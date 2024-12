Te is szoktál mirelit ételeket fogyasztani? Ezeket a szabályokat SOHA ne szegd meg!

Tartsuk be a határidőt

Sokan úgy hiszik, hogy ha valamit lefagyasztunk, akkor az abban az állapotában marad az idők végezetéig, ahogyan azt betettük. Ez tévedés! Általában a zöldségeknek, gyümölcsöknek és a húsoknak 8-12 hónap a szavatosságuk. Mindig ellenőrizzük a lejárati időt, vagy ha mi magunk fagyasztunk le valamit, akkor írjuk rá a dátumot. Ha pedig valamit kiolvasztottunk, azt már tilos újra lefagyasztani!

Ezeknek nem árt a fagyasztás

Vannak ételek, amelyekről nem is gondolnánk, hogy le lehet fagyasztani, pedig igen! Ha gyorsan kell ebédet varázsolnunk, akkor nem csak a rántott húst, de a rizst is elővarázsolhatjuk a fagyasztóból. Csak tegyük adagonként egy jól zárható zacskóba vagy műanyag edénybe, és irány a mélyhűtő. Amikor szükségünk van rá, csak adjunk hozzá egy pici vizet, és olvasszuk ki a mikróban.

Válasszuk szét a kettőt

Ugye nem gondolnánk, hogy a tojásokat is lefagyaszthatjuk? Dehogynem! Ám ezt ne egészben tegyük, hanem jégkockatartóban egyesével, és kicsit felverve. Ha gyakran készítünk süteményt, akkor extra tipp, hogy külön fagyasszuk a fehérjét és külön a sárgáját.

Vágjuk kisebb darabokra

A sütemények és a krumplipürék elengedhetetlen összetevője a vaj. Amikor akciós a boltban, akkor örömmel vásárolnánk többet, de sajnos nem tudjuk túl sokáig tárolni. Kivéve, ha a fagyasztóban tároljuk. Vágjuk kisebb darabokra, így pont annyit tudunk elővenni, amennyire éppen szükségünk van. Felhasználás előtt pár órával tegyük át a rendes hűtőbe.

Dupla csomagolás védi

A kedvenc édességünkből is felvásárolhatunk nagyobb mennyiséget, ha jó áron jutunk hozzá, és nem is kell egy ültő helyünkben megenni mindet. Tekerjük celofánba, majd zacskózzuk be, és így rakjuk a mélyhűtőbe. Felhasználás előtt egy nappal tegyük át a hűtőbe, hogy fokozatosan tudjon kiolvadni.

Hagyjuk rajta a szárát

Nem kérdés: a friss zöldfűszer sokkal zamatosabb, mint a szárított. Nyáron akár a teraszon is szépen cseperednek, ezért ilyenkor vágjuk őket rendszeresen, majd megmosva, szárazra törölve, szárukkal együtt, zacskóba téve rakjuk a fagyasztóba. Csak ne felejtsük ráírni, hogy melyik micsoda! Ha így teszünk, akkor télen is élvezhetjük a friss petrezselyem, bazsalikom, zsálya, kakukkfű vagy citromfű ízét.