitkár. Panyi Miklós hozzátette, hogy
a pénzintézetek és a kormányzati oldal is felkészült a rohamra, ami el is indult szeptember 1-ével.
Az államtitkárral folytatott beszélgetésből kiderült még számos más részlet is az Otthon Start Program kapcsán, például az is, hogy:
Panyi Miklós akkor sem jött zavarba, amikor olyan konkrét, életszerű példával szembesült, hogy felveheti-e a hitelt egy olyan házaspár, akiknek összesen 50-50 százalékban van egy CSOK-os otthonuk, de két gyermekük számára, adóstársként felvennék az Otthon Start Program 3%-os hitelét?
Erre és még sok hasznos gyakorlati kérdésre is válaszolt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Bors stúdiójában, ahol persze arra is rákérdeztünk, hogy milyen hatással lehet a kormányprogram hosszútávon az albérleti piacra.
A válaszok és egyéb hasznos tippek is az alábbi videóban találhatók.
