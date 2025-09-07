Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 isteni és gyors vacsora, ami 45 perc alatt elkészül

ötlet
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 17:20
vacsoratippreceptéletmód
Elfoglalt hétköznapokon is lehetséges finom, meleg ételeket tenni az asztalra, anélkül hogy órákat kellene a konyhában töltened. Olyan recepteket gyűjtöttünk össze, amelyek nem igényelnek sok időt, mégis laktatóak és a család kedvencei lehetnek. Mutatjuk azokat az egyszerű, gyors vacsora ötleteket, amelyeket egyszerűen elkészíthetsz!

A hétköznapi rohanásban sokszor későn jutunk oda, hogy vacsorát készítsünk, amikor már se időnk, se energiánk a konyhában állni. Ráadásul sokszor inspirációnk sincs arra, hogy mit készítsünk, ami laktató, meleg étel és hamar elkészül. 

Épp ezért gyűjtöttünk össze olyan gyors vacsora ötleteket, amik kevesebb mint 45 perc alatt elkészíthetőek, az idődet sem rabolja és a család sem marad éhes.

Gyors vacsora a hétköznapokra
Az idő pénz, így nem mindegy mire szánjuk: mutatjuk a legjobb gyors vacsora ötleteket Fotó: Photoroyalty

Gyors vacsora ötletek elfoglalt háziasszonyoknak

Ezekkel a hétköznapi vacsora ötletekkel tutira nem lőhetsz mellé. Ha nincs időd főzni, mégis főttételt szeretnél a család elé rakni vacsorára válogass ötleteinkből

Csirkés tortillatekercs

HOZZÁVALÓK (6 DARABHOZ):

  • 1/2 csésze (kb. 250 ml-es) majonéz
  • 2 ek. mustár
  • 1 ek. méz
  • bors
  • 3 csésze (kb. 250 ml-es) sültcsirke-falat
  • olaj a kenéshez
  • 6 darab tortillalap
  • 12 szelet sajt
  • 12-18 szelet sonka

ELKÉSZÍTÉS:

  1. Keverjük össze a majonézt, a mustárt és a mézet, majd sózzuk, borsozzuk meg. Ezután forgassuk bele a sültcsirke-húst.
  2. Kenjünk ki egy kevés olajjal egy serpenyőt, forrósítsuk fel, és egyenként melegítsük benne a tortillalapokat néhány másodpercig, hogy megpuhuljanak. 
  3. Azután rendezzük el rajtuk a sajt- és a sonkaszeleteket, majd halmozzuk rájuk a majonézes csirkefalatokat.
  4. Tekerjük fel a tortillalapokat, majd pirítsuk őket a forró serpenyőben addig, amíg a sajt kissé megolvad. Melegen tálaljuk.

1 darab 525 kcal - 30 perc

Hétköznapi vacsora ötletek: csirkés tortilla
A csirkés tortillával nem lehet mellé lőni, ha egy laktató, gyors vacsorát szeretnénk elkészíteni Fotó: mindmegette.hu

Ropogós csirkefalatok

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 2 db csirkemellfilé
  • bors
  • 1 csésze (kb. 250 ml-es) liszt
  • 2 db tojás
  • 1 csésze (kb. 250 ml-es) zsemlemorzsa
  • petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A csirkemellet mossuk meg, töröljük szárazra, és kockázzuk fel. Sózzuk, borsozzuk meg, majd forgassuk meg a lisztben, az elhabart tojásokban és a zsemlemorzsában. 
  2. Terítsük szét a csirkekockákat egy sütőpapírral kibélelt tepsiben, és süssük 200 fokon 30 percig. 
  3. Egy kevés felaprított petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

1 adag 295 kcal - 40 perc

gyors vacsora ötletek: ropogós csirkefalatok
A ropogós csirkefalat tökéletes gyors vacsora, ha a család valami könnyed fogásra vágyik Fotó: mindmegette.hu

Pásztortarhonya

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 3 fej vöröshagyma
  • 5 db nagyobb burgonya
  • 1 szál kolbász
  • 2 ek. olaj
  • 500 g tarhonya
  • frissen őrölt bors
  • 1/2 tk. édesnemes pirospaprika

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A vöröshagymát és a burgonyát hámozzuk meg, a hagymát vágjuk apróra, a krumplit kisebb kockákra. A kolbászt hámozzuk meg, karikázzuk fel vékonyabbra.
  2. Az olajat forrósítsuk fel, pirítsuk meg rajta a tarhonyát. Adjuk hozzá a hagymát, fonnyasszuk meg. Sózzuk, borsozzuk, majd keverjük hozzá a pirospaprikát. 
  3. Forgassuk bele a krumplit és a kolbászt, és öntsük fel az egészet annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Kevergetve forraljuk fel. 
  4. Fedjük le, és kis lángon főzzük addig, amíg a burgonya és a tarhonya is megpuhul.

1 adag 740 kcal - 45 perc

gyors vacsora: pásztortarhonya
A hagyományos ízek jól esnek este, egy fárasztó munkanap után Fotó: mindmegette.hu

Mozzarellás-kolbászos penne

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 400 g penne
  • 1 tk. Olívaolaj
  • 400 g füstölt kolbász
  • 3-4 db olajban eltett aszalt paradicsom
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 50 ml cukrozatlan habtejszín
  • 1 db mozzarellagolyó
  • 1/4 tk. Csilipehely

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A csomagoláson olvasható útmutatás szerint főzzük ki a tésztát forrásban lévő sós vízben. Ezután szűrjük le.
  2. Egy nagy serpenyőben forrósítsuk fel az olajat, adjuk hozzá a meghámozott, felszeletelt kolbászt, és pirítsuk 4 percig, majd vegyük ki a serpenyőből a kolbászkarikákat. Az aszalt paradicsomot és a meghámozott fokhagymát aprítsuk fel, tegyük a serpenyőbe, és pirítsuk körülbelül 1 percig.
  3. Öntsük hozzá a tejszínt, forraljuk fel, majd keverjük bele a felkockázott sajtot, és kis lángon főzzük néhány percig. Forgassuk hozzá a kifőtt tésztát és a félretett kolbászt. Végül szórjuk meg a csilipehellyel. Ha szükséges, sózzuk meg még az egészet. Reszelt sajttal megszórva tálalhatjuk.

1 adag 825 kcal - 45 perc

Egyszerű gyors vacsora ötletek tésztából
Ha gyors vacsorát keresünk, akkor a tészta mindig egy jó ötlet Fotó: mindmegette.hu

Rizses lecsó

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 1 fej vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2-3 ek. étolaj
  • 1 tk. Pirospaprika
  • 2-3 db lecsópaprika
  • 1 db kisebb cukkini
  • 4 db paradicsom
  • 100 ml passzírozott paradicsom
  • frissen őrölt bors
  • 1/2 csokor kapor
  • néhány ág friss kakukkfű
  • 100 g jázminrizs

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A megtisztított, felkockázott vörös- és fokhagymát a felforrósított olajon fonnyasszuk meg. Szórjuk meg a pirospaprikával, keverjük el. Adjuk hozzá a megmosott, kicsumázott – ízlés szerint kimagozott –, felkarikázott paprikát és a megmosott, felkarikázott cukkinit, Öntsünk hozzá egy kevés vizet, és pároljuk néhány percig.
  2.  Közben a paradicsomot mossuk meg, szeleteljük fel. Adjuk a paprikához a passzírozott paradicsommal együtt. Sózzuk, borsozzuk meg, szórjuk rá a megmosott és felaprított kaprot. Adjuk hozzá a leöblített kakukkfűágakat, és főzzük össze az egészet.
  3. Közben a rizst főzzük meg egy kis lábasban, 150 ml forrásban lévő sós vízben. Keverjük a kész lecsóhoz. Tálalás előtt a kakukkfűágakat távolítsuk el. Még forrón tálaljuk.

1 adag 215 kcal - 45 perc

vacsora recept, gyors, főttétel, ötlet
Nyáron különösen is könnyű volt elkészíteni mindenki kedvenc lecsóját Fotó: mindmegette.hu

Ezeket a recepteket bedobva tutira nem marad éhes a család és időd is marad egy kis pihenésre. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu