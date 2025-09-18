Otthon Start Program – mennyi az annyi? Így számolhatod ki a havi törlesztőrészleted

Harmadik hetében jár az Otthon Start Program. A rendszerváltás óta a legforradalmibb otthonteremtési program hatását már az ingatlanpiac és a bankszektor is megérezte. Több tízezren vágtak neki, hogy megszerezzék első lakásukat. Ilyen számok mellett néha nehéz eligazodni, mely lehetőségek lennének a legjobbak számunkra, de szerencsére a bankok ebben is nyújtanak segítséget. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a havi törlesztőrészleted a különféle bankoknál.

Otthon Start Program – így számolhatod ki a havi törlesztőrészleted. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Otthon Start Program – mennyi a havi törlesztőrészlet?

Manapság egyre többféle digitális eszköz és applikáció segíti a gördülékeny ügyintézést és a tervezést. Az Otthon Start Program berobbanásával a különféle alkalmazások segítenek, hogy az ügyintézést, a szükséges dokumentációk igénylését és az ingatlanok feltérképezését is otthonról, személyes jelenlét nélkül végezzük el. A bankok pedig személyre szabható kalkulátor felületet biztosítanak, melyeken az egyéni igényeink szerint számolhatjuk ki, mennyibe is fog nekünk majd kerülni a lakáshitel igénylése.

Valamennyi bank online felületén megadhatjuk, hogy használt és új ingatlan vásárlására meghatározhatjuk a hitel összegét és a futamidőt. Minden banknál feltüntetik, mennyi a minimum és a maximum beállítható összeg, valamint a futamidő legkisebb és legnagyobb értékét is megadják. A kalkulációnál a teljes visszafizetendő összeget is megmutatják.

Néhány példán keresztül mutatjuk, egyes bankoknál mennyi a havi törlesztőrészlet;

Az OTP bank esetében;

10 millió forint hitel és 20 év futamidő esetén a TP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel az első évben havi 25 347 Ft, második évtől pedig 57 801 Ft

A Gránitbank esetében;

50 millió forint hitelösszeg valamint 2,85 akciós kamat mellett, 25 év futamidővel a havi törlesztőrészlet 234 244 Ft

Az Erste Bank esetében;

4 millió forint hitelösszeg esetén, 25 év futamidővel a havi törlesztőrészlet 18 968 Ft

Ezek persze csak becslések, ráadásul az egyéb kombinálható kedvezmények, mint a CSOK és a babaváró hitel, nincsenek belekalkulálva.

A Bankmonitor felületén a hitelösszeg és a futamidő mellett megadhatjuk, milyen ingatlant vásárolnánk (lakás/ház), az ingatlan vételárát, valamint a hiteligénylők jövedelmét is. Ezzel a Bankmonitor felülete megállapítja, jogosultak vagyunk-e a 3%-os első lakásvásárlási hitelre. Ha pedig további adatokat is megadunk, kaphatunk egy egyéni tervezetet is.