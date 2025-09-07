5 isteni és gyors vacsora, ami 45 perc alatt elkészül

A hétköznapi rohanásban sokszor későn jutunk oda, hogy vacsorát készítsünk, amikor már se időnk, se energiánk a konyhában állni. Ráadásul sokszor inspirációnk sincs arra, hogy mit készítsünk, ami laktató, meleg étel és hamar elkészül.

Épp ezért gyűjtöttünk össze olyan gyors vacsora ötleteket, amik kevesebb mint 45 perc alatt elkészíthetőek, az idődet sem rabolja és a család sem marad éhes.

Az idő pénz, így nem mindegy mire szánjuk: mutatjuk a legjobb gyors vacsora ötleteket Fotó: Photoroyalty

Gyors vacsora ötletek elfoglalt háziasszonyoknak

Ezekkel a hétköznapi vacsora ötletekkel tutira nem lőhetsz mellé. Ha nincs időd főzni, mégis főttételt szeretnél a család elé rakni vacsorára válogass ötleteinkből.

Csirkés tortillatekercs

HOZZÁVALÓK (6 DARABHOZ):

1/2 csésze (kb. 250 ml-es) majonéz

2 ek. mustár

1 ek. méz

só

bors

3 csésze (kb. 250 ml-es) sültcsirke-falat

olaj a kenéshez

6 darab tortillalap

12 szelet sajt

12-18 szelet sonka

ELKÉSZÍTÉS:

Keverjük össze a majonézt, a mustárt és a mézet, majd sózzuk, borsozzuk meg. Ezután forgassuk bele a sültcsirke-húst. Kenjünk ki egy kevés olajjal egy serpenyőt, forrósítsuk fel, és egyenként melegítsük benne a tortillalapokat néhány másodpercig, hogy megpuhuljanak. Azután rendezzük el rajtuk a sajt- és a sonkaszeleteket, majd halmozzuk rájuk a majonézes csirkefalatokat. Tekerjük fel a tortillalapokat, majd pirítsuk őket a forró serpenyőben addig, amíg a sajt kissé megolvad. Melegen tálaljuk.

1 darab 525 kcal - 30 perc

A csirkés tortillával nem lehet mellé lőni, ha egy laktató, gyors vacsorát szeretnénk elkészíteni Fotó: mindmegette.hu

Ropogós csirkefalatok

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

2 db csirkemellfilé

só

bors

1 csésze (kb. 250 ml-es) liszt

2 db tojás

1 csésze (kb. 250 ml-es) zsemlemorzsa

petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:

A csirkemellet mossuk meg, töröljük szárazra, és kockázzuk fel. Sózzuk, borsozzuk meg, majd forgassuk meg a lisztben, az elhabart tojásokban és a zsemlemorzsában. Terítsük szét a csirkekockákat egy sütőpapírral kibélelt tepsiben, és süssük 200 fokon 30 percig. Egy kevés felaprított petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

1 adag 295 kcal - 40 perc

A ropogós csirkefalat tökéletes gyors vacsora, ha a család valami könnyed fogásra vágyik Fotó: mindmegette.hu

Pásztortarhonya

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

3 fej vöröshagyma

5 db nagyobb burgonya

1 szál kolbász

2 ek. olaj

500 g tarhonya

só

frissen őrölt bors

1/2 tk. édesnemes pirospaprika

ELKÉSZÍTÉS:

A vöröshagymát és a burgonyát hámozzuk meg, a hagymát vágjuk apróra, a krumplit kisebb kockákra. A kolbászt hámozzuk meg, karikázzuk fel vékonyabbra. Az olajat forrósítsuk fel, pirítsuk meg rajta a tarhonyát. Adjuk hozzá a hagymát, fonnyasszuk meg. Sózzuk, borsozzuk, majd keverjük hozzá a pirospaprikát. Forgassuk bele a krumplit és a kolbászt, és öntsük fel az egészet annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Kevergetve forraljuk fel. Fedjük le, és kis lángon főzzük addig, amíg a burgonya és a tarhonya is megpuhul.