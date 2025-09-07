5 isteni és gyors vacsora, ami 45 perc alatt elkészül

Elfoglalt hétköznapokon is lehetséges finom, meleg ételeket tenni az asztalra, anélkül hogy órákat kellene a konyhában töltened. Olyan recepteket gyűjtöttünk össze, amelyek nem igényelnek sok időt, mégis laktatóak és a család kedvencei lehetnek. Mutatjuk azokat az egyszerű, gyors vacsora ötleteket, amelyeket egyszerűen elkészíthetsz!
A hétköznapi rohanásban sokszor későn jutunk oda, hogy vacsorát készítsünk, amikor már se időnk, se energiánk a konyhában állni. Ráadásul sokszor inspirációnk sincs arra, hogy mit készítsünk, ami laktató, meleg étel és hamar elkészül.
Épp ezért gyűjtöttünk össze olyan gyors vacsora ötleteket, amik kevesebb mint 45 perc alatt elkészíthetőek, az idődet sem rabolja és a család sem marad éhes.
Gyors vacsora ötletek elfoglalt háziasszonyoknak
Ezekkel a hétköznapi vacsora ötletekkel tutira nem lőhetsz mellé. Ha nincs időd főzni, mégis főttételt szeretnél a család elé rakni vacsorára válogass ötleteinkből.
Csirkés tortillatekercs
HOZZÁVALÓK (6 DARABHOZ):
1/2 csésze (kb. 250 ml-es) majonéz
2 ek. mustár
1 ek. méz
só
bors
3 csésze (kb. 250 ml-es) sültcsirke-falat
olaj a kenéshez
6 darab tortillalap
12 szelet sajt
12-18 szelet sonka
ELKÉSZÍTÉS:
Keverjük össze a majonézt, a mustárt és a mézet, majd sózzuk, borsozzuk meg. Ezután forgassuk bele a sültcsirke-húst.
Kenjünk ki egy kevés olajjal egy serpenyőt, forrósítsuk fel, és egyenként melegítsük benne a tortillalapokat néhány másodpercig, hogy megpuhuljanak.
Azután rendezzük el rajtuk a sajt- és a sonkaszeleteket, majd halmozzuk rájuk a majonézes csirkefalatokat.
Tekerjük fel a tortillalapokat, majd pirítsuk őket a forró serpenyőben addig, amíg a sajt kissé megolvad. Melegen tálaljuk.
1 darab 525 kcal - 30 perc
Ropogós csirkefalatok
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
2 db csirkemellfilé
só
bors
1 csésze (kb. 250 ml-es) liszt
2 db tojás
1 csésze (kb. 250 ml-es) zsemlemorzsa
petrezselyem
ELKÉSZÍTÉS:
A csirkemellet mossuk meg, töröljük szárazra, és kockázzuk fel. Sózzuk, borsozzuk meg, majd forgassuk meg a lisztben, az elhabart tojásokban és a zsemlemorzsában.
Terítsük szét a csirkekockákat egy sütőpapírral kibélelt tepsiben, és süssük 200 fokon 30 percig.
Egy kevés felaprított petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
1 adag 295 kcal - 40 perc
Pásztortarhonya
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
3 fej vöröshagyma
5 db nagyobb burgonya
1 szál kolbász
2 ek. olaj
500 g tarhonya
só
frissen őrölt bors
1/2 tk. édesnemes pirospaprika
ELKÉSZÍTÉS:
A vöröshagymát és a burgonyát hámozzuk meg, a hagymát vágjuk apróra, a krumplit kisebb kockákra. A kolbászt hámozzuk meg, karikázzuk fel vékonyabbra.
Az olajat forrósítsuk fel, pirítsuk meg rajta a tarhonyát. Adjuk hozzá a hagymát, fonnyasszuk meg. Sózzuk, borsozzuk, majd keverjük hozzá a pirospaprikát.
Forgassuk bele a krumplit és a kolbászt, és öntsük fel az egészet annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Kevergetve forraljuk fel.
Fedjük le, és kis lángon főzzük addig, amíg a burgonya és a tarhonya is megpuhul.
1 adag 740 kcal - 45 perc
Mozzarellás-kolbászos penne
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
400 g penne
só
1 tk. Olívaolaj
400 g füstölt kolbász
3-4 db olajban eltett aszalt paradicsom
4 gerezd fokhagyma
50 ml cukrozatlan habtejszín
1 db mozzarellagolyó
1/4 tk. Csilipehely
ELKÉSZÍTÉS:
A csomagoláson olvasható útmutatás szerint főzzük ki a tésztát forrásban lévő sós vízben. Ezután szűrjük le.
Egy nagy serpenyőben forrósítsuk fel az olajat, adjuk hozzá a meghámozott, felszeletelt kolbászt, és pirítsuk 4 percig, majd vegyük ki a serpenyőből a kolbászkarikákat. Az aszalt paradicsomot és a meghámozott fokhagymát aprítsuk fel, tegyük a serpenyőbe, és pirítsuk körülbelül 1 percig.
Öntsük hozzá a tejszínt, forraljuk fel, majd keverjük bele a felkockázott sajtot, és kis lángon főzzük néhány percig. Forgassuk hozzá a kifőtt tésztát és a félretett kolbászt. Végül szórjuk meg a csilipehellyel. Ha szükséges, sózzuk meg még az egészet. Reszelt sajttal megszórva tálalhatjuk.
1 adag 825 kcal - 45 perc
Rizses lecsó
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
2-3 ek. étolaj
1 tk. Pirospaprika
2-3 db lecsópaprika
1 db kisebb cukkini
4 db paradicsom
100 ml passzírozott paradicsom
só
frissen őrölt bors
1/2 csokor kapor
néhány ág friss kakukkfű
100 g jázminrizs
ELKÉSZÍTÉS:
A megtisztított, felkockázott vörös- és fokhagymát a felforrósított olajon fonnyasszuk meg. Szórjuk meg a pirospaprikával, keverjük el. Adjuk hozzá a megmosott, kicsumázott – ízlés szerint kimagozott –, felkarikázott paprikát és a megmosott, felkarikázott cukkinit, Öntsünk hozzá egy kevés vizet, és pároljuk néhány percig.
Közben a paradicsomot mossuk meg, szeleteljük fel. Adjuk a paprikához a passzírozott paradicsommal együtt. Sózzuk, borsozzuk meg, szórjuk rá a megmosott és felaprított kaprot. Adjuk hozzá a leöblített kakukkfűágakat, és főzzük össze az egészet.
Közben a rizst főzzük meg egy kis lábasban, 150 ml forrásban lévő sós vízben. Keverjük a kész lecsóhoz. Tálalás előtt a kakukkfűágakat távolítsuk el. Még forrón tálaljuk.
1 adag 215 kcal - 45 perc
Ezeket a recepteket bedobva tutira nem marad éhes a család és időd is marad egy kis pihenésre.
