Otthon Start Program – mennyi az annyi? Így számolhatod ki a havi törlesztőrészleted

Harmadik hetében jár az Otthon Start Program. A rendszerváltás óta a legforradalmibb otthonteremtési program hatását már az ingatlanpiac és a bankszektor is megérezte. Több tízezren vágtak neki, hogy megszerezzék első lakásukat. Ilyen számok mellett néha nehéz eligazodni, mely lehetőségek lennének a legjobbak számunkra, de szerencsére a bankok ebben is nyújtanak segítséget. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a havi törlesztőrészleted a különféle bankoknál.
Manapság egyre többféle digitális eszköz és applikáció segíti a gördülékeny ügyintézést és a tervezést. Az Otthon Start Program berobbanásával a különféle alkalmazások segítenek, hogy az ügyintézést, a szükséges dokumentációk igénylését és az ingatlanok feltérképezését is otthonról, személyes jelenlét nélkül végezzük el. A bankok pedig személyre szabható kalkulátor felületet biztosítanak, melyeken az egyéni igényeink szerint számolhatjuk ki, mennyibe is fog nekünk majd kerülni a lakáshitel igénylése.
Valamennyi bank online felületén megadhatjuk, hogy használt és új ingatlan vásárlására meghatározhatjuk a hitel összegét és a futamidőt. Minden banknál feltüntetik, mennyi a minimum és a maximum beállítható összeg, valamint a futamidő legkisebb és legnagyobb értékét is megadják. A kalkulációnál a teljes visszafizetendő összeget is megmutatják.
Néhány példán keresztül mutatjuk, egyes bankoknál mennyi a havi törlesztőrészlet;
Az OTP bank esetében;
10 millió forint hitel és 20 év futamidő esetén a TP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel az első évben havi 25 347 Ft, második évtől pedig 57 801 Ft
A Gránitbank esetében;
50 millió forint hitelösszeg valamint 2,85 akciós kamat mellett, 25 év futamidővel a havi törlesztőrészlet 234 244 Ft
Az Erste Bank esetében;
4 millió forint hitelösszeg esetén, 25 év futamidővel a havi törlesztőrészlet 18 968 Ft
Ezek persze csak becslések, ráadásul az egyéb kombinálható kedvezmények, mint a CSOK és a babaváró hitel, nincsenek belekalkulálva.
A Bankmonitor felületén a hitelösszeg és a futamidő mellett megadhatjuk, milyen ingatlant vásárolnánk (lakás/ház), az ingatlan vételárát, valamint a hiteligénylők jövedelmét is. Ezzel a Bankmonitor felülete megállapítja, jogosultak vagyunk-e a 3%-os első lakásvásárlási hitelre. Ha pedig további adatokat is megadunk, kaphatunk egy egyéni tervezetet is.
Ezekkel a felületekkel könnyebben átláthatjuk, jogosultak vagyunk-e a lakáshitel igénylésére, továbbá az általunk ismert paramétereket megadva megkönnyíthetjük a kiigazodást. Ha pedig visszahívást kérünk, részletesebb tájékoztatást is kaphatunk a bankoktól. Érdemes tájékozódnunk, mielőtt belevágunk első otthonunk megszerzésébe!
